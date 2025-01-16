This script is an advanced algorithm created in Pine Script (TradingView’s scripting language) to automatically detect and trade specific market phases. It spots bullish, bearish, and neutral conditions using a proprietary “D&K” (dynamic SMMA) approach. Once it identifies these conditions, it enters or exits trades using clearly defined, rules-based strategies—so there’s no guesswork or emotional trading.

Key Features

Proprietary D&K Detection Calculations detect bullish, neutral, or bearish phases.

Color-coded signals—“Green Bull,” “Red Bear,” “White Bull,” and “Blue Bear”—indicate when to open or close positions. Built-In Risk Management Portfolio balance inputs let you size positions relative to your own account size.

inputs let you size positions relative to your own account size. Take-profit triggers automatically secure gains.

triggers automatically secure gains. Deviation percentages control how much the market must move before adding or closing positions, protecting you from over-exposure. Pyramiding for Strong Trends As the market moves further in your favor, the script can add additional trades to maximize potential profits. Automatic Entries & Exits When the script detects a signal (e.g., a new bullish or bearish phase), it triggers a trade.

If it’s time to exit—whether by take-profit or a change in market conditions—it closes all of the position.















































































