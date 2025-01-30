- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 174
Profit Trade:
1 071 (91.22%)
Loss Trade:
103 (8.77%)
Best Trade:
35.92 USD
Worst Trade:
-170.63 USD
Profitto lordo:
3 709.42 USD (112 405 pips)
Perdita lorda:
-3 346.21 USD (85 946 pips)
Vincite massime consecutive:
115 (282.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
377.16 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.31%
Massimo carico di deposito:
14.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
669 (56.98%)
Short Trade:
505 (43.02%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-32.49 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-847.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-847.86 USD (6)
Crescita mensile:
12.41%
Previsione annuale:
150.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.41 USD
Massimale:
972.88 USD (33.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.19% (972.89 USD)
Per equità:
39.03% (1 029.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|363
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.92 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +282.68 USD
Massima perdita consecutiva: -847.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 1642
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
