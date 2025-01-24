SegnaliSezioni
Phan Thanh Nam

PTN

Phan Thanh Nam
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 5%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 200
Profit Trade:
617 (51.41%)
Loss Trade:
583 (48.58%)
Best Trade:
97.86 USD
Worst Trade:
-97.09 USD
Profitto lordo:
4 963.12 USD (277 895 pips)
Perdita lorda:
-4 867.10 USD (282 993 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (130.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
360.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
63.11%
Massimo carico di deposito:
22.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
625 (52.08%)
Short Trade:
575 (47.92%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
8.04 USD
Perdita media:
-8.35 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-262.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-365.02 USD (27)
Crescita mensile:
1.61%
Previsione annuale:
19.52%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
368.74 USD
Massimale:
1 412.26 USD (47.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.29% (1 407.15 USD)
Per equità:
11.04% (203.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 371
GBPUSD 354
USDCAD 267
USDJPY 150
EURUSD 45
XAUUSD 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -420
GBPUSD 359
USDCAD 48
USDJPY 37
EURUSD 48
XAUUSD 24
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -13K
GBPUSD 12K
USDCAD -164
USDJPY -5.1K
EURUSD 1.2K
XAUUSD -410
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +97.86 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +130.94 USD
Massima perdita consecutiva: -262.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
RoboForex-ECN
2.87 × 457
XAMarkets-Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 220
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.74 × 348
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
4.98 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 928
Exness-MT5Real3
5.37 × 238
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
OxSecurities-Live
5.59 × 115
28 più
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 09:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.37% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PTN
30USD al mese
5%
0
0
USD
2K
USD
48
74%
1 200
51%
63%
1.01
0.08
USD
47%
1:500
