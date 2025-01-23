SignauxSections
Mohammad Koharudin Nasution

Masko 012

Mohammad Koharudin Nasution
0 avis
Fiabilité
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 14%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
580
Bénéfice trades:
344 (59.31%)
Perte trades:
236 (40.69%)
Meilleure transaction:
40.64 USD
Pire transaction:
-123.00 USD
Bénéfice brut:
1 759.09 USD (1 038 423 pips)
Perte brute:
-1 754.46 USD (1 400 030 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (166.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.40 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
15.95%
Charge de dépôt maximale:
3.62%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
351 (60.52%)
Courts trades:
229 (39.48%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
5.11 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-522.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-522.10 USD (14)
Croissance mensuelle:
-0.89%
Prévision annuelle:
-10.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
104.03 USD
Maximal:
854.06 USD (55.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.85% (799.78 USD)
Par fonds propres:
23.77% (398.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 50
GBPAUD 36
ETHUSD 33
EURUSD 23
#ALL 23
SOLUSD 22
#CAH 19
XRPUSD 19
TONUSD 19
GBPUSD 16
#PAH3 14
LTCUSD 14
GBPCAD 14
#IFX 13
GBPJPY 12
#AAL 11
GBPCHF 11
#TGT 10
#BX 9
#CIM 9
EURCHF 9
BCHUSD 9
AUDUSD 9
GBPNZD 9
#A 8
NZDUSD 8
USDCAD 7
#VMW 7
#DHER 7
TRXUSD 7
#BARC 6
USDJPY 6
#DG.US 6
EURCAD 6
TRIP 5
#ROK 5
#BIIB 5
#KGF 5
EURJPY 5
EURAUD 5
#WPP 5
#TTE 4
#CNA 4
PEPSICO 4
PFIZER 4
#JBL 4
AXP 4
DOGUSD 4
CHFJPY 4
MRNA 3
#PNC 3
#BMBL 3
#MC 3
XAUUSD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
#MRK1 2
#PGR 2
#RIO 2
#RKT 2
#SAP 2
PYPL 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -48
GBPAUD 74
ETHUSD -18
EURUSD 8
#ALL -248
SOLUSD -23
#CAH 141
XRPUSD 40
TONUSD -392
GBPUSD -61
#PAH3 14
LTCUSD 65
GBPCAD -83
#IFX 30
GBPJPY 15
#AAL 38
GBPCHF 17
#TGT -25
#BX 38
#CIM 19
EURCHF 45
BCHUSD -5
AUDUSD 0
GBPNZD -122
#A 57
NZDUSD 15
USDCAD 19
#VMW 104
#DHER -43
TRXUSD 6
#BARC 5
USDJPY -7
#DG.US 26
EURCAD 28
TRIP 9
#ROK 21
#BIIB 1
#KGF 9
EURJPY -10
EURAUD 9
#WPP 8
#TTE -10
#CNA 2
PEPSICO 13
PFIZER 0
#JBL 21
AXP 46
DOGUSD 4
CHFJPY 22
MRNA 72
#PNC 30
#BMBL -1
#MC 2
XAUUSD 13
CADCHF -3
NZDCAD -51
#MRK1 4
#PGR 31
#RIO -1
#RKT 19
#SAP 13
PYPL 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -438K
GBPAUD 2.6K
ETHUSD 38K
EURUSD 328
#ALL -2.5K
SOLUSD -3.3K
#CAH 4.7K
XRPUSD 41K
TONUSD -49K
GBPUSD -57
#PAH3 210
LTCUSD 10K
GBPCAD -4.1K
#IFX 883
GBPJPY 126
#AAL 22K
GBPCHF 433
#TGT -2.5K
#BX 2.5K
#CIM 64
EURCHF 1.1K
BCHUSD -8.9K
AUDUSD 44
GBPNZD -4.2K
#A 1.7K
NZDUSD 302
USDCAD 1.3K
#VMW 6.8K
#DHER -85
TRXUSD 1.1K
#BARC 295
USDJPY -510
#DG.US 1.2K
EURCAD 1.6K
TRIP 43
#ROK 1.2K
#BIIB 17
#KGF 1.1K
EURJPY -486
EURAUD 603
#WPP 3.2K
#TTE -120
#CNA 6
PEPSICO 153
PFIZER -4
#JBL 888
AXP 1K
DOGUSD -16
CHFJPY 771
MRNA 1.9K
#PNC 445
#BMBL -20
#MC 160
XAUUSD 1.1K
CADCHF -52
NZDCAD -1.4K
#MRK1 83
#PGR 624
#RIO -1.6K
#RKT 3.5K
#SAP 122
PYPL 25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.64 USD
Pire transaction: -123 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +166.64 USD
Perte consécutive maximale: -522.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Garnet-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
InstaForex-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
284 plus...
i trade with price action
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Masko 012
30 USD par mois
14%
0
0
USD
2.8K
USD
113
0%
580
59%
16%
1.00
0.01
USD
38%
1:500
Copier

