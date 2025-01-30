SinyallerBölümler
Denys Babiak

ABC Trading Concept FOREX vs DJI

Denys Babiak
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 86%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
963
Kârla kapanan işlemler:
459 (47.66%)
Zararla kapanan işlemler:
504 (52.34%)
En iyi işlem:
157.65 USD
En kötü işlem:
-95.19 USD
Brüt kâr:
6 874.74 USD (2 840 679 pips)
Brüt zarar:
-6 638.26 USD (2 475 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (102.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.59 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.02%
Maks. mevduat yükü:
85.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
523 (54.31%)
Satış işlemleri:
440 (45.69%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
14.98 USD
Ortalama zarar:
-13.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-133.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.05 USD (4)
Aylık büyüme:
8.52%
Yıllık tahmin:
103.34%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.35 USD
Maksimum:
537.44 USD (61.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.94% (537.44 USD)
Varlığa göre:
17.04% (44.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 253
AUDUSD 157
USDCAD 155
GBPUSD 126
USDCHF 105
USDJPY 92
EURUSD 75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 243
AUDUSD -8
USDCAD -5
GBPUSD 295
USDCHF -41
USDJPY -192
EURUSD -55
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 363K
AUDUSD -224
USDCAD 1K
GBPUSD 7.1K
USDCHF -247
USDJPY -6.4K
EURUSD 1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.65 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +102.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.14 × 148
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
Tickmill-Live
0.82 × 11
GOMarketsMU-Live
1.00 × 6
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 44
FPMarketsLLC-Live
1.68 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
1.77 × 944
Pepperstone-MT5-Live01
1.80 × 10
XM.COM-MT5
2.19 × 142
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
ValutradesSeychelles-Live
3.20 × 5
Darwinex-Live
3.51 × 241
RoboForex-ECN
3.64 × 349
FusionMarkets-Live
4.52 × 12452
TitanFX-MT5-01
5.00 × 12
Valutrades-Live
5.00 × 5
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.59 × 70
GBEbrokers-LIVE
7.39 × 90
Tradestone-Real
8.43 × 1224
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 06:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.20 22:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 06:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 22:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 22:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.23 22:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.23 14:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
