SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD
Sio Hong Do Fong

MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD

Sio Hong Do Fong
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 100%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 004
Kârla kapanan işlemler:
743 (74.00%)
Zararla kapanan işlemler:
261 (26.00%)
En iyi işlem:
766.33 USD
En kötü işlem:
-351.30 USD
Brüt kâr:
6 381.73 USD (210 274 pips)
Brüt zarar:
-3 073.67 USD (129 540 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (126.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.58 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.02%
Maks. mevduat yükü:
31.90%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
471 (46.91%)
Satış işlemleri:
533 (53.09%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
8.59 USD
Ortalama zarar:
-11.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 564.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 564.44 USD (16)
Aylık büyüme:
4.70%
Yıllık tahmin:
57.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
663.70 USD
Maksimum:
1 590.13 USD (65.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.12% (1 567.36 USD)
Varlığa göre:
57.83% (1 234.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 569
NZDCAD 357
AUDNZD 77
SpotCrude 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2K
NZDCAD 1.5K
AUDNZD -261
SpotCrude 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 52K
NZDCAD 56K
AUDNZD -30K
SpotCrude 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +766.33 USD
En kötü işlem: -351 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +126.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 564.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ThreeTrader-Live
0.00 × 23
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
Exness-MT5Real3
0.11 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Darwinex-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 380
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarkets-Live
0.95 × 40
FPMarketsLLC-Live
0.97 × 302
VantageFX-Live
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 593
Exness-MT5Real5
1.94 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
DerivSVG-Server
2.00 × 2
18 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.05.26 11:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 16:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.20 22:28
No swaps are charged
2025.04.20 22:28
No swaps are charged
2025.04.20 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 11:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD
Ayda 60 USD
100%
0
0
USD
10K
USD
34
99%
1 004
74%
95%
2.07
3.29
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.