SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / D and K BOTS
Daniel Steven Ogden

D and K BOTS

Daniel Steven Ogden
0 avis
202 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 -50%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 157
Bénéfice trades:
804 (37.27%)
Perte trades:
1 353 (62.73%)
Meilleure transaction:
35 303.15 USD
Pire transaction:
-11 797.80 USD
Bénéfice brut:
512 431.84 USD (9 069 324 pips)
Perte brute:
-524 509.15 USD (15 364 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (115 358.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115 358.11 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
111.26%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
37 jours
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
1 456 (67.50%)
Courts trades:
701 (32.50%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-5.60 USD
Bénéfice moyen:
637.35 USD
Perte moyenne:
-387.66 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-13 137.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 276.40 USD (24)
Croissance mensuelle:
6.66%
Prévision annuelle:
80.72%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48 465.48 USD
Maximal:
157 027.71 USD (89.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.81% (157 138.93 USD)
Par fonds propres:
27.61% (25 341.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 361
TSLA.US-24 144
XAUUSD 123
AMD.US-24 104
NVDA.US-24 93
CAT.US-24 68
SpotBrent 57
AAPL.US-24 57
NFLX.US-24 50
AMZN.US-24 40
ETHUSD 40
RKLB.US 35
PLTR.US 30
TSLA.US 29
BABA.US-24 28
MSFT.US-24 23
NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) 21
XAGUSD 21
GOOG.US-24 21
META.US-24 20
NVDA.US 18
MU.US 17
NFLX.US 16
SGE.GB 15
DIS.US-24 15
PME.AU 15
MRK.US 15
1211.HK 14
SAPd.DE 14
0005.HK 14
Tesla_Inc_(TSLA.O) 13
ILMN.US 13
LULU.US 13
Cattle 12
Caterpillar_Inc_(CAT.N) 11
ADBE.US 11
WES.AU 11
AMZN.US 11
NKE.US-24 11
BBY.US 11
HAL.US 11
BMWd.DE 10
9988.HK 10
PFE.US 10
SNOW.US 10
PLD.US 10
AAPL.US 10
J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L) 9
META.US 9
DIS.US 9
BOSSd.DE 9
AIR.FR 9
BA.GB 9
SHOP.US 9
ADSd.DE 9
Apple_Inc_(AAPL.O) 8
Meta_Platforms_(META.O) 7
FMG.AU 7
0700.HK 7
V.US-24 7
WMT.US-24 7
JPM.US 7
VNAd.DE 7
NESN.CH 7
CSCO.US 7
ICLN.US 7
ETHAUD 7
Baidu_Inc_(BIDU.O) 6
LMT.US 6
EQIX.US 6
YUM.US 6
AZO.US 6
ADM.US 6
SIEd.DE 6
ABT.US 6
Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O) 5
1810.HK 5
HON.US 5
ECL.US 5
MMM.US 5
BN.FR 5
AV.GB 5
Barclays_(BARC.L) 4
Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE) 4
MercadoLibre_Inc_(MELI.O) 4
Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O) 4
BXB.AU 4
GOOGL.US 4
JDW.GB 4
ALL.AU 4
TWE.AU 4
AVB.US 4
CMCSA.US 4
CAT.US 4
IAG.AU 4
RMD.AU 4
GMG.AU 4
ULVR.GB 4
TLT.US 4
APD.US 4
ALL.US 4
The_Walt_Disney_Co_(DIS.N) 3
XPDUSD 3
Fortescue_Metals_(FMG.AX) 3
Pfizer_Inc_(PFE.N) 3
Lockheed_Martin___(LMT.N) 3
ArcherDanielsMidland_(ADM.N) 3
Shopify_(SHOP.N) 3
OKTA.US 3
PLS.AU 3
AKAM.US 3
AMT.US 3
DPZ.US 3
EFA.US 3
SPY.US 3
ASML.US 3
US500 3
VOD.GB 3
MKC.US 3
GOOG.US 3
SUL.AU 3
BTCAUD 3
Amazon.com_Inc_(AMZN.O) 2
Twitter_Inc_(TWTR.N) 2
XPTUSD 2
