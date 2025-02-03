- Crescita
Trade:
89
Profit Trade:
85 (95.50%)
Loss Trade:
4 (4.49%)
Best Trade:
59.85 USD
Worst Trade:
-17.34 USD
Profitto lordo:
790.36 USD (2 152 073 pips)
Perdita lorda:
-42.75 USD (4 272 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (193.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.92 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
43.11
Long Trade:
84 (94.38%)
Short Trade:
5 (5.62%)
Fattore di profitto:
18.49
Profitto previsto:
8.40 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-10.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.34 USD (1)
Crescita mensile:
3.88%
Previsione annuale:
47.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.34 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.93% (17.34 USD)
Per equità:
59.22% (1 156.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|US500
|16
|BTCUSD
|11
|AUS200
|10
|NAS100
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|171
|US500
|300
|BTCUSD
|167
|AUS200
|98
|NAS100
|9
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|34K
|BTCUSD
|2.1M
|AUS200
|21K
|NAS100
|1.1K
|US30
|120
|EURUSD
|123
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.85 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +193.31 USD
Massima perdita consecutiva: -17.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|1.28 × 1512
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 28846
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
