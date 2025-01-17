SinyallerBölümler
Andre Bercam Viana

NEOTRADE M

Andre Bercam Viana
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
HantecMarkets-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
819
Kârla kapanan işlemler:
635 (77.53%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (22.47%)
En iyi işlem:
53 455.52 USD
En kötü işlem:
-17 596.89 USD
Brüt kâr:
519 202.49 USD (174 296 pips)
Brüt zarar:
-224 189.12 USD (133 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (4 811.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59 995.14 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
96.45%
Maks. mevduat yükü:
6.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.26
Alış işlemleri:
439 (53.60%)
Satış işlemleri:
380 (46.40%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
360.21 USD
Ortalama kâr:
817.64 USD
Ortalama zarar:
-1 218.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56 100.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56 100.19 USD (6)
Aylık büyüme:
3.59%
Yıllık tahmin:
44.43%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 317.99 USD
Maksimum:
56 100.19 USD (128.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.40% (56 100.19 USD)
Varlığa göre:
14.92% (154 929.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 416
AUDCAD 202
USDJPY 101
GBPUSD 89
XAUUSD 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 222K
AUDCAD 49K
USDJPY 3.6K
GBPUSD 18K
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23K
AUDCAD 11K
USDJPY 4.2K
GBPUSD -3K
XAUUSD 5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53 455.52 USD
En kötü işlem: -17 597 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 811.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -56 100.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.12 × 513
FPMarketsSC-Live
0.30 × 69
İnceleme yok
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.28 08:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.04 09:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.24 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 19:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.17 19:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
