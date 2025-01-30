- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 174
Kârla kapanan işlemler:
1 071 (91.22%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (8.77%)
En iyi işlem:
35.92 USD
En kötü işlem:
-170.63 USD
Brüt kâr:
3 709.42 USD (112 405 pips)
Brüt zarar:
-3 346.21 USD (85 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
115 (282.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
377.16 USD (49)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.31%
Maks. mevduat yükü:
14.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
669 (56.98%)
Satış işlemleri:
505 (43.02%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-32.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-847.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-847.86 USD (6)
Aylık büyüme:
12.04%
Yıllık tahmin:
146.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.41 USD
Maksimum:
972.88 USD (33.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.19% (972.89 USD)
Varlığa göre:
39.03% (1 029.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|363
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.92 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +282.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -847.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 1642
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
22%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
50
99%
1 174
91%
45%
1.10
0.31
USD
USD
39%
1:500