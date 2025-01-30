SegnaliSezioni
Karim Wazed

Still

Karim Wazed
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 174
Profit Trade:
1 071 (91.22%)
Loss Trade:
103 (8.77%)
Best Trade:
35.92 USD
Worst Trade:
-170.63 USD
Profitto lordo:
3 709.42 USD (112 405 pips)
Perdita lorda:
-3 346.21 USD (85 946 pips)
Vincite massime consecutive:
115 (282.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
377.16 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.31%
Massimo carico di deposito:
14.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
669 (56.98%)
Short Trade:
505 (43.02%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-32.49 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-847.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-847.86 USD (6)
Crescita mensile:
12.41%
Previsione annuale:
150.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.41 USD
Massimale:
972.88 USD (33.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.19% (972.89 USD)
Per equità:
39.03% (1 029.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 363
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.92 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +282.68 USD
Massima perdita consecutiva: -847.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 1642
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 più
Non ci sono recensioni
