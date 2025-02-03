SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dvson Acoes Dividendos
Leandro Silva Rodrigues

Dvson Acoes Dividendos

Leandro Silva Rodrigues
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 62%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
84 (95.45%)
Perte trades:
4 (4.55%)
Meilleure transaction:
59.85 USD
Pire transaction:
-17.34 USD
Bénéfice brut:
758.38 USD (2 148 658 pips)
Perte brute:
-42.75 USD (4 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (193.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.92 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.52%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
41.27
Longs trades:
83 (94.32%)
Courts trades:
5 (5.68%)
Facteur de profit:
17.74
Rendement attendu:
8.13 USD
Bénéfice moyen:
9.03 USD
Perte moyenne:
-10.69 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-17.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.34 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.43%
Prévision annuelle:
29.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.34 USD (1.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.93% (17.34 USD)
Par fonds propres:
59.22% (1 156.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 47
US500 16
BTCUSD 11
AUS200 10
NAS100 2
US30 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 140
US500 300
BTCUSD 167
AUS200 98
NAS100 9
US30 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
US500 34K
BTCUSD 2.1M
AUS200 21K
NAS100 1.1K
US30 120
EURUSD 123
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.85 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +193.31 USD
Perte consécutive maximale: -17.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.28 × 1512
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 28846
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
51 plus...
Aucun avis
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.95% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 09:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 00:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
