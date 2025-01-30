SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Still
Karim Wazed

Still

Karim Wazed
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 174
Kârla kapanan işlemler:
1 071 (91.22%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (8.77%)
En iyi işlem:
35.92 USD
En kötü işlem:
-170.63 USD
Brüt kâr:
3 709.42 USD (112 405 pips)
Brüt zarar:
-3 346.21 USD (85 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
115 (282.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
377.16 USD (49)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.31%
Maks. mevduat yükü:
14.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
669 (56.98%)
Satış işlemleri:
505 (43.02%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-32.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-847.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-847.86 USD (6)
Aylık büyüme:
12.04%
Yıllık tahmin:
146.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.41 USD
Maksimum:
972.88 USD (33.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.19% (972.89 USD)
Varlığa göre:
39.03% (1 029.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 363
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.92 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +282.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -847.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 1642
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 12:17
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Still
Ayda 1000 USD
22%
0
0
USD
2.6K
USD
50
99%
1 174
91%
45%
1.10
0.31
USD
39%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.