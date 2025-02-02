SignauxSections
Crawling Monster
Ugochukwu Nwoko

Crawling Monster

Ugochukwu Nwoko
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Exness-MT5Real10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 402
Bénéfice trades:
2 214 (65.07%)
Perte trades:
1 188 (34.92%)
Meilleure transaction:
251.22 USD
Pire transaction:
-440.45 USD
Bénéfice brut:
20 797.65 USD (22 951 890 pips)
Perte brute:
-20 342.45 USD (4 963 521 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (304.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
610.24 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
23.98%
Charge de dépôt maximale:
37.59%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
2 118 (62.26%)
Courts trades:
1 284 (37.74%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
9.39 USD
Perte moyenne:
-17.12 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-853.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 271.27 USD (10)
Croissance mensuelle:
98.61%
Prévision annuelle:
1 196.43%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
752.09 USD
Maximal:
2 904.49 USD (47.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.66% (2 906.98 USD)
Par fonds propres:
53.96% (1 983.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDz 2723
BTCUSDz 196
GBPUSDz 148
USDJPYz 102
GBPJPYz 85
EURUSDz 62
USDCHFz 28
USTECz 22
GBPCADz 12
EURJPYz 4
USDCADz 3
US30z 3
AUDUSDz 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDz 1.5K
BTCUSDz -102
GBPUSDz -269
USDJPYz -651
GBPJPYz 135
EURUSDz 166
USDCHFz -91
USTECz -43
GBPCADz -70
EURJPYz -26
USDCADz 20
US30z 9
AUDUSDz -9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDz 894K
BTCUSDz 245K
GBPUSDz -3.3K
USDJPYz -17K
GBPJPYz 6.1K
EURUSDz 3.6K
USDCHFz -721
USTECz -20K
GBPCADz -1.7K
EURJPYz -879
USDCADz 77
US30z 2.6K
AUDUSDz -91
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +251.22 USD
Pire transaction: -440 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +304.51 USD
Perte consécutive maximale: -853.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

let us take you on a ride.

Monthly target is 7.5% (more or less is fine).

the optimal goal is capital retention.

Risk Management is Key.

Lets do the first 6 months together. till 31st July, 2025.

Consistency, Focus and Discipline.

Aucun avis
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 01:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 03:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 23:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 08:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 22:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
