SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ark Builders
Oluwatoni Revelation Nathaniel

Ark Builders

Oluwatoni Revelation Nathaniel
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
76 (38.38%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (61.62%)
En iyi işlem:
291.94 USD
En kötü işlem:
-576.10 USD
Brüt kâr:
1 822.09 USD (65 340 pips)
Brüt zarar:
-2 497.32 USD (64 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (8.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
386.69 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
23.17%
Maks. mevduat yükü:
151.07%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
138 (69.70%)
Satış işlemleri:
60 (30.30%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-3.41 USD
Ortalama kâr:
23.97 USD
Ortalama zarar:
-20.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-159.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-641.78 USD (3)
Aylık büyüme:
14.30%
Yıllık tahmin:
173.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
778.94 USD
Maksimum:
1 109.64 USD (83.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.28% (1 105.65 USD)
Varlığa göre:
57.82% (533.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 105
NDX 50
WS30 37
XTIUSD 4
XNGUSD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 111
NDX -159
WS30 102
XTIUSD -614
XNGUSD -69
EURJPY -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.1K
NDX 269
WS30 3.4K
XTIUSD -788
XNGUSD -68
EURJPY -257
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +291.94 USD
En kötü işlem: -576 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 48
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.35 × 274
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.51 × 67
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.86 × 35
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.63 × 206
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 19:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
