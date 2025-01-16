SegnaliSezioni
Rostyslav Bunis

Elysium

Rostyslav Bunis
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 009
Profit Trade:
572 (56.68%)
Loss Trade:
437 (43.31%)
Best Trade:
6.29 EUR
Worst Trade:
-2.51 EUR
Profitto lordo:
280.85 EUR (1 786 339 pips)
Perdita lorda:
-240.28 EUR (1 582 374 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (23.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.41 EUR (40)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
30.30%
Massimo carico di deposito:
36.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
559 (55.40%)
Short Trade:
450 (44.60%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
0.49 EUR
Perdita media:
-0.55 EUR
Massime perdite consecutive:
45 (-34.60 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-34.60 EUR (45)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
22.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.30 EUR
Massimale:
65.07 EUR (21.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.97% (65.07 EUR)
Per equità:
9.21% (24.48 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD.p 545
SpotCrude.p 61
SOLUSD.p 53
LTCUSD.p 53
ETHEUR.p 43
ETHAUD.p 38
NETH25.p 37
AVAXUSD.p 35
SpotBrent.p 32
ETHGBP.p 30
NOR25.p 27
DOTUSD.p 12
ADAUSD.p 9
BCHUSD.p 8
CA60.p 7
AUDUSD.p 5
HK50.p 3
US2000.p 3
NZDUSD.p 2
CHINAH.p 2
EUSTX50.p 1
CADCHF.p 1
SA40.p 1
USDCAD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD.p 44
SpotCrude.p 14
SOLUSD.p 1
LTCUSD.p -5
ETHEUR.p -1
ETHAUD.p -4
NETH25.p 1
AVAXUSD.p 3
SpotBrent.p 4
ETHGBP.p -6
NOR25.p 4
DOTUSD.p -5
ADAUSD.p -4
BCHUSD.p -7
CA60.p -1
AUDUSD.p 3
HK50.p -1
US2000.p -1
NZDUSD.p 2
CHINAH.p 2
EUSTX50.p -1
CADCHF.p 0
SA40.p 7
USDCAD.p -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD.p 219K
SpotCrude.p 13K
SOLUSD.p 1.4K
LTCUSD.p -3.4K
ETHEUR.p -49K
ETHAUD.p -69K
NETH25.p 513
AVAXUSD.p 116
SpotBrent.p 3.4K
ETHGBP.p -50K
NOR25.p 7.2K
DOTUSD.p -3.7K
ADAUSD.p -3.9K
BCHUSD.p -6.6K
CA60.p -1.5K
AUDUSD.p 339
HK50.p -1.1K
US2000.p -62
NZDUSD.p 187
CHINAH.p 16K
EUSTX50.p -83
CADCHF.p 19
SA40.p 131K
USDCAD.p -266
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.29 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +23.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -34.60 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 00:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 19:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.01 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 08:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 12:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.09 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.08 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Elysium
30USD al mese
30%
0
0
USD
41
EUR
38
100%
1 009
56%
30%
1.16
0.04
EUR
22%
1:500
