- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|361
|TSLA.US-24
|144
|XAUUSD
|123
|AMD.US-24
|104
|NVDA.US-24
|93
|CAT.US-24
|68
|SpotBrent
|57
|AAPL.US-24
|57
|NFLX.US-24
|50
|AMZN.US-24
|40
|ETHUSD
|40
|RKLB.US
|35
|PLTR.US
|30
|TSLA.US
|29
|BABA.US-24
|28
|MSFT.US-24
|23
|NVIDIA_Corporation_(NVDA.O)
|21
|XAGUSD
|21
|GOOG.US-24
|21
|META.US-24
|20
|NVDA.US
|18
|MU.US
|17
|NFLX.US
|16
|SGE.GB
|15
|DIS.US-24
|15
|PME.AU
|15
|MRK.US
|15
|1211.HK
|14
|SAPd.DE
|14
|0005.HK
|14
|Tesla_Inc_(TSLA.O)
|13
|ILMN.US
|13
|LULU.US
|13
|Cattle
|12
|Caterpillar_Inc_(CAT.N)
|11
|ADBE.US
|11
|WES.AU
|11
|AMZN.US
|11
|NKE.US-24
|11
|BBY.US
|11
|HAL.US
|11
|BMWd.DE
|10
|9988.HK
|10
|PFE.US
|10
|SNOW.US
|10
|PLD.US
|10
|AAPL.US
|10
|J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L)
|9
|META.US
|9
|DIS.US
|9
|BOSSd.DE
|9
|AIR.FR
|9
|BA.GB
|9
|SHOP.US
|9
|ADSd.DE
|9
|Apple_Inc_(AAPL.O)
|8
|Meta_Platforms_(META.O)
|7
|FMG.AU
|7
|0700.HK
|7
|V.US-24
|7
|WMT.US-24
|7
|JPM.US
|7
|VNAd.DE
|7
|NESN.CH
|7
|CSCO.US
|7
|ICLN.US
|7
|ETHAUD
|7
|Baidu_Inc_(BIDU.O)
|6
|LMT.US
|6
|EQIX.US
|6
|YUM.US
|6
|AZO.US
|6
|ADM.US
|6
|SIEd.DE
|6
|ABT.US
|6
|Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O)
|5
|1810.HK
|5
|HON.US
|5
|ECL.US
|5
|MMM.US
|5
|BN.FR
|5
|AV.GB
|5
|Barclays_(BARC.L)
|4
|Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE)
|4
|MercadoLibre_Inc_(MELI.O)
|4
|Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O)
|4
|BXB.AU
|4
|GOOGL.US
|4
|JDW.GB
|4
|ALL.AU
|4
|TWE.AU
|4
|AVB.US
|4
|CMCSA.US
|4
|CAT.US
|4
|IAG.AU
|4
|RMD.AU
|4
|GMG.AU
|4
|ULVR.GB
|4
|TLT.US
|4
|APD.US
|4
|ALL.US
|4
|The_Walt_Disney_Co_(DIS.N)
|3
|XPDUSD
|3
|Fortescue_Metals_(FMG.AX)
|3
|Pfizer_Inc_(PFE.N)
|3
|Lockheed_Martin___(LMT.N)
|3
|ArcherDanielsMidland_(ADM.N)
|3
|Shopify_(SHOP.N)
|3
|OKTA.US
|3
|PLS.AU
|3
|AKAM.US
|3
|AMT.US
|3
|DPZ.US
|3
|EFA.US
|3
|SPY.US
|3
|ASML.US
|3
|US500
|3
|VOD.GB
|3
|MKC.US
|3
|GOOG.US
|3
|SUL.AU
|3
|BTCAUD
|3
|Amazon.com_Inc_(AMZN.O)
|2
|Twitter_Inc_(TWTR.N)
|2
|XPTUSD
|2
|Block_Inc_(SQ.N)
|2
|BMW_(BMW.DE)
|2
|Air_Products_&_Chemi_(APD.N)
|2
|Baxter_International_(BAX.N)
|2
|HP_Inc._(HPQ.N)
|2
|Netflix_Inc_(NFLX.O)
|2
|Coinbase_Global_Inc_(COIN.O)
|2
|The_Mosaic_Company_(MOS.N)
|2
|COIN.US
|2
|3690.HK
|2
|9999.HK
|2
|BARC.GB
|2
|BAX.US
|2
|BIDU.US
|2
|CI.US
|2
|BLK.US
|2
|COH.AU
|2
|SJM.US
|2
|HRL.US
|2
|DBA.US
|2
|MOS.US
|2
|XOM.US
|2
|HOOD.US-24
|2
|Siemens_AG_(SIE.DE)
|1
|Incyte_(INCY.O)
|1
|Wesfarmers_Ltd_(WES.AX)
|1
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|1
|Vertex_Pharma_(VRTX.O)
|1
|MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P)
|1
|JM_Smucker_(SJM.N)
|1
|Mattel_Inc._(MAT.O)
|1
|Estee_Lauder_Comp._(EL.N)
|1
|SQ.US
|1
|PFE.US-24
|1
|AES.US
|1
|BMY.US
|1
|HPQ.US
|1
|JNJ.US
|1
|MELI.US
|1
