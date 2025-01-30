- Büyüme
İşlemler:
963
Kârla kapanan işlemler:
459 (47.66%)
Zararla kapanan işlemler:
504 (52.34%)
En iyi işlem:
157.65 USD
En kötü işlem:
-95.19 USD
Brüt kâr:
6 874.74 USD (2 840 679 pips)
Brüt zarar:
-6 638.26 USD (2 475 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (102.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.59 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.02%
Maks. mevduat yükü:
85.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
523 (54.31%)
Satış işlemleri:
440 (45.69%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
14.98 USD
Ortalama zarar:
-13.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-133.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.05 USD (4)
Aylık büyüme:
8.52%
Yıllık tahmin:
103.34%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.35 USD
Maksimum:
537.44 USD (61.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.94% (537.44 USD)
Varlığa göre:
17.04% (44.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|253
|AUDUSD
|157
|USDCAD
|155
|GBPUSD
|126
|USDCHF
|105
|USDJPY
|92
|EURUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|243
|AUDUSD
|-8
|USDCAD
|-5
|GBPUSD
|295
|USDCHF
|-41
|USDJPY
|-192
|EURUSD
|-55
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|363K
|AUDUSD
|-224
|USDCAD
|1K
|GBPUSD
|7.1K
|USDCHF
|-247
|USDJPY
|-6.4K
|EURUSD
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
En iyi işlem: +157.65 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +102.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.14 × 148
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live
|0.82 × 11
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 6
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|1.59 × 44
|
FPMarketsLLC-Live
|1.68 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.77 × 944
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.80 × 10
|
XM.COM-MT5
|2.19 × 142
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.20 × 5
|
Darwinex-Live
|3.51 × 241
|
RoboForex-ECN
|3.64 × 349
|
FusionMarkets-Live
|4.52 × 12452
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 12
|
Valutrades-Live
|5.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.59 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|7.39 × 90
|
Tradestone-Real
|8.43 × 1224
