- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 004
Kârla kapanan işlemler:
743 (74.00%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (26.00%)
En iyi işlem:
766.33 USD
En kötü işlem:
-351.30 USD
Brüt kâr:
6 381.73 USD (210 274 pips)
Brüt zarar:
-3 073.67 USD (129 540 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (126.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.58 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.02%
Maks. mevduat yükü:
31.90%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
471 (46.91%)
Satış işlemleri:
533 (53.09%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
8.59 USD
Ortalama zarar:
-11.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 564.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 564.44 USD (16)
Aylık büyüme:
4.70%
Yıllık tahmin:
57.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
663.70 USD
Maksimum:
1 590.13 USD (65.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.12% (1 567.36 USD)
Varlığa göre:
57.83% (1 234.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|569
|NZDCAD
|357
|AUDNZD
|77
|SpotCrude
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|-261
|SpotCrude
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|52K
|NZDCAD
|56K
|AUDNZD
|-30K
|SpotCrude
|2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +766.33 USD
En kötü işlem: -351 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +126.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 564.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 18
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Darwinex-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 380
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.95 × 40
|
FPMarketsLLC-Live
|0.97 × 302
|
VantageFX-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 593
|
Exness-MT5Real5
|1.94 × 51
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
100%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
34
99%
1 004
74%
95%
2.07
3.29
USD
USD
58%
1:500