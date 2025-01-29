SignauxSections
Sharif Hamwi

BankFlow

Sharif Hamwi
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 471
Bénéfice trades:
1 608 (65.07%)
Perte trades:
863 (34.93%)
Meilleure transaction:
404.94 USD
Pire transaction:
-569.14 USD
Bénéfice brut:
32 667.14 USD (843 882 pips)
Perte brute:
-21 283.05 USD (518 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (2 197.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 638.84 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
95.21%
Charge de dépôt maximale:
28.39%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
4.03
Longs trades:
1 470 (59.49%)
Courts trades:
1 001 (40.51%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
4.61 USD
Bénéfice moyen:
20.32 USD
Perte moyenne:
-24.66 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 320.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 320.24 USD (13)
Croissance mensuelle:
4.53%
Prévision annuelle:
54.84%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
850.70 USD
Maximal:
2 825.23 USD (2.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.77% (2 825.31 USD)
Par fonds propres:
1.18% (1 199.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 767
NDX 334
SP500 306
USDJPY 268
WS30 164
AUDCAD 142
NZDCAD 121
GBPUSD 86
AUDNZD 62
EURUSD 59
CHFJPY 27
EURNZD 27
AUDJPY 25
AUDUSD 21
EURGBP 20
GBPJPY 11
EURJPY 10
NZDUSD 9
EURCAD 5
EURAUD 4
USDCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
NDX -172
SP500 383
USDJPY -403
WS30 -152
AUDCAD 157
NZDCAD -261
GBPUSD 561
AUDNZD 31
EURUSD 1K
CHFJPY 655
EURNZD 397
AUDJPY 333
AUDUSD 46
EURGBP 45
GBPJPY -907
EURJPY -550
NZDUSD -369
EURCAD -8
EURAUD 363
USDCHF -13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 285K
NDX -7.1K
SP500 3.4K
USDJPY -9.3K
WS30 -348
AUDCAD 8.2K
NZDCAD -4.3K
GBPUSD 15K
AUDNZD 2.5K
EURUSD 17K
CHFJPY 20K
EURNZD 8.8K
AUDJPY 5.2K
AUDUSD 384
EURGBP 1.2K
GBPJPY -13K
EURJPY -8.9K
NZDUSD -1.7K
EURCAD -493
EURAUD 4.5K
USDCHF -502
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +404.94 USD
Pire transaction: -569 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +2 197.71 USD
Perte consécutive maximale: -1 320.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.30 × 4546
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.01 × 422
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
VantageFXInternational-Live
2.73 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.07 × 42
Swissquote-Server
3.19 × 58
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.76 × 323
14 plus...
Aucun avis
2025.04.10 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 08:11
Share of trading days is too low
2025.01.30 08:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.29 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.29 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.29 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
