Eduardo Jimenez Valverde

DARWINEX OIWT

Eduardo Jimenez Valverde
0 inceleme
Güvenilirlik
105 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 816
Kârla kapanan işlemler:
1 046 (57.59%)
Zararla kapanan işlemler:
770 (42.40%)
En iyi işlem:
1 460.41 USD
En kötü işlem:
-2 178.62 USD
Brüt kâr:
55 315.20 USD (1 610 340 pips)
Brüt zarar:
-47 037.68 USD (494 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (206.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 373.93 USD (21)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
1 155 (63.60%)
Satış işlemleri:
661 (36.40%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
52.88 USD
Ortalama zarar:
-61.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-8 828.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 828.46 USD (30)
Aylık büyüme:
-0.39%
Yıllık tahmin:
-3.79%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 324.99 USD
Maksimum:
9 211.07 USD (8.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.62% (9 309.47 USD)
Varlığa göre:
21.98% (23 222.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GDAXI 267
EURGBP 262
EURJPY 256
USDJPY 228
USDCHF 122
MSFT 109
USDCAD 102
EURUSD 90
AAPL 82
CAT 51
MCD 47
TSLA 45
AMD 33
AUDUSD 23
GOOGL 22
AMZN 20
FDN 10
ADBE 9
FTEC 8
DIA 6
EFA 3
EWZ 1
EZU 1
IHI 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GDAXI 1.3K
EURGBP 1.1K
EURJPY -1K
USDJPY -1.6K
USDCHF 1K
MSFT 7K
USDCAD 995
EURUSD 60
AAPL -2.3K
CAT 3K
MCD 220
TSLA 1.7K
AMD -1.6K
AUDUSD 590
GOOGL 191
AMZN 1.6K
FDN 44
ADBE -102
FTEC -74
DIA -63
EFA -5
EWZ -35
EZU -2
IHI -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GDAXI -13K
EURGBP 21K
EURJPY -17K
USDJPY -21K
USDCHF 18K
MSFT 64K
USDCAD 7.7K
EURUSD 1.6K
AAPL -20K
CAT 24K
MCD 9.8K
TSLA 16K
AMD -17K
AUDUSD 6K
GOOGL 2.5K
AMZN 14K
FDN 594
ADBE -918
FTEC -669
DIA -493
EFA -404
EWZ -25
EZU -172
IHI -267
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 460.41 USD
En kötü işlem: -2 179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +206.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 828.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
VantageFXInternational-Live
0.50 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.95 × 412
Darwinex-Live
1.25 × 3010
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TickmillUK-Live
1.50 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.25 × 4
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 16
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.29 × 258
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.06 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
BCS5-Real
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FBS-Real
6.25 × 20
FXOpen-MT5
6.33 × 6
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 19:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.61% of days out of 498 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.