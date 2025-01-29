- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 472
Profit Trade:
1 609 (65.08%)
Loss Trade:
863 (34.91%)
Best Trade:
404.94 USD
Worst Trade:
-569.14 USD
Profitto lordo:
32 674.88 USD (844 045 pips)
Perdita lorda:
-21 283.12 USD (518 543 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (2 197.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 638.84 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
95.21%
Massimo carico di deposito:
28.39%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.03
Long Trade:
1 471 (59.51%)
Short Trade:
1 001 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
20.31 USD
Perdita media:
-24.66 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 320.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 320.24 USD (13)
Crescita mensile:
4.69%
Previsione annuale:
55.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
850.70 USD
Massimale:
2 825.23 USD (2.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.77% (2 825.31 USD)
Per equità:
1.18% (1 199.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|767
|NDX
|334
|SP500
|306
|USDJPY
|268
|WS30
|164
|AUDCAD
|142
|NZDCAD
|121
|GBPUSD
|87
|AUDNZD
|62
|EURUSD
|59
|CHFJPY
|27
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|25
|AUDUSD
|21
|EURGBP
|20
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|10
|NZDUSD
|9
|EURCAD
|5
|EURAUD
|4
|USDCHF
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10K
|NDX
|-172
|SP500
|383
|USDJPY
|-403
|WS30
|-152
|AUDCAD
|157
|NZDCAD
|-261
|GBPUSD
|569
|AUDNZD
|31
|EURUSD
|1K
|CHFJPY
|655
|EURNZD
|397
|AUDJPY
|333
|AUDUSD
|46
|EURGBP
|45
|GBPJPY
|-907
|EURJPY
|-550
|NZDUSD
|-369
|EURCAD
|-8
|EURAUD
|363
|USDCHF
|-13
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|285K
|NDX
|-7.1K
|SP500
|3.4K
|USDJPY
|-9.3K
|WS30
|-348
|AUDCAD
|8.2K
|NZDCAD
|-4.3K
|GBPUSD
|16K
|AUDNZD
|2.5K
|EURUSD
|17K
|CHFJPY
|20K
|EURNZD
|8.8K
|AUDJPY
|5.2K
|AUDUSD
|384
|EURGBP
|1.2K
|GBPJPY
|-13K
|EURJPY
|-8.9K
|NZDUSD
|-1.7K
|EURCAD
|-493
|EURAUD
|4.5K
|USDCHF
|-502
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +404.94 USD
Worst Trade: -569 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +2 197.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 320.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4546
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.01 × 422
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.23 × 155
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.73 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.07 × 42
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.76 × 323
