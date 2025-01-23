- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
580
Profit Trade:
344 (59.31%)
Loss Trade:
236 (40.69%)
Best Trade:
40.64 USD
Worst Trade:
-123.00 USD
Profitto lordo:
1 759.09 USD (1 038 423 pips)
Perdita lorda:
-1 754.46 USD (1 400 030 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (166.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.40 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
15.95%
Massimo carico di deposito:
3.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
351 (60.52%)
Short Trade:
229 (39.48%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-522.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-522.10 USD (14)
Crescita mensile:
-0.89%
Previsione annuale:
-10.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.03 USD
Massimale:
854.06 USD (55.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.85% (799.78 USD)
Per equità:
23.77% (398.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|50
|GBPAUD
|36
|ETHUSD
|33
|EURUSD
|23
|#ALL
|23
|SOLUSD
|22
|#CAH
|19
|XRPUSD
|19
|TONUSD
|19
|GBPUSD
|16
|#PAH3
|14
|LTCUSD
|14
|GBPCAD
|14
|#IFX
|13
|GBPJPY
|12
|#AAL
|11
|GBPCHF
|11
|#TGT
|10
|#BX
|9
|#CIM
|9
|EURCHF
|9
|BCHUSD
|9
|AUDUSD
|9
|GBPNZD
|9
|#A
|8
|NZDUSD
|8
|USDCAD
|7
|#VMW
|7
|#DHER
|7
|TRXUSD
|7
|#BARC
|6
|USDJPY
|6
|#DG.US
|6
|EURCAD
|6
|TRIP
|5
|#ROK
|5
|#BIIB
|5
|#KGF
|5
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|#WPP
|5
|#TTE
|4
|#CNA
|4
|PEPSICO
|4
|PFIZER
|4
|#JBL
|4
|AXP
|4
|DOGUSD
|4
|CHFJPY
|4
|MRNA
|3
|#PNC
|3
|#BMBL
|3
|#MC
|3
|XAUUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDCAD
|3
|#MRK1
|2
|#PGR
|2
|#RIO
|2
|#RKT
|2
|#SAP
|2
|PYPL
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-48
|GBPAUD
|74
|ETHUSD
|-18
|EURUSD
|8
|#ALL
|-248
|SOLUSD
|-23
|#CAH
|141
|XRPUSD
|40
|TONUSD
|-392
|GBPUSD
|-61
|#PAH3
|14
|LTCUSD
|65
|GBPCAD
|-83
|#IFX
|30
|GBPJPY
|15
|#AAL
|38
|GBPCHF
|17
|#TGT
|-25
|#BX
|38
|#CIM
|19
|EURCHF
|45
|BCHUSD
|-5
|AUDUSD
|0
|GBPNZD
|-122
|#A
|57
|NZDUSD
|15
|USDCAD
|19
|#VMW
|104
|#DHER
|-43
|TRXUSD
|6
|#BARC
|5
|USDJPY
|-7
|#DG.US
|26
|EURCAD
|28
|TRIP
|9
|#ROK
|21
|#BIIB
|1
|#KGF
|9
|EURJPY
|-10
|EURAUD
|9
|#WPP
|8
|#TTE
|-10
|#CNA
|2
|PEPSICO
|13
|PFIZER
|0
|#JBL
|21
|AXP
|46
|DOGUSD
|4
|CHFJPY
|22
|MRNA
|72
|#PNC
|30
|#BMBL
|-1
|#MC
|2
|XAUUSD
|13
|CADCHF
|-3
|NZDCAD
|-51
|#MRK1
|4
|#PGR
|31
|#RIO
|-1
|#RKT
|19
|#SAP
|13
|PYPL
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-438K
|GBPAUD
|2.6K
|ETHUSD
|38K
|EURUSD
|328
|#ALL
|-2.5K
|SOLUSD
|-3.3K
|#CAH
|4.7K
|XRPUSD
|41K
|TONUSD
|-49K
|GBPUSD
|-57
|#PAH3
|210
|LTCUSD
|10K
|GBPCAD
|-4.1K
|#IFX
|883
|GBPJPY
|126
|#AAL
|22K
|GBPCHF
|433
|#TGT
|-2.5K
|#BX
|2.5K
|#CIM
|64
|EURCHF
|1.1K
|BCHUSD
|-8.9K
|AUDUSD
|44
|GBPNZD
|-4.2K
|#A
|1.7K
|NZDUSD
|302
|USDCAD
|1.3K
|#VMW
|6.8K
|#DHER
|-85
|TRXUSD
|1.1K
|#BARC
|295
|USDJPY
|-510
|#DG.US
|1.2K
|EURCAD
|1.6K
|TRIP
|43
|#ROK
|1.2K
|#BIIB
|17
|#KGF
|1.1K
|EURJPY
|-486
|EURAUD
|603
|#WPP
|3.2K
|#TTE
|-120
|#CNA
|6
|PEPSICO
|153
|PFIZER
|-4
|#JBL
|888
|AXP
|1K
|DOGUSD
|-16
|CHFJPY
|771
|MRNA
|1.9K
|#PNC
|445
|#BMBL
|-20
|#MC
|160
|XAUUSD
|1.1K
|CADCHF
|-52
|NZDCAD
|-1.4K
|#MRK1
|83
|#PGR
|624
|#RIO
|-1.6K
|#RKT
|3.5K
|#SAP
|122
|PYPL
|25
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.64 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +166.64 USD
Massima perdita consecutiva: -522.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
XGXPROTRADE-Server
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
284 più
i trade with price action
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
113
0%
580
59%
16%
1.00
0.01
USD
USD
38%
1:500