SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Still
Karim Wazed

Still

Karim Wazed
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 174
Bénéfice trades:
1 071 (91.22%)
Perte trades:
103 (8.77%)
Meilleure transaction:
35.92 USD
Pire transaction:
-170.63 USD
Bénéfice brut:
3 709.42 USD (112 405 pips)
Perte brute:
-3 346.21 USD (85 946 pips)
Gains consécutifs maximales:
115 (282.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
377.16 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
45.31%
Charge de dépôt maximale:
14.26%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
669 (56.98%)
Courts trades:
505 (43.02%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
3.46 USD
Perte moyenne:
-32.49 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-847.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-847.86 USD (6)
Croissance mensuelle:
12.41%
Prévision annuelle:
150.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
80.41 USD
Maximal:
972.88 USD (33.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.19% (972.89 USD)
Par fonds propres:
39.03% (1 029.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 363
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.92 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +282.68 USD
Perte consécutive maximale: -847.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 1638
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 12:17
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Still
1000 USD par mois
22%
0
0
USD
2.6K
USD
50
99%
1 174
91%
45%
1.10
0.31
USD
39%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.