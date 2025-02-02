SinyallerBölümler
Ugochukwu Nwoko

Crawling Monster

Ugochukwu Nwoko
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-MT5Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 403
Kârla kapanan işlemler:
2 215 (65.08%)
Zararla kapanan işlemler:
1 188 (34.91%)
En iyi işlem:
251.22 USD
En kötü işlem:
-440.45 USD
Brüt kâr:
20 812.88 USD (22 955 697 pips)
Brüt zarar:
-20 342.89 USD (4 963 521 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (304.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
610.24 USD (13)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.98%
Maks. mevduat yükü:
37.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
2 118 (62.24%)
Satış işlemleri:
1 285 (37.76%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
9.40 USD
Ortalama zarar:
-17.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-853.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 271.27 USD (10)
Aylık büyüme:
101.80%
Yıllık tahmin:
1 235.16%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
752.09 USD
Maksimum:
2 904.49 USD (47.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.66% (2 906.98 USD)
Varlığa göre:
53.96% (1 983.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDz 2724
BTCUSDz 196
GBPUSDz 148
USDJPYz 102
GBPJPYz 85
EURUSDz 62
USDCHFz 28
USTECz 22
GBPCADz 12
EURJPYz 4
USDCADz 3
US30z 3
AUDUSDz 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDz 1.5K
BTCUSDz -102
GBPUSDz -269
USDJPYz -651
GBPJPYz 135
EURUSDz 166
USDCHFz -91
USTECz -43
GBPCADz -70
EURJPYz -26
USDCADz 20
US30z 9
AUDUSDz -9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDz 898K
BTCUSDz 245K
GBPUSDz -3.3K
USDJPYz -17K
GBPJPYz 6.1K
EURUSDz 3.6K
USDCHFz -721
USTECz -20K
GBPCADz -1.7K
EURJPYz -879
USDCADz 77
US30z 2.6K
AUDUSDz -91
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +251.22 USD
En kötü işlem: -440 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +304.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -853.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

let us take you on a ride.

Monthly target is 7.5% (more or less is fine).

the optimal goal is capital retention.

Risk Management is Key.

Lets do the first 6 months together. till 31st July, 2025.

Consistency, Focus and Discipline.

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Crawling Monster
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
2.3K
USD
34
4%
3 403
65%
24%
1.02
0.14
USD
73%
1:500