|PATH.US
|1
|XLI.US
|1
|AMAT.US
|1
|DUK.US
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-481
|TSLA.US-24
|36K
|XAUUSD
|15K
|AMD.US-24
|-1.3K
|NVDA.US-24
|2K
|CAT.US-24
|-7.5K
|SpotBrent
|-1.3K
|AAPL.US-24
|-15K
|NFLX.US-24
|-9.4K
|AMZN.US-24
|13K
|ETHUSD
|12K
|RKLB.US
|31K
|PLTR.US
|-13K
|TSLA.US
|14K
|BABA.US-24
|-54
|MSFT.US-24
|-3.6K
|NVIDIA_Corporation_(NVDA.O)
|111K
|XAGUSD
|-3.8K
|GOOG.US-24
|-16K
|META.US-24
|-11K
|NVDA.US
|-9.3K
|MU.US
|4.7K
|NFLX.US
|3.3K
|SGE.GB
|9.8K
|DIS.US-24
|412
|PME.AU
|160
|MRK.US
|-3.1K
|1211.HK
|-15K
|SAPd.DE
|1.7K
|0005.HK
|5.2K
|Tesla_Inc_(TSLA.O)
|-11K
|ILMN.US
|27
|LULU.US
|-2.9K
|Cattle
|-3.1K
|Caterpillar_Inc_(CAT.N)
|2.2K
|ADBE.US
|1.6K
|WES.AU
|753
|AMZN.US
|-6.7K
|NKE.US-24
|-220
|BBY.US
|-700
|HAL.US
|-1.6K
|BMWd.DE
|-3.8K
|9988.HK
|-7.8K
|PFE.US
|-1.6K
|SNOW.US
|349
|PLD.US
|-2.7K
|AAPL.US
|429
|J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L)
|-1.5K
|META.US
|-2.7K
|DIS.US
|-6.1K
|BOSSd.DE
|-7.7K
|AIR.FR
|-5.4K
|BA.GB
|-3.7K
|SHOP.US
|1.1K
|ADSd.DE
|-3.7K
|Apple_Inc_(AAPL.O)
|-6.3K
|Meta_Platforms_(META.O)
|22K
|FMG.AU
|-660
|0700.HK
|-3.4K
|V.US-24
|-139
|WMT.US-24
|-47
|JPM.US
|116
|VNAd.DE
|-9.2K
|NESN.CH
|-4.2K
|CSCO.US
|-3.7K
|ICLN.US
|4
|ETHAUD
|6.8K
|Baidu_Inc_(BIDU.O)
|-9K
|LMT.US
|-115
|EQIX.US
|-480
|YUM.US
|-1.5K
|AZO.US
|-91
|ADM.US
|307
|SIEd.DE
|2.5K
|ABT.US
|-814
|Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O)
|-7.4K
|1810.HK
|404
|HON.US
|-4.6K
|ECL.US
|-857
|MMM.US
|-8K
|BN.FR
|635
|AV.GB
|-2.9K
|Barclays_(BARC.L)
|-1.4K
|Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE)
|-2.2K
|MercadoLibre_Inc_(MELI.O)
|-125
|Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O)
|-1K
|BXB.AU
|-826
|GOOGL.US
|-3.2K
|JDW.GB
|-6.5K
|ALL.AU
|445
|TWE.AU
|176
|AVB.US
|-2.4K
|CMCSA.US
|-3.4K
|CAT.US
|-2K
|IAG.AU
|-27
|RMD.AU
|-3.6K
|GMG.AU
|-2.6K
|ULVR.GB
|-761
|TLT.US
|-30
|APD.US
|-2.2K
|ALL.US
|-1.7K
|The_Walt_Disney_Co_(DIS.N)
|3.3K
|XPDUSD
|-8.1K
|Fortescue_Metals_(FMG.AX)
|-2K
|Pfizer_Inc_(PFE.N)
|-1.3K
|Lockheed_Martin___(LMT.N)
|986
|ArcherDanielsMidland_(ADM.N)
|-982
|Shopify_(SHOP.N)
|-748
|OKTA.US
|-1.1K
|PLS.AU
|1K
|AKAM.US
|-625
|AMT.US
|76
|DPZ.US
|-2.8K
|EFA.US
|-697
|SPY.US
|2.6K
|ASML.US
|468
|US500
|-1.6K
|VOD.GB
|-3.8K
|MKC.US
|-2.8K
|GOOG.US
|-3K
|SUL.AU
|6.1K
|BTCAUD
|-1K
|Amazon.com_Inc_(AMZN.O)
|-408
|Twitter_Inc_(TWTR.N)
|-3.2K
|XPTUSD
|-405
|Block_Inc_(SQ.N)
|-3.1K
|BMW_(BMW.DE)
|-180
|Air_Products_&_Chemi_(APD.N)
|-1.5K
|Baxter_International_(BAX.N)
|-2.9K
|HP_Inc._(HPQ.N)
|-2.4K
|Netflix_Inc_(NFLX.O)
|5.6K
|Coinbase_Global_Inc_(COIN.O)
|2.9K
|The_Mosaic_Company_(MOS.N)
|-142
|COIN.US
|-470
|3690.HK
|113
|9999.HK
|26
|BARC.GB
|86
|BAX.US
|-189
|BIDU.US
|-376
|CI.US
|-215
|BLK.US
|-30
|COH.AU
|-2.1K
|SJM.US
|-33
|HRL.US
|-16
