Oluwatoni Revelation Nathaniel

Ark Builders

Oluwatoni Revelation Nathaniel
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
198
Bénéfice trades:
76 (38.38%)
Perte trades:
122 (61.62%)
Meilleure transaction:
291.94 USD
Pire transaction:
-576.10 USD
Bénéfice brut:
1 822.09 USD (65 340 pips)
Perte brute:
-2 497.32 USD (64 912 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (8.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
386.69 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
23.17%
Charge de dépôt maximale:
151.07%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
138 (69.70%)
Courts trades:
60 (30.30%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-3.41 USD
Bénéfice moyen:
23.97 USD
Perte moyenne:
-20.47 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-159.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-641.78 USD (3)
Croissance mensuelle:
14.30%
Prévision annuelle:
173.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
778.94 USD
Maximal:
1 109.64 USD (83.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.28% (1 105.65 USD)
Par fonds propres:
57.82% (533.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 105
NDX 50
WS30 37
XTIUSD 4
XNGUSD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 111
NDX -159
WS30 102
XTIUSD -614
XNGUSD -69
EURJPY -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.1K
NDX 269
WS30 3.4K
XTIUSD -788
XNGUSD -68
EURJPY -257
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +291.94 USD
Pire transaction: -576 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +8.34 USD
Perte consécutive maximale: -159.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 48
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.35 × 274
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.51 × 67
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.86 × 35
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.63 × 206
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Aucun avis
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 19:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
