SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Reaper high risk
Oliver Fischer

Reaper high risk

Oliver Fischer
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1330 USD par mois
croissance depuis 2025 530%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 464
Bénéfice trades:
894 (61.06%)
Perte trades:
570 (38.93%)
Meilleure transaction:
289.03 USD
Pire transaction:
-298.90 USD
Bénéfice brut:
14 912.46 USD (1 109 046 pips)
Perte brute:
-12 615.21 USD (1 175 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (536.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
761.36 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
40.06%
Charge de dépôt maximale:
52.99%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
889 (60.72%)
Courts trades:
575 (39.28%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.57 USD
Bénéfice moyen:
16.68 USD
Perte moyenne:
-22.13 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-273.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-730.08 USD (7)
Croissance mensuelle:
7.88%
Prévision annuelle:
94.70%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
230.35 USD
Maximal:
2 265.35 USD (51.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.74% (298.27 USD)
Par fonds propres:
39.10% (119.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 952
NAS100 217
US500 212
US30 83
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 -927
US500 -843
US30 -233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 191K
NAS100 -116K
US500 -16K
US30 -126K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +289.03 USD
Pire transaction: -299 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +536.66 USD
Perte consécutive maximale: -273.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.49 × 4451
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
5.63 × 1006
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
32 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Reaper high risk from optimization result.
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 23:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 09:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 00:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Reaper high risk
1330 USD par mois
530%
0
0
USD
3.4K
USD
34
97%
1 464
61%
40%
1.18
1.57
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.