Block_Inc_(SQ.N) 2
BMW_(BMW.DE) 2
Air_Products_&_Chemi_(APD.N) 2
Baxter_International_(BAX.N) 2
HP_Inc._(HPQ.N) 2
Netflix_Inc_(NFLX.O) 2
Coinbase_Global_Inc_(COIN.O) 2
The_Mosaic_Company_(MOS.N) 2
COIN.US 2
3690.HK 2
9999.HK 2
BARC.GB 2
BAX.US 2
BIDU.US 2
CI.US 2
BLK.US 2
COH.AU 2
SJM.US 2
HRL.US 2
DBA.US 2
MOS.US 2
XOM.US 2
HOOD.US-24 2
Siemens_AG_(SIE.DE) 1
Incyte_(INCY.O) 1
Wesfarmers_Ltd_(WES.AX) 1
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 1
Vertex_Pharma_(VRTX.O) 1
MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P) 1
JM_Smucker_(SJM.N) 1
Mattel_Inc._(MAT.O) 1
Estee_Lauder_Comp._(EL.N) 1
SQ.US 1
PFE.US-24 1
AES.US 1
BMY.US 1
HPQ.US 1
JNJ.US 1
MELI.US 1
PATH.US 1
XLI.US 1
AMAT.US 1
DUK.US 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -481
TSLA.US-24 36K
XAUUSD 15K
AMD.US-24 -1.3K
NVDA.US-24 2K
CAT.US-24 -7.5K
SpotBrent -1.3K
AAPL.US-24 -15K
NFLX.US-24 -9.4K
AMZN.US-24 13K
ETHUSD 12K
RKLB.US 31K
PLTR.US -13K
TSLA.US 14K
BABA.US-24 -54
MSFT.US-24 -3.6K
NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) 111K
XAGUSD -3.8K
GOOG.US-24 -16K
META.US-24 -11K
NVDA.US -9.3K
MU.US 4.7K
NFLX.US 3.3K
SGE.GB 9.8K
DIS.US-24 412
PME.AU 160
MRK.US -3.1K
1211.HK -15K
SAPd.DE 1.7K
0005.HK 5.2K
Tesla_Inc_(TSLA.O) -11K
ILMN.US 27
LULU.US -2.9K
Cattle -3.1K
Caterpillar_Inc_(CAT.N) 2.2K
ADBE.US 1.6K
WES.AU 753
AMZN.US -6.7K
NKE.US-24 -220
BBY.US -700
HAL.US -1.6K
BMWd.DE -3.8K
9988.HK -7.8K
PFE.US -1.6K
SNOW.US 349
PLD.US -2.7K
AAPL.US 429
J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L) -1.5K
META.US -2.7K
DIS.US -6.1K
BOSSd.DE -7.7K
AIR.FR -5.4K
BA.GB -3.7K
SHOP.US 1.1K
ADSd.DE -3.7K
Apple_Inc_(AAPL.O) -6.3K
Meta_Platforms_(META.O) 22K
FMG.AU -660
0700.HK -3.4K
V.US-24 -139
WMT.US-24 -47
JPM.US 116
VNAd.DE -9.2K
NESN.CH -4.2K
CSCO.US -3.7K
ICLN.US 4
ETHAUD 6.8K
Baidu_Inc_(BIDU.O) -9K
LMT.US -115
EQIX.US -480
YUM.US -1.5K
AZO.US -91
ADM.US 307
SIEd.DE 2.5K
ABT.US -814
Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O) -7.4K
1810.HK 404
HON.US -4.6K
ECL.US -857
MMM.US -8K
BN.FR 635
AV.GB -2.9K
Barclays_(BARC.L) -1.4K
Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE) -2.2K
MercadoLibre_Inc_(MELI.O) -125
Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O) -1K
BXB.AU -826
GOOGL.US -3.2K
JDW.GB -6.5K
ALL.AU 445
TWE.AU 176
AVB.US -2.4K
CMCSA.US -3.4K
CAT.US -2K
IAG.AU -27
RMD.AU -3.6K
GMG.AU -2.6K
ULVR.GB -761
TLT.US -30
APD.US -2.2K
ALL.US -1.7K
The_Walt_Disney_Co_(DIS.N) 3.3K
XPDUSD -8.1K
Fortescue_Metals_(FMG.AX) -2K
Pfizer_Inc_(PFE.N) -1.3K
Lockheed_Martin___(LMT.N) 986
ArcherDanielsMidland_(ADM.N) -982
Shopify_(SHOP.N) -748
OKTA.US -1.1K
PLS.AU 1K
AKAM.US -625
AMT.US 76
DPZ.US -2.8K
EFA.US -697
SPY.US 2.6K
ASML.US 468
US500 -1.6K
VOD.GB -3.8K
MKC.US -2.8K
GOOG.US -3K
SUL.AU 6.1K
BTCAUD -1K
Amazon.com_Inc_(AMZN.O) -408
Twitter_Inc_(TWTR.N) -3.2K
XPTUSD -405
Block_Inc_(SQ.N) -3.1K
BMW_(BMW.DE) -180
Air_Products_&_Chemi_(APD.N) -1.5K
Baxter_International_(BAX.N) -2.9K
HP_Inc._(HPQ.N) -2.4K
Netflix_Inc_(NFLX.O) 5.6K
Coinbase_Global_Inc_(COIN.O) 2.9K
The_Mosaic_Company_(MOS.N) -142
COIN.US -470
3690.HK 113
9999.HK 26
BARC.GB 86
