SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Reaper high risk
Oliver Fischer

Reaper high risk

Oliver Fischer
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1330 USD al mese
crescita dal 2025 530%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 464
Profit Trade:
894 (61.06%)
Loss Trade:
570 (38.93%)
Best Trade:
289.03 USD
Worst Trade:
-298.90 USD
Profitto lordo:
14 912.46 USD (1 109 046 pips)
Perdita lorda:
-12 615.21 USD (1 175 542 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (536.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
761.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
40.06%
Massimo carico di deposito:
52.99%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
889 (60.72%)
Short Trade:
575 (39.28%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
16.68 USD
Perdita media:
-22.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-273.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-730.08 USD (7)
Crescita mensile:
7.88%
Previsione annuale:
94.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.35 USD
Massimale:
2 265.35 USD (51.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.74% (298.27 USD)
Per equità:
39.10% (119.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 952
NAS100 217
US500 212
US30 83
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 -927
US500 -843
US30 -233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 191K
NAS100 -116K
US500 -16K
US30 -126K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +289.03 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +536.66 USD
Massima perdita consecutiva: -273.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.49 × 4451
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
5.63 × 1006
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
32 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Reaper high risk from optimization result.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 23:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 09:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 00:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Reaper high risk
1330USD al mese
530%
0
0
USD
3.4K
USD
34
97%
1 464
61%
40%
1.18
1.57
USD
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.