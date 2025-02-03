- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 816
Profit Trade:
1 046 (57.59%)
Loss Trade:
770 (42.40%)
Best Trade:
1 460.41 USD
Worst Trade:
-2 178.62 USD
Profitto lordo:
55 315.20 USD (1 610 340 pips)
Perdita lorda:
-47 037.68 USD (494 064 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (206.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 373.93 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
1 155 (63.60%)
Short Trade:
661 (36.40%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
52.88 USD
Perdita media:
-61.09 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-8 828.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 828.46 USD (30)
Crescita mensile:
-0.38%
Previsione annuale:
-3.79%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 324.99 USD
Massimale:
9 211.07 USD (8.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.62% (9 309.47 USD)
Per equità:
21.98% (23 222.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GDAXI
|267
|EURGBP
|262
|EURJPY
|256
|USDJPY
|228
|USDCHF
|122
|MSFT
|109
|USDCAD
|102
|EURUSD
|90
|AAPL
|82
|CAT
|51
|MCD
|47
|TSLA
|45
|AMD
|33
|AUDUSD
|23
|GOOGL
|22
|AMZN
|20
|FDN
|10
|ADBE
|9
|FTEC
|8
|DIA
|6
|EFA
|3
|EWZ
|1
|EZU
|1
|IHI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GDAXI
|1.3K
|EURGBP
|1.1K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-1.6K
|USDCHF
|1K
|MSFT
|7K
|USDCAD
|995
|EURUSD
|60
|AAPL
|-2.3K
|CAT
|3K
|MCD
|220
|TSLA
|1.7K
|AMD
|-1.6K
|AUDUSD
|590
|GOOGL
|191
|AMZN
|1.6K
|FDN
|44
|ADBE
|-102
|FTEC
|-74
|DIA
|-63
|EFA
|-5
|EWZ
|-35
|EZU
|-2
|IHI
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GDAXI
|-13K
|EURGBP
|21K
|EURJPY
|-17K
|USDJPY
|-21K
|USDCHF
|18K
|MSFT
|64K
|USDCAD
|7.7K
|EURUSD
|1.6K
|AAPL
|-20K
|CAT
|24K
|MCD
|9.8K
|TSLA
|16K
|AMD
|-17K
|AUDUSD
|6K
|GOOGL
|2.5K
|AMZN
|14K
|FDN
|594
|ADBE
|-918
|FTEC
|-669
|DIA
|-493
|EFA
|-404
|EWZ
|-25
|EZU
|-172
|IHI
|-267
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 460.41 USD
Worst Trade: -2 179 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +206.70 USD
Massima perdita consecutiva: -8 828.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
VantageFXInternational-Live
|0.50 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 412
|
Darwinex-Live
|1.25 × 3010
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
TickmillUK-Live
|1.50 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.25 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 16
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.20 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|3.29 × 258
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.06 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
BCS5-Real
|4.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|4.91 × 392
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
|
FBS-Real
|6.25 × 20
|
FXOpen-MT5
|6.33 × 6
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
105
83%
1 816
57%
100%
1.17
4.56
USD
USD
22%
1:200