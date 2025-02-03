- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
85 (95.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (4.49%)
En iyi işlem:
59.85 USD
En kötü işlem:
-17.34 USD
Brüt kâr:
790.36 USD (2 152 073 pips)
Brüt zarar:
-42.75 USD (4 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (193.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.92 USD (24)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
43.11
Alış işlemleri:
84 (94.38%)
Satış işlemleri:
5 (5.62%)
Kâr faktörü:
18.49
Beklenen getiri:
8.40 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-10.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.34 USD (1)
Aylık büyüme:
3.88%
Yıllık tahmin:
47.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.34 USD (1.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.93% (17.34 USD)
Varlığa göre:
59.22% (1 156.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|US500
|16
|BTCUSD
|11
|AUS200
|10
|NAS100
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|171
|US500
|300
|BTCUSD
|167
|AUS200
|98
|NAS100
|9
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|34K
|BTCUSD
|2.1M
|AUS200
|21K
|NAS100
|1.1K
|US30
|120
|EURUSD
|123
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.85 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +193.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|1.28 × 1512
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 28846
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
