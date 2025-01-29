SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BankFlow
Sharif Hamwi

BankFlow

Sharif Hamwi
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 472
Kârla kapanan işlemler:
1 609 (65.08%)
Zararla kapanan işlemler:
863 (34.91%)
En iyi işlem:
404.94 USD
En kötü işlem:
-569.14 USD
Brüt kâr:
32 674.88 USD (844 045 pips)
Brüt zarar:
-21 283.12 USD (518 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (2 197.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 638.84 USD (21)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
95.21%
Maks. mevduat yükü:
28.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.03
Alış işlemleri:
1 471 (59.51%)
Satış işlemleri:
1 001 (40.49%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
20.31 USD
Ortalama zarar:
-24.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 320.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 320.24 USD (13)
Aylık büyüme:
4.75%
Yıllık tahmin:
55.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
850.70 USD
Maksimum:
2 825.23 USD (2.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.77% (2 825.31 USD)
Varlığa göre:
1.18% (1 199.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 767
NDX 334
SP500 306
USDJPY 268
WS30 164
AUDCAD 142
NZDCAD 121
GBPUSD 87
AUDNZD 62
EURUSD 59
CHFJPY 27
EURNZD 27
AUDJPY 25
AUDUSD 21
EURGBP 20
GBPJPY 11
EURJPY 10
NZDUSD 9
EURCAD 5
EURAUD 4
USDCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
NDX -172
SP500 383
USDJPY -403
WS30 -152
AUDCAD 157
NZDCAD -261
GBPUSD 569
AUDNZD 31
EURUSD 1K
CHFJPY 655
EURNZD 397
AUDJPY 333
AUDUSD 46
EURGBP 45
GBPJPY -907
EURJPY -550
NZDUSD -369
EURCAD -8
EURAUD 363
USDCHF -13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 285K
NDX -7.1K
SP500 3.4K
USDJPY -9.3K
WS30 -348
AUDCAD 8.2K
NZDCAD -4.3K
GBPUSD 16K
AUDNZD 2.5K
EURUSD 17K
CHFJPY 20K
EURNZD 8.8K
AUDJPY 5.2K
AUDUSD 384
EURGBP 1.2K
GBPJPY -13K
EURJPY -8.9K
NZDUSD -1.7K
EURCAD -493
EURAUD 4.5K
USDCHF -502
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +404.94 USD
En kötü işlem: -569 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 197.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 320.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.30 × 4546
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.01 × 422
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
VantageFXInternational-Live
2.73 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.07 × 42
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.76 × 323
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.10 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 08:11
Share of trading days is too low
2025.01.30 08:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.29 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.29 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.29 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BankFlow
Ayda 35 USD
11%
0
0
USD
111K
USD
35
98%
2 472
65%
95%
1.53
4.61
USD
3%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.