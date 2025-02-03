SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DARWINEX OIWT
Eduardo Jimenez Valverde

DARWINEX OIWT

Eduardo Jimenez Valverde
0 avis
Fiabilité
105 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 8%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 816
Bénéfice trades:
1 046 (57.59%)
Perte trades:
770 (42.40%)
Meilleure transaction:
1 460.41 USD
Pire transaction:
-2 178.62 USD
Bénéfice brut:
55 315.20 USD (1 610 340 pips)
Perte brute:
-47 037.68 USD (494 064 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (206.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 373.93 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
41.93%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
1 155 (63.60%)
Courts trades:
661 (36.40%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
4.56 USD
Bénéfice moyen:
52.88 USD
Perte moyenne:
-61.09 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-8 828.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 828.46 USD (30)
Croissance mensuelle:
-0.35%
Prévision annuelle:
-3.79%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 324.99 USD
Maximal:
9 211.07 USD (8.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.62% (9 309.47 USD)
Par fonds propres:
21.98% (23 222.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GDAXI 267
EURGBP 262
EURJPY 256
USDJPY 228
USDCHF 122
MSFT 109
USDCAD 102
EURUSD 90
AAPL 82
CAT 51
MCD 47
TSLA 45
AMD 33
AUDUSD 23
GOOGL 22
AMZN 20
FDN 10
ADBE 9
FTEC 8
DIA 6
EFA 3
EWZ 1
EZU 1
IHI 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GDAXI 1.3K
EURGBP 1.1K
EURJPY -1K
USDJPY -1.6K
USDCHF 1K
MSFT 7K
USDCAD 995
EURUSD 60
AAPL -2.3K
CAT 3K
MCD 220
TSLA 1.7K
AMD -1.6K
AUDUSD 590
GOOGL 191
AMZN 1.6K
FDN 44
ADBE -102
FTEC -74
DIA -63
EFA -5
EWZ -35
EZU -2
IHI -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GDAXI -13K
EURGBP 21K
EURJPY -17K
USDJPY -21K
USDCHF 18K
MSFT 64K
USDCAD 7.7K
EURUSD 1.6K
AAPL -20K
CAT 24K
MCD 9.8K
TSLA 16K
AMD -17K
AUDUSD 6K
GOOGL 2.5K
AMZN 14K
FDN 594
ADBE -918
FTEC -669
DIA -493
EFA -404
EWZ -25
EZU -172
IHI -267
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 460.41 USD
Pire transaction: -2 179 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +206.70 USD
Perte consécutive maximale: -8 828.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
VantageFXInternational-Live
0.50 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.95 × 412
Darwinex-Live
1.25 × 3010
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TickmillUK-Live
1.50 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.25 × 4
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 16
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.29 × 258
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.06 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FBS-Real
6.25 × 20
FXOpen-MT5
6.33 × 6
3 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 19:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.61% of days out of 498 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DARWINEX OIWT
30 USD par mois
8%
0
0
USD
109K
USD
105
83%
1 816
57%
100%
1.17
4.56
USD
22%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.