|DBA.US
|-1.6K
|MOS.US
|-55
|XOM.US
|3
|HOOD.US-24
|-3.8K
|Siemens_AG_(SIE.DE)
|-472
|Incyte_(INCY.O)
|-202
|Wesfarmers_Ltd_(WES.AX)
|-311
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|93
|Vertex_Pharma_(VRTX.O)
|4.1K
|MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P)
|-161
|JM_Smucker_(SJM.N)
|-1.3K
|Mattel_Inc._(MAT.O)
|-91
|Estee_Lauder_Comp._(EL.N)
|-1.3K
|SQ.US
|-311
|PFE.US-24
|1
|AES.US
|-477
|BMY.US
|416
|HPQ.US
|-376
|JNJ.US
|-168
|MELI.US
|809
|PATH.US
|-2K
|XLI.US
|-49
|AMAT.US
|-2
|DUK.US
|-211
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-2.2M
|TSLA.US-24
|57K
|XAUUSD
|96K
|AMD.US-24
|-5.2K
|NVDA.US-24
|406
|CAT.US-24
|-33K
|SpotBrent
|1.7K
|AAPL.US-24
|-31K
|NFLX.US-24
|-65K
|AMZN.US-24
|3.9K
|ETHUSD
|66K
|RKLB.US
|3.8K
|PLTR.US
|-19K
|TSLA.US
|121K
|BABA.US-24
|-3.1K
|MSFT.US-24
|-9.4K
|NVIDIA_Corporation_(NVDA.O)
|505K
|XAGUSD
|-8.6K
|GOOG.US-24
|-15K
|META.US-24
|-22K
|NVDA.US
|-14K
|MU.US
|-5.7K
|NFLX.US
|203K
|SGE.GB
|58K
|DIS.US-24
|-1.7K
|PME.AU
|470K
|MRK.US
|-1.4K
|1211.HK
|-698K
|SAPd.DE
|6.7K
|0005.HK
|45K
|Tesla_Inc_(TSLA.O)
|-5.8K
|ILMN.US
|-11K
|LULU.US
|-140K
|Cattle
|-16K
|Caterpillar_Inc_(CAT.N)
|21K
|ADBE.US
|33K
|WES.AU
|40K
|AMZN.US
|-21K
|NKE.US-24
|-34
|BBY.US
|395
|HAL.US
|-1.5K
|BMWd.DE
|-9.5K
|9988.HK
|-179K
|PFE.US
|-758
|SNOW.US
|-10K
|PLD.US
|-6.8K
|AAPL.US
|-10K
|J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L)
|-92K
|META.US
|-33K
|DIS.US
|-5.8K
|BOSSd.DE
|-5.5K
|AIR.FR
|-852K
|BA.GB
|-89K
|SHOP.US
|482
|ADSd.DE
|-3.5K
|Apple_Inc_(AAPL.O)
|-11K
|Meta_Platforms_(META.O)
|76K
|FMG.AU
|-7.7K
|0700.HK
|39K
|V.US-24
|-1.4K
|WMT.US-24
|-63
|JPM.US
|-3.3K
|VNAd.DE
|-2.6K
|NESN.CH
|-510K
|CSCO.US
|-3.1K
|ICLN.US
|8
|ETHAUD
|-126K
|Baidu_Inc_(BIDU.O)
|-19K
|LMT.US
|4.8K
|EQIX.US
|13K
|YUM.US
|-1.7K
|AZO.US
|-64K
|ADM.US
|-1.6K
|SIEd.DE
|3K
|ABT.US
|-5.9K
|Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O)
|-33K
|1810.HK
|28K
|HON.US
|-2.3K
|ECL.US
|-3K
|MMM.US
|-9.5K
|BN.FR
|71K
|AV.GB
|-5.5K
|Barclays_(BARC.L)
|-4.6K
|Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE)
|-2.2K
|MercadoLibre_Inc_(MELI.O)
|62K
|Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O)
|-1.2K
|BXB.AU
|-3.3K
|GOOGL.US
|-5.8K
|JDW.GB
|-39K
|ALL.AU
|15K
|TWE.AU
|249
|AVB.US
|-3.2K
|CMCSA.US
|-1.3K
|CAT.US
|-17K
|IAG.AU
|-850
|RMD.AU
|-2.9K
|GMG.AU
|-11K
|ULVR.GB
|-84K
|TLT.US
|-1.5K
|APD.US
|-14K
|ALL.US
|-11K
|The_Walt_Disney_Co_(DIS.N)
|13K
|XPDUSD
|-134K
|Fortescue_Metals_(FMG.AX)
|-6.3K
|Pfizer_Inc_(PFE.N)
|-713
|Lockheed_Martin___(LMT.N)
|5K
|ArcherDanielsMidland_(ADM.N)
|-3K
|Shopify_(SHOP.N)
|-2.1K
|OKTA.US
|-4K
|PLS.AU
|1.2K
|AKAM.US
|-219
|AMT.US
|3.7K
|DPZ.US
|-6.7K
|EFA.US
|324
|SPY.US
|40K
|ASML.US
|-31K
|US500
|-15K
|VOD.GB
|-2.5K
|MKC.US
|-3.5K
|GOOG.US
|-13K
|SUL.AU
