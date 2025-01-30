Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 3 Bybit-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.14 × 148 Exness-MT5Real8 0.50 × 2 Exness-MT5Real31 0.50 × 6 Tickmill-Live 0.82 × 11 GOMarketsMU-Live 1.00 × 6 PUPrime-Live 1.20 × 5 ICMarketsSC-MT5 1.59 × 44 FPMarketsLLC-Live 1.68 × 22 ICMarketsSC-MT5-2 1.77 × 944 Pepperstone-MT5-Live01 1.80 × 10 XM.COM-MT5 2.19 × 142 Exness-MT5Real7 2.63 × 8 ValutradesSeychelles-Live 3.20 × 5 Darwinex-Live 3.51 × 241 RoboForex-ECN 3.64 × 349 FusionMarkets-Live 4.52 × 12452 TitanFX-MT5-01 5.00 × 12 Valutrades-Live 5.00 × 5 VantageInternational-Live 4 5.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 TASS-Live 6.59 × 70 GBEbrokers-LIVE 7.39 × 90 Tradestone-Real 8.43 × 1224 2 daha fazla...