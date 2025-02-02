- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 403
Profit Trade:
2 215 (65.08%)
Loss Trade:
1 188 (34.91%)
Best Trade:
251.22 USD
Worst Trade:
-440.45 USD
Profitto lordo:
20 812.88 USD (22 955 697 pips)
Perdita lorda:
-20 342.89 USD (4 963 521 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (304.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
610.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.98%
Massimo carico di deposito:
37.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
2 118 (62.24%)
Short Trade:
1 285 (37.76%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
9.40 USD
Perdita media:
-17.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-853.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 271.27 USD (10)
Crescita mensile:
99.26%
Previsione annuale:
1 204.33%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
752.09 USD
Massimale:
2 904.49 USD (47.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.66% (2 906.98 USD)
Per equità:
53.96% (1 983.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|2724
|BTCUSDz
|196
|GBPUSDz
|148
|USDJPYz
|102
|GBPJPYz
|85
|EURUSDz
|62
|USDCHFz
|28
|USTECz
|22
|GBPCADz
|12
|EURJPYz
|4
|USDCADz
|3
|US30z
|3
|AUDUSDz
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDz
|1.5K
|BTCUSDz
|-102
|GBPUSDz
|-269
|USDJPYz
|-651
|GBPJPYz
|135
|EURUSDz
|166
|USDCHFz
|-91
|USTECz
|-43
|GBPCADz
|-70
|EURJPYz
|-26
|USDCADz
|20
|US30z
|9
|AUDUSDz
|-9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDz
|898K
|BTCUSDz
|245K
|GBPUSDz
|-3.3K
|USDJPYz
|-17K
|GBPJPYz
|6.1K
|EURUSDz
|3.6K
|USDCHFz
|-721
|USTECz
|-20K
|GBPCADz
|-1.7K
|EURJPYz
|-879
|USDCADz
|77
|US30z
|2.6K
|AUDUSDz
|-91
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +251.22 USD
Worst Trade: -440 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +304.51 USD
Massima perdita consecutiva: -853.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
let us take you on a ride.
Monthly target is 7.5% (more or less is fine).
the optimal goal is capital retention.
Risk Management is Key.
Lets do the first 6 months together. till 31st July, 2025.
Consistency, Focus and Discipline.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
34
4%
3 403
65%
24%
1.02
0.14
USD
USD
73%
1:500