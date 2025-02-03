SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dvson Acoes Dividendos
Leandro Silva Rodrigues

Dvson Acoes Dividendos

Leandro Silva Rodrigues
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 65%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
85 (95.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (4.49%)
En iyi işlem:
59.85 USD
En kötü işlem:
-17.34 USD
Brüt kâr:
790.36 USD (2 152 073 pips)
Brüt zarar:
-42.75 USD (4 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (193.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.92 USD (24)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
43.11
Alış işlemleri:
84 (94.38%)
Satış işlemleri:
5 (5.62%)
Kâr faktörü:
18.49
Beklenen getiri:
8.40 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-10.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.34 USD (1)
Aylık büyüme:
3.88%
Yıllık tahmin:
47.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.34 USD (1.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.93% (17.34 USD)
Varlığa göre:
59.22% (1 156.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 48
US500 16
BTCUSD 11
AUS200 10
NAS100 2
US30 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 171
US500 300
BTCUSD 167
AUS200 98
NAS100 9
US30 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
US500 34K
BTCUSD 2.1M
AUS200 21K
NAS100 1.1K
US30 120
EURUSD 123
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.85 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +193.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.28 × 1512
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 28846
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
51 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.95% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 09:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
