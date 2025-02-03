Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.38 × 8 FusionMarkets-Live 2.49 × 4451 FPMarketsLLC-Live 2.56 × 18 GOMarketsMU-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 VantageInternational-Live 4 3.67 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 RoboForex-ECN 5.26 × 46 ICMarketsSC-MT5-4 5.63 × 1006 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 JunoMarkets-Server 6.00 × 10 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 6.94 × 192 Exness-MT5Real26 6.99 × 142 Exness-MT5Real3 7.17 × 6 CapitalPointTrading-MT5-4 7.21 × 34 Exness-MT5Real31 7.40 × 144 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 Exness-MT5Real5 8.00 × 222 32 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou