- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 402
Bénéfice trades:
2 214 (65.07%)
Perte trades:
1 188 (34.92%)
Meilleure transaction:
251.22 USD
Pire transaction:
-440.45 USD
Bénéfice brut:
20 797.65 USD (22 951 890 pips)
Perte brute:
-20 342.45 USD (4 963 521 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (304.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
610.24 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
23.98%
Charge de dépôt maximale:
37.59%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
2 118 (62.26%)
Courts trades:
1 284 (37.74%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
9.39 USD
Perte moyenne:
-17.12 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-853.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 271.27 USD (10)
Croissance mensuelle:
98.61%
Prévision annuelle:
1 196.43%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
752.09 USD
Maximal:
2 904.49 USD (47.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.66% (2 906.98 USD)
Par fonds propres:
53.96% (1 983.01 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|2723
|BTCUSDz
|196
|GBPUSDz
|148
|USDJPYz
|102
|GBPJPYz
|85
|EURUSDz
|62
|USDCHFz
|28
|USTECz
|22
|GBPCADz
|12
|EURJPYz
|4
|USDCADz
|3
|US30z
|3
|AUDUSDz
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDz
|1.5K
|BTCUSDz
|-102
|GBPUSDz
|-269
|USDJPYz
|-651
|GBPJPYz
|135
|EURUSDz
|166
|USDCHFz
|-91
|USTECz
|-43
|GBPCADz
|-70
|EURJPYz
|-26
|USDCADz
|20
|US30z
|9
|AUDUSDz
|-9
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDz
|894K
|BTCUSDz
|245K
|GBPUSDz
|-3.3K
|USDJPYz
|-17K
|GBPJPYz
|6.1K
|EURUSDz
|3.6K
|USDCHFz
|-721
|USTECz
|-20K
|GBPCADz
|-1.7K
|EURJPYz
|-879
|USDCADz
|77
|US30z
|2.6K
|AUDUSDz
|-91
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +251.22 USD
Pire transaction: -440 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +304.51 USD
Perte consécutive maximale: -853.55 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
let us take you on a ride.
Monthly target is 7.5% (more or less is fine).
the optimal goal is capital retention.
Risk Management is Key.
Lets do the first 6 months together. till 31st July, 2025.
Consistency, Focus and Discipline.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
34
4%
3 402
65%
24%
1.02
0.13
USD
USD
73%
1:500