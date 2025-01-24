- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 200
Profit Trade:
617 (51.41%)
Loss Trade:
583 (48.58%)
Best Trade:
97.86 USD
Worst Trade:
-97.09 USD
Profitto lordo:
4 963.12 USD (277 895 pips)
Perdita lorda:
-4 867.10 USD (282 993 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (130.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
360.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
63.11%
Massimo carico di deposito:
22.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
625 (52.08%)
Short Trade:
575 (47.92%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
8.04 USD
Perdita media:
-8.35 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-262.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-365.02 USD (27)
Crescita mensile:
1.61%
Previsione annuale:
19.52%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
368.74 USD
Massimale:
1 412.26 USD (47.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.29% (1 407.15 USD)
Per equità:
11.04% (203.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|371
|GBPUSD
|354
|USDCAD
|267
|USDJPY
|150
|EURUSD
|45
|XAUUSD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-420
|GBPUSD
|359
|USDCAD
|48
|USDJPY
|37
|EURUSD
|48
|XAUUSD
|24
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-13K
|GBPUSD
|12K
|USDCAD
|-164
|USDJPY
|-5.1K
|EURUSD
|1.2K
|XAUUSD
|-410
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +97.86 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +130.94 USD
Massima perdita consecutiva: -262.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.87 × 457
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.38 × 220
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.74 × 348
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.29 × 928
|
Exness-MT5Real3
|5.37 × 238
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|5.59 × 115
28 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
48
74%
1 200
51%
63%
1.01
0.08
USD
USD
47%
1:500