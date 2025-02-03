Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 37 VantageFXInternational-Live 0.50 × 10 ForexTimeFXTM-Live01 0.77 × 13 PrimeCodex-MT5 0.95 × 412 Darwinex-Live 1.25 × 3010 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.25 × 4 TickmillUK-Live 1.50 × 4 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.25 × 4 XMGlobal-MT5 2 3.00 × 16 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 3.20 × 5 AdmiralMarkets-Live 3.29 × 258 FPMarkets-Live 4.00 × 2 KuberaCapitalMarkets-Server 4.06 × 16 ICMarketsSC-MT5-4 4.20 × 5 Binary.com-Server 4.33 × 3 BCS5-Real 4.50 × 2 GBEbrokers-LIVE 4.50 × 2 XMGlobal-MT5 4 4.91 × 392 RoboForex-Pro 5.73 × 207 FBS-Real 6.25 × 20 FXOpen-MT5 6.33 × 6 3 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou