Rostyslav Bunis

Elysium

Rostyslav Bunis
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 009
Kârla kapanan işlemler:
572 (56.68%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (43.31%)
En iyi işlem:
6.29 EUR
En kötü işlem:
-2.51 EUR
Brüt kâr:
280.85 EUR (1 786 339 pips)
Brüt zarar:
-240.28 EUR (1 582 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (23.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
23.41 EUR (40)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
30.30%
Maks. mevduat yükü:
36.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
559 (55.40%)
Satış işlemleri:
450 (44.60%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.04 EUR
Ortalama kâr:
0.49 EUR
Ortalama zarar:
-0.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-34.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-34.60 EUR (45)
Aylık büyüme:
1.88%
Yıllık tahmin:
22.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.30 EUR
Maksimum:
65.07 EUR (21.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.97% (65.07 EUR)
Varlığa göre:
9.21% (24.48 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD.p 545
SpotCrude.p 61
SOLUSD.p 53
LTCUSD.p 53
ETHEUR.p 43
ETHAUD.p 38
NETH25.p 37
AVAXUSD.p 35
SpotBrent.p 32
ETHGBP.p 30
NOR25.p 27
DOTUSD.p 12
ADAUSD.p 9
BCHUSD.p 8
CA60.p 7
AUDUSD.p 5
HK50.p 3
US2000.p 3
NZDUSD.p 2
CHINAH.p 2
EUSTX50.p 1
CADCHF.p 1
SA40.p 1
USDCAD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD.p 44
SpotCrude.p 14
SOLUSD.p 1
LTCUSD.p -5
ETHEUR.p -1
ETHAUD.p -4
NETH25.p 1
AVAXUSD.p 3
SpotBrent.p 4
ETHGBP.p -6
NOR25.p 4
DOTUSD.p -5
ADAUSD.p -4
BCHUSD.p -7
CA60.p -1
AUDUSD.p 3
HK50.p -1
US2000.p -1
NZDUSD.p 2
CHINAH.p 2
EUSTX50.p -1
CADCHF.p 0
SA40.p 7
USDCAD.p -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD.p 219K
SpotCrude.p 13K
SOLUSD.p 1.4K
LTCUSD.p -3.4K
ETHEUR.p -49K
ETHAUD.p -69K
NETH25.p 513
AVAXUSD.p 116
SpotBrent.p 3.4K
ETHGBP.p -50K
NOR25.p 7.2K
DOTUSD.p -3.7K
ADAUSD.p -3.9K
BCHUSD.p -6.6K
CA60.p -1.5K
AUDUSD.p 339
HK50.p -1.1K
US2000.p -62
NZDUSD.p 187
CHINAH.p 16K
EUSTX50.p -83
CADCHF.p 19
SA40.p 131K
USDCAD.p -266
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.29 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +23.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -34.60 EUR

İnceleme yok
2025.09.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 00:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 19:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.01 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 08:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 12:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.09 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.08 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
