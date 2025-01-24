SignauxSections
Phan Thanh Nam

PTN

Phan Thanh Nam
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 200
Bénéfice trades:
617 (51.41%)
Perte trades:
583 (48.58%)
Meilleure transaction:
97.86 USD
Pire transaction:
-97.09 USD
Bénéfice brut:
4 963.12 USD (277 895 pips)
Perte brute:
-4 867.10 USD (282 993 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (130.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
360.47 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
63.11%
Charge de dépôt maximale:
22.13%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
625 (52.08%)
Courts trades:
575 (47.92%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
8.04 USD
Perte moyenne:
-8.35 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-262.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-365.02 USD (27)
Croissance mensuelle:
7.47%
Prévision annuelle:
90.68%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
368.74 USD
Maximal:
1 412.26 USD (47.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.29% (1 407.15 USD)
Par fonds propres:
11.04% (203.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 371
GBPUSD 354
USDCAD 267
USDJPY 150
EURUSD 45
XAUUSD 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -420
GBPUSD 359
USDCAD 48
USDJPY 37
EURUSD 48
XAUUSD 24
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -13K
GBPUSD 12K
USDCAD -164
USDJPY -5.1K
EURUSD 1.2K
XAUUSD -410
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +97.86 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +130.94 USD
Perte consécutive maximale: -262.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Eightcap-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.01 × 440
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 220
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.88 × 331
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
5.02 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 911
OxSecurities-Live
5.39 × 114
Exness-MT5Real3
5.42 × 220
28 plus...
Aucun avis
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 09:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.37% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
