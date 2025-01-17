SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NEOTRADE M
Andre Bercam Viana

NEOTRADE M

Andre Bercam Viana
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 38%
HantecMarkets-MT5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
819
Bénéfice trades:
635 (77.53%)
Perte trades:
184 (22.47%)
Meilleure transaction:
53 455.52 USD
Pire transaction:
-17 596.89 USD
Bénéfice brut:
519 202.49 USD (174 296 pips)
Perte brute:
-224 189.12 USD (133 576 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (4 811.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59 995.14 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
96.45%
Charge de dépôt maximale:
6.17%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.26
Longs trades:
439 (53.60%)
Courts trades:
380 (46.40%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
360.21 USD
Bénéfice moyen:
817.64 USD
Perte moyenne:
-1 218.42 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-56 100.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-56 100.19 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.63%
Prévision annuelle:
44.43%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22 317.99 USD
Maximal:
56 100.19 USD (128.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.40% (56 100.19 USD)
Par fonds propres:
14.92% (154 929.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 416
AUDCAD 202
USDJPY 101
GBPUSD 89
XAUUSD 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 222K
AUDCAD 49K
USDJPY 3.6K
GBPUSD 18K
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23K
AUDCAD 11K
USDJPY 4.2K
GBPUSD -3K
XAUUSD 5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53 455.52 USD
Pire transaction: -17 597 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +4 811.74 USD
Perte consécutive maximale: -56 100.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooTechnology-Live
0.12 × 513
FPMarketsSC-Live
0.30 × 69
Aucun avis
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.28 08:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.04 09:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.24 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 19:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.17 19:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.