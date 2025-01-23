SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Masko 012
Mohammad Koharudin Nasution

Masko 012

Mohammad Koharudin Nasution
0 inceleme
Güvenilirlik
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 14%
FBS-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
580
Kârla kapanan işlemler:
344 (59.31%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (40.69%)
En iyi işlem:
40.64 USD
En kötü işlem:
-123.00 USD
Brüt kâr:
1 759.09 USD (1 038 423 pips)
Brüt zarar:
-1 754.46 USD (1 400 030 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (166.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.40 USD (21)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
15.95%
Maks. mevduat yükü:
3.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
351 (60.52%)
Satış işlemleri:
229 (39.48%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
5.11 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-522.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-522.10 USD (14)
Aylık büyüme:
-0.89%
Yıllık tahmin:
-10.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.03 USD
Maksimum:
854.06 USD (55.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.85% (799.78 USD)
Varlığa göre:
23.77% (398.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 50
GBPAUD 36
ETHUSD 33
EURUSD 23
#ALL 23
SOLUSD 22
#CAH 19
XRPUSD 19
TONUSD 19
GBPUSD 16
#PAH3 14
LTCUSD 14
GBPCAD 14
#IFX 13
GBPJPY 12
#AAL 11
GBPCHF 11
#TGT 10
#BX 9
#CIM 9
EURCHF 9
BCHUSD 9
AUDUSD 9
GBPNZD 9
#A 8
NZDUSD 8
USDCAD 7
#VMW 7
#DHER 7
TRXUSD 7
#BARC 6
USDJPY 6
#DG.US 6
EURCAD 6
TRIP 5
#ROK 5
#BIIB 5
#KGF 5
EURJPY 5
EURAUD 5
#WPP 5
#TTE 4
#CNA 4
PEPSICO 4
PFIZER 4
#JBL 4
AXP 4
DOGUSD 4
CHFJPY 4
MRNA 3
#PNC 3
#BMBL 3
#MC 3
XAUUSD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
#MRK1 2
#PGR 2
#RIO 2
#RKT 2
#SAP 2
PYPL 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -48
GBPAUD 74
ETHUSD -18
EURUSD 8
#ALL -248
SOLUSD -23
#CAH 141
XRPUSD 40
TONUSD -392
GBPUSD -61
#PAH3 14
LTCUSD 65
GBPCAD -83
#IFX 30
GBPJPY 15
#AAL 38
GBPCHF 17
#TGT -25
#BX 38
#CIM 19
EURCHF 45
BCHUSD -5
AUDUSD 0
GBPNZD -122
#A 57
NZDUSD 15
USDCAD 19
#VMW 104
#DHER -43
TRXUSD 6
#BARC 5
USDJPY -7
#DG.US 26
EURCAD 28
TRIP 9
#ROK 21
#BIIB 1
#KGF 9
EURJPY -10
EURAUD 9
#WPP 8
#TTE -10
#CNA 2
PEPSICO 13
PFIZER 0
#JBL 21
AXP 46
DOGUSD 4
CHFJPY 22
MRNA 72
#PNC 30
#BMBL -1
#MC 2
XAUUSD 13
CADCHF -3
NZDCAD -51
#MRK1 4
#PGR 31
#RIO -1
#RKT 19
#SAP 13
PYPL 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -438K
GBPAUD 2.6K
ETHUSD 38K
EURUSD 328
#ALL -2.5K
SOLUSD -3.3K
#CAH 4.7K
XRPUSD 41K
TONUSD -49K
GBPUSD -57
#PAH3 210
LTCUSD 10K
GBPCAD -4.1K
#IFX 883
GBPJPY 126
#AAL 22K
GBPCHF 433
#TGT -2.5K
#BX 2.5K
#CIM 64
EURCHF 1.1K
BCHUSD -8.9K
AUDUSD 44
GBPNZD -4.2K
#A 1.7K
NZDUSD 302
USDCAD 1.3K
#VMW 6.8K
#DHER -85
TRXUSD 1.1K
#BARC 295
USDJPY -510
#DG.US 1.2K
EURCAD 1.6K
TRIP 43
#ROK 1.2K
#BIIB 17
#KGF 1.1K
EURJPY -486
EURAUD 603
#WPP 3.2K
#TTE -120
#CNA 6
PEPSICO 153
PFIZER -4
#JBL 888
AXP 1K
DOGUSD -16
CHFJPY 771
MRNA 1.9K
#PNC 445
#BMBL -20
#MC 160
XAUUSD 1.1K
CADCHF -52
NZDCAD -1.4K
#MRK1 83
#PGR 624
#RIO -1.6K
#RKT 3.5K
#SAP 122
PYPL 25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.64 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +166.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -522.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Garnet-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
InstaForex-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
284 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
i trade with price action
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Masko 012
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
2.8K
USD
113
0%
580
59%
16%
1.00
0.01
USD
38%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.