Andre Bercam Viana

NEOTRADE M

Andre Bercam Viana
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
HantecMarkets-MT5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
819
Profit Trade:
635 (77.53%)
Loss Trade:
184 (22.47%)
Best Trade:
53 455.52 USD
Worst Trade:
-17 596.89 USD
Profitto lordo:
519 202.49 USD (174 296 pips)
Perdita lorda:
-224 189.12 USD (133 576 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (4 811.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59 995.14 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
96.45%
Massimo carico di deposito:
6.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.26
Long Trade:
439 (53.60%)
Short Trade:
380 (46.40%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
360.21 USD
Profitto medio:
817.64 USD
Perdita media:
-1 218.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56 100.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56 100.19 USD (6)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
44.43%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 317.99 USD
Massimale:
56 100.19 USD (128.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.40% (56 100.19 USD)
Per equità:
14.92% (154 929.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 416
AUDCAD 202
USDJPY 101
GBPUSD 89
XAUUSD 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 222K
AUDCAD 49K
USDJPY 3.6K
GBPUSD 18K
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23K
AUDCAD 11K
USDJPY 4.2K
GBPUSD -3K
XAUUSD 5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53 455.52 USD
Worst Trade: -17 597 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 811.74 USD
Massima perdita consecutiva: -56 100.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.12 × 513
FPMarketsSC-Live
0.30 × 69
Non ci sono recensioni
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.28 08:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.04 09:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.24 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 19:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.17 19:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.