BAX.US -189
BIDU.US -376
CI.US -215
BLK.US -30
COH.AU -2.1K
SJM.US -33
HRL.US -16
DBA.US -1.6K
MOS.US -55
XOM.US 3
HOOD.US-24 -3.8K
Siemens_AG_(SIE.DE) -472
Incyte_(INCY.O) -202
Wesfarmers_Ltd_(WES.AX) -311
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 93
Vertex_Pharma_(VRTX.O) 4.1K
MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P) -161
JM_Smucker_(SJM.N) -1.3K
Mattel_Inc._(MAT.O) -91
Estee_Lauder_Comp._(EL.N) -1.3K
SQ.US -311
PFE.US-24 1
AES.US -477
BMY.US 416
HPQ.US -376
JNJ.US -168
MELI.US 809
PATH.US -2K
XLI.US -49
AMAT.US -2
DUK.US -211
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2.2M
TSLA.US-24 57K
XAUUSD 96K
AMD.US-24 -5.2K
NVDA.US-24 406
CAT.US-24 -33K
SpotBrent 1.7K
AAPL.US-24 -31K
NFLX.US-24 -65K
AMZN.US-24 3.9K
ETHUSD 66K
RKLB.US 3.8K
PLTR.US -19K
TSLA.US 121K
BABA.US-24 -3.1K
MSFT.US-24 -9.4K
NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) 505K
XAGUSD -8.6K
GOOG.US-24 -15K
META.US-24 -22K
NVDA.US -14K
MU.US -5.7K
NFLX.US 203K
SGE.GB 58K
DIS.US-24 -1.7K
PME.AU 470K
MRK.US -1.4K
1211.HK -698K
SAPd.DE 6.7K
0005.HK 45K
Tesla_Inc_(TSLA.O) -5.8K
ILMN.US -11K
LULU.US -140K
Cattle -16K
Caterpillar_Inc_(CAT.N) 21K
ADBE.US 33K
WES.AU 40K
AMZN.US -21K
NKE.US-24 -34
BBY.US 395
HAL.US -1.5K
BMWd.DE -9.5K
9988.HK -179K
PFE.US -758
SNOW.US -10K
PLD.US -6.8K
AAPL.US -10K
J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L) -92K
META.US -33K
DIS.US -5.8K
BOSSd.DE -5.5K
AIR.FR -852K
BA.GB -89K
SHOP.US 482
ADSd.DE -3.5K
Apple_Inc_(AAPL.O) -11K
Meta_Platforms_(META.O) 76K
FMG.AU -7.7K
0700.HK 39K
V.US-24 -1.4K
WMT.US-24 -63
JPM.US -3.3K
VNAd.DE -2.6K
NESN.CH -510K
CSCO.US -3.1K
ICLN.US 8
ETHAUD -126K
Baidu_Inc_(BIDU.O) -19K
LMT.US 4.8K
EQIX.US 13K
YUM.US -1.7K
AZO.US -64K
ADM.US -1.6K
SIEd.DE 3K
ABT.US -5.9K
Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O) -33K
1810.HK 28K
HON.US -2.3K
ECL.US -3K
MMM.US -9.5K
BN.FR 71K
AV.GB -5.5K
Barclays_(BARC.L) -4.6K
Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE) -2.2K
MercadoLibre_Inc_(MELI.O) 62K
Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O) -1.2K
BXB.AU -3.3K
GOOGL.US -5.8K
JDW.GB -39K
ALL.AU 15K
TWE.AU 249
AVB.US -3.2K
CMCSA.US -1.3K
CAT.US -17K
IAG.AU -850
RMD.AU -2.9K
GMG.AU -11K
ULVR.GB -84K
TLT.US -1.5K
APD.US -14K
ALL.US -11K
The_Walt_Disney_Co_(DIS.N) 13K
XPDUSD -134K
Fortescue_Metals_(FMG.AX) -6.3K
Pfizer_Inc_(PFE.N) -713
Lockheed_Martin___(LMT.N) 5K
ArcherDanielsMidland_(ADM.N) -3K
Shopify_(SHOP.N) -2.1K
OKTA.US -4K
PLS.AU 1.2K
AKAM.US -219
AMT.US 3.7K
DPZ.US -6.7K
EFA.US 324
SPY.US 40K
ASML.US -31K
US500 -15K
VOD.GB -2.5K
MKC.US -3.5K
GOOG.US -13K
SUL.AU 4.7K
BTCAUD -2.6M
Amazon.com_Inc_(AMZN.O) -18K
Twitter_Inc_(TWTR.N) -1.2K
XPTUSD -18K
Block_Inc_(SQ.N) -3.5K
BMW_(BMW.DE) -1.2K
Air_Products_&_Chemi_(APD.N) -9.2K
Baxter_International_(BAX.N) -1.5K
HP_Inc._(HPQ.N) -994
Netflix_Inc_(NFLX.O) 13K
Coinbase_Global_Inc_(COIN.O) 4K
The_Mosaic_Company_(MOS.N) 296
COIN.US 1.9K
3690.HK 46K
9999.HK 2.1K
BARC.GB 15K
BAX.US 61
BIDU.US -950
CI.US 11
BLK.US -13K
COH.AU -42K
SJM.US -2.3K
HRL.US -431
DBA.US -109
MOS.US -1.9K
XOM.US 63
HOOD.US-24 -3.2K
Siemens_AG_(SIE.DE) -1.6K
