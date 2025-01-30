SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ABC Trading Concept FOREX vs DJI
Denys Babiak

ABC Trading Concept FOREX vs DJI

Denys Babiak
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 87%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
959
Bénéfice trades:
457 (47.65%)
Perte trades:
502 (52.35%)
Meilleure transaction:
157.65 USD
Pire transaction:
-95.19 USD
Bénéfice brut:
6 857.02 USD (2 822 960 pips)
Perte brute:
-6 614.79 USD (2 453 152 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (102.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
88.02%
Charge de dépôt maximale:
85.03%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
520 (54.22%)
Courts trades:
439 (45.78%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
15.00 USD
Perte moyenne:
-13.18 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-133.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-158.05 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.81%
Prévision annuelle:
58.32%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.35 USD
Maximal:
537.44 USD (61.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.94% (537.44 USD)
Par fonds propres:
17.04% (44.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 250
AUDUSD 157
USDCAD 154
GBPUSD 126
USDCHF 105
USDJPY 92
EURUSD 75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 245
AUDUSD -8
USDCAD -2
GBPUSD 295
USDCHF -41
USDJPY -192
EURUSD -55
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 367K
AUDUSD -224
USDCAD 1.1K
GBPUSD 7.1K
USDCHF -247
USDJPY -6.4K
EURUSD 1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.65 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +102.69 USD
Perte consécutive maximale: -133.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.14 × 148
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
Tickmill-Live
0.82 × 11
GOMarketsMU-Live
1.00 × 6
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 44
FPMarketsLLC-Live
1.68 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
1.77 × 944
Pepperstone-MT5-Live01
1.80 × 10
XM.COM-MT5
2.19 × 142
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
ValutradesSeychelles-Live
3.20 × 5
Darwinex-Live
3.51 × 241
RoboForex-ECN
3.64 × 349
FusionMarkets-Live
4.52 × 12452
TitanFX-MT5-01
5.00 × 12
Valutrades-Live
5.00 × 5
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.59 × 70
GBEbrokers-LIVE
7.39 × 90
Tradestone-Real
8.43 × 1224
2 plus...
Aucun avis
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 06:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.20 22:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 06:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 22:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.30 22:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 13:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.23 22:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.23 14:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ABC Trading Concept FOREX vs DJI
50 USD par mois
87%
0
0
USD
868
USD
34
98%
959
47%
88%
1.03
0.25
USD
45%
1:500
Copier

