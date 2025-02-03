SegnaliSezioni
Mariia Bihun

Nonamesignal

Mariia Bihun
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 164%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
226 (98.26%)
Loss Trade:
4 (1.74%)
Best Trade:
105.25 USD
Worst Trade:
-56.86 USD
Profitto lordo:
3 220.80 USD (234 334 pips)
Perdita lorda:
-128.73 USD
Vincite massime consecutive:
145 (1 838.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 838.86 USD (145)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
69.54%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
50.28
Long Trade:
230 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
25.02
Profitto previsto:
13.44 USD
Profitto medio:
14.25 USD
Perdita media:
-32.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-61.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.50 USD (2)
Crescita mensile:
4.17%
Previsione annuale:
50.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
61.50 USD (1.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.09% (61.50 USD)
Per equità:
33.19% (1 041.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 184
SILVER 17
PALLADIUM 8
GASOLINE 3
NATURAL_GAS 3
SOYBEAN 3
CORN 3
COFFEE_C 2
#PHILIPMORRIS 1
#COCA-COLA 1
COCOA 1
#PEPSICO 1
#MCDONALDS 1
WHEAT 1
COTTON#2 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.8K
SILVER 647
PALLADIUM 341
GASOLINE 76
NATURAL_GAS 4
SOYBEAN 23
CORN 23
COFFEE_C 83
#PHILIPMORRIS 0
#COCA-COLA 1
COCOA 22
#PEPSICO 1
#MCDONALDS 28
WHEAT 2
COTTON#2 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 183K
SILVER 7K
PALLADIUM 36K
GASOLINE 776
NATURAL_GAS 33
SOYBEAN 3.1K
CORN 2.8K
COFFEE_C 838
#PHILIPMORRIS 16
#COCA-COLA 15
COCOA 22
#PEPSICO 109
#MCDONALDS 392
WHEAT 150
COTTON#2 98
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.25 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 145
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 838.86 USD
Massima perdita consecutiva: -61.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 18:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 04:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
