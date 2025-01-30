SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ABC Trading Concept FOREX vs DJI
Denys Babiak

ABC Trading Concept FOREX vs DJI

Denys Babiak
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 86%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
963
Profit Trade:
459 (47.66%)
Loss Trade:
504 (52.34%)
Best Trade:
157.65 USD
Worst Trade:
-95.19 USD
Profitto lordo:
6 874.74 USD (2 840 679 pips)
Perdita lorda:
-6 638.26 USD (2 475 768 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (102.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.02%
Massimo carico di deposito:
85.03%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
523 (54.31%)
Short Trade:
440 (45.69%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
14.98 USD
Perdita media:
-13.17 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-133.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-158.05 USD (4)
Crescita mensile:
6.16%
Previsione annuale:
74.91%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.35 USD
Massimale:
537.44 USD (61.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.94% (537.44 USD)
Per equità:
17.04% (44.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 253
AUDUSD 157
USDCAD 155
GBPUSD 126
USDCHF 105
USDJPY 92
EURUSD 75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 243
AUDUSD -8
USDCAD -5
GBPUSD 295
USDCHF -41
USDJPY -192
EURUSD -55
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 363K
AUDUSD -224
USDCAD 1K
GBPUSD 7.1K
USDCHF -247
USDJPY -6.4K
EURUSD 1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.65 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +102.69 USD
Massima perdita consecutiva: -133.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.14 × 148
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
Tickmill-Live
0.82 × 11
GOMarketsMU-Live
1.00 × 6
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 44
FPMarketsLLC-Live
1.68 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
1.77 × 944
Pepperstone-MT5-Live01
1.80 × 10
XM.COM-MT5
2.19 × 142
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
ValutradesSeychelles-Live
3.20 × 5
Darwinex-Live
3.51 × 241
RoboForex-ECN
3.64 × 349
FusionMarkets-Live
4.52 × 12452
TitanFX-MT5-01
5.00 × 12
Valutrades-Live
5.00 × 5
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.59 × 70
GBEbrokers-LIVE
7.39 × 90
Tradestone-Real
8.43 × 1224
2 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


Non ci sono recensioni
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 06:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.20 22:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 06:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 22:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 22:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.23 22:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.23 14:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ABC Trading Concept FOREX vs DJI
50USD al mese
86%
0
0
USD
862
USD
35
98%
963
47%
88%
1.03
0.25
USD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.