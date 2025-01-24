SinyallerBölümler
Phan Thanh Nam

PTN

Phan Thanh Nam
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 200
Kârla kapanan işlemler:
617 (51.41%)
Zararla kapanan işlemler:
583 (48.58%)
En iyi işlem:
97.86 USD
En kötü işlem:
-97.09 USD
Brüt kâr:
4 963.12 USD (277 895 pips)
Brüt zarar:
-4 867.10 USD (282 993 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (130.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
360.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.11%
Maks. mevduat yükü:
22.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
625 (52.08%)
Satış işlemleri:
575 (47.92%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
8.04 USD
Ortalama zarar:
-8.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-262.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-365.02 USD (27)
Aylık büyüme:
-0.40%
Yıllık tahmin:
-4.87%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
368.74 USD
Maksimum:
1 412.26 USD (47.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.29% (1 407.15 USD)
Varlığa göre:
11.04% (203.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 371
GBPUSD 354
USDCAD 267
USDJPY 150
EURUSD 45
XAUUSD 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -420
GBPUSD 359
USDCAD 48
USDJPY 37
EURUSD 48
XAUUSD 24
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -13K
GBPUSD 12K
USDCAD -164
USDJPY -5.1K
EURUSD 1.2K
XAUUSD -410
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +97.86 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +130.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
RoboForex-ECN
2.87 × 457
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 220
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.74 × 348
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
4.98 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 928
Exness-MT5Real3
5.37 × 238
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
OxSecurities-Live
5.59 × 115
28 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 09:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.37% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PTN
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
2K
USD
48
74%
1 200
51%
63%
1.01
0.08
USD
47%
1:500
Kopyala

