SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Elysium
Rostyslav Bunis

Elysium

Rostyslav Bunis
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
PepperstoneUK-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 009
Bénéfice trades:
572 (56.68%)
Perte trades:
437 (43.31%)
Meilleure transaction:
6.29 EUR
Pire transaction:
-2.51 EUR
Bénéfice brut:
280.85 EUR (1 786 339 pips)
Perte brute:
-240.28 EUR (1 582 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (23.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
23.41 EUR (40)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
30.30%
Charge de dépôt maximale:
36.27%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
559 (55.40%)
Courts trades:
450 (44.60%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.04 EUR
Bénéfice moyen:
0.49 EUR
Perte moyenne:
-0.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
45 (-34.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-34.60 EUR (45)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
22.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.30 EUR
Maximal:
65.07 EUR (21.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.97% (65.07 EUR)
Par fonds propres:
9.21% (24.48 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD.p 545
SpotCrude.p 61
SOLUSD.p 53
LTCUSD.p 53
ETHEUR.p 43
ETHAUD.p 38
NETH25.p 37
AVAXUSD.p 35
SpotBrent.p 32
ETHGBP.p 30
NOR25.p 27
DOTUSD.p 12
ADAUSD.p 9
BCHUSD.p 8
CA60.p 7
AUDUSD.p 5
HK50.p 3
US2000.p 3
NZDUSD.p 2
CHINAH.p 2
EUSTX50.p 1
CADCHF.p 1
SA40.p 1
USDCAD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD.p 44
SpotCrude.p 14
SOLUSD.p 1
LTCUSD.p -5
ETHEUR.p -1
ETHAUD.p -4
NETH25.p 1
AVAXUSD.p 3
SpotBrent.p 4
ETHGBP.p -6
NOR25.p 4
DOTUSD.p -5
ADAUSD.p -4
BCHUSD.p -7
CA60.p -1
AUDUSD.p 3
HK50.p -1
US2000.p -1
NZDUSD.p 2
CHINAH.p 2
EUSTX50.p -1
CADCHF.p 0
SA40.p 7
USDCAD.p -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD.p 219K
SpotCrude.p 13K
SOLUSD.p 1.4K
LTCUSD.p -3.4K
ETHEUR.p -49K
ETHAUD.p -69K
NETH25.p 513
AVAXUSD.p 116
SpotBrent.p 3.4K
ETHGBP.p -50K
NOR25.p 7.2K
DOTUSD.p -3.7K
ADAUSD.p -3.9K
BCHUSD.p -6.6K
CA60.p -1.5K
AUDUSD.p 339
HK50.p -1.1K
US2000.p -62
NZDUSD.p 187
CHINAH.p 16K
EUSTX50.p -83
CADCHF.p 19
SA40.p 131K
USDCAD.p -266
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.29 EUR
Pire transaction: -3 EUR
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +23.41 EUR
Perte consécutive maximale: -34.60 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 00:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 19:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.01 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 08:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 12:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.09 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.08 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Elysium
30 USD par mois
30%
0
0
USD
41
EUR
38
100%
1 009
56%
30%
1.16
0.04
EUR
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.