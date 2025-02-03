- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 816
Kârla kapanan işlemler:
1 046 (57.59%)
Zararla kapanan işlemler:
770 (42.40%)
En iyi işlem:
1 460.41 USD
En kötü işlem:
-2 178.62 USD
Brüt kâr:
55 315.20 USD (1 610 340 pips)
Brüt zarar:
-47 037.68 USD (494 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (206.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 373.93 USD (21)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
1 155 (63.60%)
Satış işlemleri:
661 (36.40%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
52.88 USD
Ortalama zarar:
-61.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-8 828.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 828.46 USD (30)
Aylık büyüme:
-0.39%
Yıllık tahmin:
-3.79%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 324.99 USD
Maksimum:
9 211.07 USD (8.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.62% (9 309.47 USD)
Varlığa göre:
21.98% (23 222.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GDAXI
|267
|EURGBP
|262
|EURJPY
|256
|USDJPY
|228
|USDCHF
|122
|MSFT
|109
|USDCAD
|102
|EURUSD
|90
|AAPL
|82
|CAT
|51
|MCD
|47
|TSLA
|45
|AMD
|33
|AUDUSD
|23
|GOOGL
|22
|AMZN
|20
|FDN
|10
|ADBE
|9
|FTEC
|8
|DIA
|6
|EFA
|3
|EWZ
|1
|EZU
|1
|IHI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GDAXI
|1.3K
|EURGBP
|1.1K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1K
|MSFT
|7K
|USDCAD
|995
|EURUSD
|60
|AAPL
|-2.3K
|CAT
|3K
|MCD
|220
|TSLA
|1.7K
|AMD
|-1.6K
|AUDUSD
|590
|GOOGL
|191
|AMZN
|1.6K
|FDN
|44
|ADBE
|-102
|FTEC
|-74
|DIA
|-63
|EFA
|-5
|EWZ
|-35
|EZU
|-2
|IHI
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GDAXI
|-13K
|EURGBP
|21K
|EURJPY
|-17K
|USDJPY
|-21K
|USDCHF
|18K
|MSFT
|64K
|USDCAD
|7.7K
|EURUSD
|1.6K
|AAPL
|-20K
|CAT
|24K
|MCD
|9.8K
|TSLA
|16K
|AMD
|-17K
|AUDUSD
|6K
|GOOGL
|2.5K
|AMZN
|14K
|FDN
|594
|ADBE
|-918
|FTEC
|-669
|DIA
|-493
|EFA
|-404
|EWZ
|-25
|EZU
|-172
|IHI
|-267
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 460.41 USD
En kötü işlem: -2 179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +206.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 828.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
VantageFXInternational-Live
|0.50 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 412
|
Darwinex-Live
|1.25 × 3010
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
TickmillUK-Live
|1.50 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.25 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 16
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.20 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|3.29 × 258
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.06 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
BCS5-Real
|4.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|4.91 × 392
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
|
FBS-Real
|6.25 × 20
|
FXOpen-MT5
|6.33 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
105
83%
1 816
57%
100%
1.17
4.56
USD
USD
22%
1:200