SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD
Sio Hong Do Fong

MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD

Sio Hong Do Fong
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 100%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 004
Profit Trade:
743 (74.00%)
Loss Trade:
261 (26.00%)
Best Trade:
766.33 USD
Worst Trade:
-351.30 USD
Profitto lordo:
6 381.73 USD (210 274 pips)
Perdita lorda:
-3 073.67 USD (129 540 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (126.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 014.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.02%
Massimo carico di deposito:
31.90%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
471 (46.91%)
Short Trade:
533 (53.09%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
8.59 USD
Perdita media:
-11.78 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 564.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 564.44 USD (16)
Crescita mensile:
4.74%
Previsione annuale:
57.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
663.70 USD
Massimale:
1 590.13 USD (65.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.12% (1 567.36 USD)
Per equità:
57.83% (1 234.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 569
NZDCAD 357
AUDNZD 77
SpotCrude 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2K
NZDCAD 1.5K
AUDNZD -261
SpotCrude 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 52K
NZDCAD 56K
AUDNZD -30K
SpotCrude 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +766.33 USD
Worst Trade: -351 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +126.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 564.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ThreeTrader-Live
0.00 × 23
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
Exness-MT5Real3
0.11 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Darwinex-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 380
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarkets-Live
0.95 × 40
FPMarketsLLC-Live
0.97 × 302
VantageFX-Live
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 593
Exness-MT5Real5
1.94 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
DerivSVG-Server
2.00 × 2
18 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.05.26 11:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 16:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.20 22:28
No swaps are charged
2025.04.20 22:28
No swaps are charged
2025.04.20 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 11:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD
60USD al mese
100%
0
0
USD
10K
USD
34
99%
1 004
74%
95%
2.07
3.29
USD
58%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.