|4.7K
|BTCAUD
|-2.6M
|Amazon.com_Inc_(AMZN.O)
|-18K
|Twitter_Inc_(TWTR.N)
|-1.2K
|XPTUSD
|-18K
|Block_Inc_(SQ.N)
|-3.5K
|BMW_(BMW.DE)
|-1.2K
|Air_Products_&_Chemi_(APD.N)
|-9.2K
|Baxter_International_(BAX.N)
|-1.5K
|HP_Inc._(HPQ.N)
|-994
|Netflix_Inc_(NFLX.O)
|13K
|Coinbase_Global_Inc_(COIN.O)
|4K
|The_Mosaic_Company_(MOS.N)
|296
|COIN.US
|1.9K
|3690.HK
|46K
|9999.HK
|2.1K
|BARC.GB
|15K
|BAX.US
|61
|BIDU.US
|-950
|CI.US
|11
|BLK.US
|-13K
|COH.AU
|-42K
|SJM.US
|-2.3K
|HRL.US
|-431
|DBA.US
|-109
|MOS.US
|-1.9K
|XOM.US
|63
|HOOD.US-24
|-3.2K
|Siemens_AG_(SIE.DE)
|-1.6K
|Incyte_(INCY.O)
|-526
|Wesfarmers_Ltd_(WES.AX)
|-6K
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|28
|Vertex_Pharma_(VRTX.O)
|14K
|MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P)
|-612
|JM_Smucker_(SJM.N)
|-2.1K
|Mattel_Inc._(MAT.O)
|-359
|Estee_Lauder_Comp._(EL.N)
|-3.1K
|SQ.US
|-611
|PFE.US-24
|8
|AES.US
|14
|BMY.US
|371
|HPQ.US
|-89
|JNJ.US
|-844
|MELI.US
|34K
|PATH.US
|-527
|XLI.US
|-2.5K
|AMAT.US
|-585
|DUK.US
|-1.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Tickmill-Live
|0.74 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 539
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27563
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 8279
|
Coinexx-Live
|3.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|3.28 × 3679
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1936
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
This script is an advanced algorithm created in Pine Script (TradingView’s scripting language) to automatically detect and trade specific market phases. It spots bullish, bearish, and neutral conditions using a proprietary “D&K” (dynamic SMMA) approach. Once it identifies these conditions, it enters or exits trades using clearly defined, rules-based strategies—so there’s no guesswork or emotional trading.
Key Features
-
Proprietary D&K Detection
- Calculations detect bullish, neutral, or bearish phases.
- Color-coded signals—“Green Bull,” “Red Bear,” “White Bull,” and “Blue Bear”—indicate when to open or close positions.
-
Built-In Risk Management
- Portfolio balance inputs let you size positions relative to your own account size.
- Take-profit triggers automatically secure gains.
- Deviation percentages control how much the market must move before adding or closing positions, protecting you from over-exposure.
-
Pyramiding for Strong Trends
- As the market moves further in your favor, the script can add additional trades to maximize potential profits.
-
Automatic Entries & Exits
- When the script detects a signal (e.g., a new bullish or bearish phase), it triggers a trade.
- If it’s time to exit—whether by take-profit or a change in market conditions—it closes all of the position.
USD
USD
USD