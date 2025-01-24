- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 200
Kârla kapanan işlemler:
617 (51.41%)
Zararla kapanan işlemler:
583 (48.58%)
En iyi işlem:
97.86 USD
En kötü işlem:
-97.09 USD
Brüt kâr:
4 963.12 USD (277 895 pips)
Brüt zarar:
-4 867.10 USD (282 993 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (130.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
360.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.11%
Maks. mevduat yükü:
22.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
625 (52.08%)
Satış işlemleri:
575 (47.92%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
8.04 USD
Ortalama zarar:
-8.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-262.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-365.02 USD (27)
Aylık büyüme:
-0.40%
Yıllık tahmin:
-4.87%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
368.74 USD
Maksimum:
1 412.26 USD (47.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.29% (1 407.15 USD)
Varlığa göre:
11.04% (203.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|371
|GBPUSD
|354
|USDCAD
|267
|USDJPY
|150
|EURUSD
|45
|XAUUSD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-420
|GBPUSD
|359
|USDCAD
|48
|USDJPY
|37
|EURUSD
|48
|XAUUSD
|24
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-13K
|GBPUSD
|12K
|USDCAD
|-164
|USDJPY
|-5.1K
|EURUSD
|1.2K
|XAUUSD
|-410
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.87 × 457
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.38 × 220
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.74 × 348
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.29 × 928
|
Exness-MT5Real3
|5.37 × 238
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|5.59 × 115
