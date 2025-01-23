SegnaliSezioni
Mohammad Koharudin Nasution

Masko 012

Mohammad Koharudin Nasution
0 recensioni
Affidabilità
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 14%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
580
Profit Trade:
344 (59.31%)
Loss Trade:
236 (40.69%)
Best Trade:
40.64 USD
Worst Trade:
-123.00 USD
Profitto lordo:
1 759.09 USD (1 038 423 pips)
Perdita lorda:
-1 754.46 USD (1 400 030 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (166.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.40 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
15.95%
Massimo carico di deposito:
3.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
351 (60.52%)
Short Trade:
229 (39.48%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-522.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-522.10 USD (14)
Crescita mensile:
-0.89%
Previsione annuale:
-10.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.03 USD
Massimale:
854.06 USD (55.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.85% (799.78 USD)
Per equità:
23.77% (398.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 50
GBPAUD 36
ETHUSD 33
EURUSD 23
#ALL 23
SOLUSD 22
#CAH 19
XRPUSD 19
TONUSD 19
GBPUSD 16
#PAH3 14
LTCUSD 14
GBPCAD 14
#IFX 13
GBPJPY 12
#AAL 11
GBPCHF 11
#TGT 10
#BX 9
#CIM 9
EURCHF 9
BCHUSD 9
AUDUSD 9
GBPNZD 9
#A 8
NZDUSD 8
USDCAD 7
#VMW 7
#DHER 7
TRXUSD 7
#BARC 6
USDJPY 6
#DG.US 6
EURCAD 6
TRIP 5
#ROK 5
#BIIB 5
#KGF 5
EURJPY 5
EURAUD 5
#WPP 5
#TTE 4
#CNA 4
PEPSICO 4
PFIZER 4
#JBL 4
AXP 4
DOGUSD 4
CHFJPY 4
MRNA 3
#PNC 3
#BMBL 3
#MC 3
XAUUSD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
#MRK1 2
#PGR 2
#RIO 2
#RKT 2
#SAP 2
PYPL 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -48
GBPAUD 74
ETHUSD -18
EURUSD 8
#ALL -248
SOLUSD -23
#CAH 141
XRPUSD 40
TONUSD -392
GBPUSD -61
#PAH3 14
LTCUSD 65
GBPCAD -83
#IFX 30
GBPJPY 15
#AAL 38
GBPCHF 17
#TGT -25
#BX 38
#CIM 19
EURCHF 45
BCHUSD -5
AUDUSD 0
GBPNZD -122
#A 57
NZDUSD 15
USDCAD 19
#VMW 104
#DHER -43
TRXUSD 6
#BARC 5
USDJPY -7
#DG.US 26
EURCAD 28
TRIP 9
#ROK 21
#BIIB 1
#KGF 9
EURJPY -10
EURAUD 9
#WPP 8
#TTE -10
#CNA 2
PEPSICO 13
PFIZER 0
#JBL 21
AXP 46
DOGUSD 4
CHFJPY 22
MRNA 72
#PNC 30
#BMBL -1
#MC 2
XAUUSD 13
CADCHF -3
NZDCAD -51
#MRK1 4
#PGR 31
#RIO -1
#RKT 19
#SAP 13
PYPL 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -438K
GBPAUD 2.6K
ETHUSD 38K
EURUSD 328
#ALL -2.5K
SOLUSD -3.3K
#CAH 4.7K
XRPUSD 41K
TONUSD -49K
GBPUSD -57
#PAH3 210
LTCUSD 10K
GBPCAD -4.1K
#IFX 883
GBPJPY 126
#AAL 22K
GBPCHF 433
#TGT -2.5K
#BX 2.5K
#CIM 64
EURCHF 1.1K
BCHUSD -8.9K
AUDUSD 44
GBPNZD -4.2K
#A 1.7K
NZDUSD 302
USDCAD 1.3K
#VMW 6.8K
#DHER -85
TRXUSD 1.1K
#BARC 295
USDJPY -510
#DG.US 1.2K
EURCAD 1.6K
TRIP 43
#ROK 1.2K
#BIIB 17
#KGF 1.1K
EURJPY -486
EURAUD 603
#WPP 3.2K
#TTE -120
#CNA 6
PEPSICO 153
PFIZER -4
#JBL 888
AXP 1K
DOGUSD -16
CHFJPY 771
MRNA 1.9K
#PNC 445
#BMBL -20
#MC 160
XAUUSD 1.1K
CADCHF -52
NZDCAD -1.4K
#MRK1 83
#PGR 624
#RIO -1.6K
#RKT 3.5K
#SAP 122
PYPL 25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.64 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +166.64 USD
Massima perdita consecutiva: -522.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
Garnet-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
InstaForex-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
284 più
i trade with price action
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.