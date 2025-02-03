- Crescita
Trade:
1 464
Profit Trade:
894 (61.06%)
Loss Trade:
570 (38.93%)
Best Trade:
289.03 USD
Worst Trade:
-298.90 USD
Profitto lordo:
14 912.46 USD (1 109 046 pips)
Perdita lorda:
-12 615.21 USD (1 175 542 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (536.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
761.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
40.06%
Massimo carico di deposito:
52.99%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
889 (60.72%)
Short Trade:
575 (39.28%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
16.68 USD
Perdita media:
-22.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-273.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-730.08 USD (7)
Crescita mensile:
7.88%
Previsione annuale:
94.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.35 USD
Massimale:
2 265.35 USD (51.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.74% (298.27 USD)
Per equità:
39.10% (119.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|952
|NAS100
|217
|US500
|212
|US30
|83
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.3K
|NAS100
|-927
|US500
|-843
|US30
|-233
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|191K
|NAS100
|-116K
|US500
|-16K
|US30
|-126K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +289.03 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +536.66 USD
Massima perdita consecutiva: -273.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.49 × 4451
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.67 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.63 × 1006
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 192
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
Reaper high risk from optimization result.
