SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Crawling Monster
Ugochukwu Nwoko

Crawling Monster

Ugochukwu Nwoko
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-MT5Real10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 403
Profit Trade:
2 215 (65.08%)
Loss Trade:
1 188 (34.91%)
Best Trade:
251.22 USD
Worst Trade:
-440.45 USD
Profitto lordo:
20 812.88 USD (22 955 697 pips)
Perdita lorda:
-20 342.89 USD (4 963 521 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (304.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
610.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.98%
Massimo carico di deposito:
37.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
2 118 (62.24%)
Short Trade:
1 285 (37.76%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
9.40 USD
Perdita media:
-17.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-853.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 271.27 USD (10)
Crescita mensile:
99.26%
Previsione annuale:
1 204.33%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
752.09 USD
Massimale:
2 904.49 USD (47.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.66% (2 906.98 USD)
Per equità:
53.96% (1 983.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDz 2724
BTCUSDz 196
GBPUSDz 148
USDJPYz 102
GBPJPYz 85
EURUSDz 62
USDCHFz 28
USTECz 22
GBPCADz 12
EURJPYz 4
USDCADz 3
US30z 3
AUDUSDz 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDz 1.5K
BTCUSDz -102
GBPUSDz -269
USDJPYz -651
GBPJPYz 135
EURUSDz 166
USDCHFz -91
USTECz -43
GBPCADz -70
EURJPYz -26
USDCADz 20
US30z 9
AUDUSDz -9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDz 898K
BTCUSDz 245K
GBPUSDz -3.3K
USDJPYz -17K
GBPJPYz 6.1K
EURUSDz 3.6K
USDCHFz -721
USTECz -20K
GBPCADz -1.7K
EURJPYz -879
USDCADz 77
US30z 2.6K
AUDUSDz -91
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +251.22 USD
Worst Trade: -440 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +304.51 USD
Massima perdita consecutiva: -853.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

let us take you on a ride.

Monthly target is 7.5% (more or less is fine).

the optimal goal is capital retention.

Risk Management is Key.

Lets do the first 6 months together. till 31st July, 2025.

Consistency, Focus and Discipline.

Non ci sono recensioni
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 01:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 17:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 03:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 22:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 23:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 08:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 22:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Crawling Monster
30USD al mese
-1%
0
0
USD
2.3K
USD
34
4%
3 403
65%
24%
1.02
0.14
USD
73%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.