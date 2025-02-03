SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Reaper high risk
Oliver Fischer

Reaper high risk

Oliver Fischer
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1330 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 530%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 464
Kârla kapanan işlemler:
894 (61.06%)
Zararla kapanan işlemler:
570 (38.93%)
En iyi işlem:
289.03 USD
En kötü işlem:
-298.90 USD
Brüt kâr:
14 912.46 USD (1 109 046 pips)
Brüt zarar:
-12 615.21 USD (1 175 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (536.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
761.36 USD (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
40.06%
Maks. mevduat yükü:
52.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
889 (60.72%)
Satış işlemleri:
575 (39.28%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
16.68 USD
Ortalama zarar:
-22.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-273.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-730.08 USD (7)
Aylık büyüme:
7.88%
Yıllık tahmin:
94.70%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.35 USD
Maksimum:
2 265.35 USD (51.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.74% (298.27 USD)
Varlığa göre:
39.10% (119.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 952
NAS100 217
US500 212
US30 83
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 -927
US500 -843
US30 -233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 191K
NAS100 -116K
US500 -16K
US30 -126K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +289.03 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +536.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -273.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.49 × 4451
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
5.63 × 1006
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
32 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Reaper high risk from optimization result.
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 23:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 09:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 00:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Reaper high risk
Ayda 1330 USD
530%
0
0
USD
3.4K
USD
34
97%
1 464
61%
40%
1.18
1.57
USD
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.