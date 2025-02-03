SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dvson Acoes Dividendos
Leandro Silva Rodrigues

Dvson Acoes Dividendos

Leandro Silva Rodrigues
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 65%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
85 (95.50%)
Loss Trade:
4 (4.49%)
Best Trade:
59.85 USD
Worst Trade:
-17.34 USD
Profitto lordo:
790.36 USD (2 152 073 pips)
Perdita lorda:
-42.75 USD (4 272 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (193.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.92 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
43.11
Long Trade:
84 (94.38%)
Short Trade:
5 (5.62%)
Fattore di profitto:
18.49
Profitto previsto:
8.40 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-10.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.34 USD (1)
Crescita mensile:
3.88%
Previsione annuale:
47.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.34 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.93% (17.34 USD)
Per equità:
59.22% (1 156.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 48
US500 16
BTCUSD 11
AUS200 10
NAS100 2
US30 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 171
US500 300
BTCUSD 167
AUS200 98
NAS100 9
US30 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
US500 34K
BTCUSD 2.1M
AUS200 21K
NAS100 1.1K
US30 120
EURUSD 123
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.85 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +193.31 USD
Massima perdita consecutiva: -17.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.28 × 1512
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 28846
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
51 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.95% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 09:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
