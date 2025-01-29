SegnaliSezioni
BankFlow
Sharif Hamwi

BankFlow

Sharif Hamwi
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 472
Profit Trade:
1 609 (65.08%)
Loss Trade:
863 (34.91%)
Best Trade:
404.94 USD
Worst Trade:
-569.14 USD
Profitto lordo:
32 674.88 USD (844 045 pips)
Perdita lorda:
-21 283.12 USD (518 543 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (2 197.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 638.84 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
95.21%
Massimo carico di deposito:
28.39%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
1 471 (59.51%)
Short Trade:
1 001 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
20.31 USD
Perdita media:
-24.66 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 320.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 320.24 USD (13)
Crescita mensile:
4.69%
Previsione annuale:
55.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
850.70 USD
Massimale:
2 825.23 USD (2.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.77% (2 825.31 USD)
Per equità:
1.18% (1 199.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 767
NDX 334
SP500 306
USDJPY 268
WS30 164
AUDCAD 142
NZDCAD 121
GBPUSD 87
AUDNZD 62
EURUSD 59
CHFJPY 27
EURNZD 27
AUDJPY 25
AUDUSD 21
EURGBP 20
GBPJPY 11
EURJPY 10
NZDUSD 9
EURCAD 5
EURAUD 4
USDCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10K
NDX -172
SP500 383
USDJPY -403
WS30 -152
AUDCAD 157
NZDCAD -261
GBPUSD 569
AUDNZD 31
EURUSD 1K
CHFJPY 655
EURNZD 397
AUDJPY 333
AUDUSD 46
EURGBP 45
GBPJPY -907
EURJPY -550
NZDUSD -369
EURCAD -8
EURAUD 363
USDCHF -13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 285K
NDX -7.1K
SP500 3.4K
USDJPY -9.3K
WS30 -348
AUDCAD 8.2K
NZDCAD -4.3K
GBPUSD 16K
AUDNZD 2.5K
EURUSD 17K
CHFJPY 20K
EURNZD 8.8K
AUDJPY 5.2K
AUDUSD 384
EURGBP 1.2K
GBPJPY -13K
EURJPY -8.9K
NZDUSD -1.7K
EURCAD -493
EURAUD 4.5K
USDCHF -502
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.94 USD
Worst Trade: -569 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +2 197.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 320.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.30 × 4546
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.01 × 422
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
VantageFXInternational-Live
2.73 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.07 × 42
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.76 × 323
14 più
Non ci sono recensioni
2025.04.10 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 08:11
Share of trading days is too low
2025.01.30 08:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.29 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.29 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.29 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BankFlow
35USD al mese
11%
0
0
USD
111K
USD
35
98%
2 472
65%
95%
1.53
4.61
USD
3%
1:200
Copia

