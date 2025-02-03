SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD
Sio Hong Do Fong

MT5 P LKS AUDCAD AUDNZD

Sio Hong Do Fong
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 100%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 003
Bénéfice trades:
742 (73.97%)
Perte trades:
261 (26.02%)
Meilleure transaction:
766.33 USD
Pire transaction:
-351.30 USD
Bénéfice brut:
6 380.64 USD (210 117 pips)
Perte brute:
-3 073.63 USD (129 540 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (126.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 014.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
95.02%
Charge de dépôt maximale:
31.90%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
470 (46.86%)
Courts trades:
533 (53.14%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
3.30 USD
Bénéfice moyen:
8.60 USD
Perte moyenne:
-11.78 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 564.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 564.44 USD (16)
Croissance mensuelle:
4.84%
Prévision annuelle:
58.67%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
663.70 USD
Maximal:
1 590.13 USD (65.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.12% (1 567.36 USD)
Par fonds propres:
57.83% (1 234.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 568
NZDCAD 357
AUDNZD 77
SpotCrude 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2K
NZDCAD 1.5K
AUDNZD -261
SpotCrude 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 52K
NZDCAD 56K
AUDNZD -30K
SpotCrude 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +766.33 USD
Pire transaction: -351 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +126.57 USD
Perte consécutive maximale: -1 564.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ThreeTrader-Live
0.00 × 23
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
Exness-MT5Real3
0.11 × 18
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Darwinex-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 380
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarkets-Live
0.95 × 40
FPMarketsLLC-Live
0.97 × 302
VantageFX-Live
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 593
Exness-MT5Real5
1.94 × 51
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
DerivSVG-Server
2.00 × 2
18 plus...
Aucun avis
2025.05.26 11:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 16:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.20 22:28
No swaps are charged
2025.04.20 22:28
No swaps are charged
2025.04.20 22:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 11:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 08:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
