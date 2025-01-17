- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
819
Profit Trade:
635 (77.53%)
Loss Trade:
184 (22.47%)
Best Trade:
53 455.52 USD
Worst Trade:
-17 596.89 USD
Profitto lordo:
519 202.49 USD (174 296 pips)
Perdita lorda:
-224 189.12 USD (133 576 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (4 811.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59 995.14 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
96.45%
Massimo carico di deposito:
6.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.26
Long Trade:
439 (53.60%)
Short Trade:
380 (46.40%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
360.21 USD
Profitto medio:
817.64 USD
Perdita media:
-1 218.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56 100.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56 100.19 USD (6)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
44.43%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 317.99 USD
Massimale:
56 100.19 USD (128.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.40% (56 100.19 USD)
Per equità:
14.92% (154 929.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|416
|AUDCAD
|202
|USDJPY
|101
|GBPUSD
|89
|XAUUSD
|11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|222K
|AUDCAD
|49K
|USDJPY
|3.6K
|GBPUSD
|18K
|XAUUSD
|1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|23K
|AUDCAD
|11K
|USDJPY
|4.2K
|GBPUSD
|-3K
|XAUUSD
|5.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53 455.52 USD
Worst Trade: -17 597 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 811.74 USD
Massima perdita consecutiva: -56 100.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.12 × 513
|
FPMarketsSC-Live
|0.30 × 69
