SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ark Builders
Oluwatoni Revelation Nathaniel

Ark Builders

Oluwatoni Revelation Nathaniel
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
76 (38.38%)
Loss Trade:
122 (61.62%)
Best Trade:
291.94 USD
Worst Trade:
-576.10 USD
Profitto lordo:
1 822.09 USD (65 340 pips)
Perdita lorda:
-2 497.32 USD (64 912 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
386.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
23.17%
Massimo carico di deposito:
151.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
138 (69.70%)
Short Trade:
60 (30.30%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-3.41 USD
Profitto medio:
23.97 USD
Perdita media:
-20.47 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-159.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-641.78 USD (3)
Crescita mensile:
14.30%
Previsione annuale:
173.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
778.94 USD
Massimale:
1 109.64 USD (83.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.28% (1 105.65 USD)
Per equità:
57.82% (533.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 105
NDX 50
WS30 37
XTIUSD 4
XNGUSD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 111
NDX -159
WS30 102
XTIUSD -614
XNGUSD -69
EURJPY -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.1K
NDX 269
WS30 3.4K
XTIUSD -788
XNGUSD -68
EURJPY -257
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +291.94 USD
Worst Trade: -576 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.34 USD
Massima perdita consecutiva: -159.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 48
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.35 × 274
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.51 × 67
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.86 × 35
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.63 × 206
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 19:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ark Builders
30USD al mese
-68%
0
0
USD
320
USD
38
0%
198
38%
23%
0.72
-3.41
USD
83%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.