Eduardo Jimenez Valverde

DARWINEX OIWT

Eduardo Jimenez Valverde
0 recensioni
Affidabilità
105 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 816
Profit Trade:
1 046 (57.59%)
Loss Trade:
770 (42.40%)
Best Trade:
1 460.41 USD
Worst Trade:
-2 178.62 USD
Profitto lordo:
55 315.20 USD (1 610 340 pips)
Perdita lorda:
-47 037.68 USD (494 064 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (206.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 373.93 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
1 155 (63.60%)
Short Trade:
661 (36.40%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
52.88 USD
Perdita media:
-61.09 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-8 828.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 828.46 USD (30)
Crescita mensile:
-0.38%
Previsione annuale:
-3.79%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 324.99 USD
Massimale:
9 211.07 USD (8.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.62% (9 309.47 USD)
Per equità:
21.98% (23 222.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GDAXI 267
EURGBP 262
EURJPY 256
USDJPY 228
USDCHF 122
MSFT 109
USDCAD 102
EURUSD 90
AAPL 82
CAT 51
MCD 47
TSLA 45
AMD 33
AUDUSD 23
GOOGL 22
AMZN 20
FDN 10
ADBE 9
FTEC 8
DIA 6
EFA 3
EWZ 1
EZU 1
IHI 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GDAXI 1.3K
EURGBP 1.1K
EURJPY -1K
USDJPY -1.6K
USDCHF 1K
MSFT 7K
USDCAD 995
EURUSD 60
AAPL -2.3K
CAT 3K
MCD 220
TSLA 1.7K
AMD -1.6K
AUDUSD 590
GOOGL 191
AMZN 1.6K
FDN 44
ADBE -102
FTEC -74
DIA -63
EFA -5
EWZ -35
EZU -2
IHI -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GDAXI -13K
EURGBP 21K
EURJPY -17K
USDJPY -21K
USDCHF 18K
MSFT 64K
USDCAD 7.7K
EURUSD 1.6K
AAPL -20K
CAT 24K
MCD 9.8K
TSLA 16K
AMD -17K
AUDUSD 6K
GOOGL 2.5K
AMZN 14K
FDN 594
ADBE -918
FTEC -669
DIA -493
EFA -404
EWZ -25
EZU -172
IHI -267
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 460.41 USD
Worst Trade: -2 179 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +206.70 USD
Massima perdita consecutiva: -8 828.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
VantageFXInternational-Live
0.50 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.95 × 412
Darwinex-Live
1.25 × 3010
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TickmillUK-Live
1.50 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.25 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
3.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.29 × 258
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.06 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FBS-Real
6.25 × 20
FXOpen-MT5
6.33 × 6
3 più
Non ci sono recensioni
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 20:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 19:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.61% of days out of 498 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DARWINEX OIWT
30USD al mese
8%
0
0
USD
109K
USD
105
83%
1 816
57%
100%
1.17
4.56
USD
22%
1:200
Copia

