- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 004
Profit Trade:
743 (74.00%)
Loss Trade:
261 (26.00%)
Best Trade:
766.33 USD
Worst Trade:
-351.30 USD
Profitto lordo:
6 381.73 USD (210 274 pips)
Perdita lorda:
-3 073.67 USD (129 540 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (126.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 014.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.02%
Massimo carico di deposito:
31.90%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
471 (46.91%)
Short Trade:
533 (53.09%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
8.59 USD
Perdita media:
-11.78 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 564.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 564.44 USD (16)
Crescita mensile:
4.74%
Previsione annuale:
57.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
663.70 USD
Massimale:
1 590.13 USD (65.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.12% (1 567.36 USD)
Per equità:
57.83% (1 234.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|569
|NZDCAD
|357
|AUDNZD
|77
|SpotCrude
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|-261
|SpotCrude
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|52K
|NZDCAD
|56K
|AUDNZD
|-30K
|SpotCrude
|2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +766.33 USD
Worst Trade: -351 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +126.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 564.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 18
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Darwinex-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 380
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.95 × 40
|
FPMarketsLLC-Live
|0.97 × 302
|
VantageFX-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 593
|
Exness-MT5Real5
|1.94 × 51
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 2