Incyte_(INCY.O) -526
Wesfarmers_Ltd_(WES.AX) -6K
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 28
Vertex_Pharma_(VRTX.O) 14K
MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P) -612
JM_Smucker_(SJM.N) -2.1K
Mattel_Inc._(MAT.O) -359
Estee_Lauder_Comp._(EL.N) -3.1K
SQ.US -611
PFE.US-24 8
AES.US 14
BMY.US 371
HPQ.US -89
JNJ.US -844
MELI.US 34K
PATH.US -527
XLI.US -2.5K
AMAT.US -585
DUK.US -1.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35 303.15 USD
Pire transaction: -11 798 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +115 358.11 USD
Perte consécutive maximale: -13 137.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Tickmill-Live
0.74 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 539
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27563
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 8279
Coinexx-Live
3.00 × 6
Exness-MT5Real5
3.28 × 3679
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1936
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
9 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This script is an advanced algorithm created in Pine Script (TradingView’s scripting language) to automatically detect and trade specific market phases. It spots bullish, bearish, and neutral conditions using a proprietary “D&K” (dynamic SMMA) approach. Once it identifies these conditions, it enters or exits trades using clearly defined, rules-based strategies—so there’s no guesswork or emotional trading.

Key Features

  1. Proprietary D&K Detection

    • Calculations detect bullish, neutral, or bearish phases.
    • Color-coded signals—“Green Bull,” “Red Bear,” “White Bull,” and “Blue Bear”—indicate when to open or close positions.

  2. Built-In Risk Management

    • Portfolio balance inputs let you size positions relative to your own account size.
    • Take-profit triggers automatically secure gains.
    • Deviation percentages control how much the market must move before adding or closing positions, protecting you from over-exposure.

  3. Pyramiding for Strong Trends

    • As the market moves further in your favor, the script can add additional trades to maximize potential profits.

  4. Automatic Entries & Exits

    • When the script detects a signal (e.g., a new bullish or bearish phase), it triggers a trade.
    • If it’s time to exit—whether by take-profit or a change in market conditions—it closes all of the position.





















Aucun avis
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 09:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1233 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 11:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.18 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 05:09
Share of trading days is too low
2025.02.20 02:39
No swaps are charged on the signal account
2025.02.14 11:33
No swaps are charged
2025.02.14 11:33
No swaps are charged
2025.01.16 02:00
No swaps are charged on the signal account
2025.01.16 02:00
Trading operations on the account were performed for only 167 days. This comprises 14.38% of days out of the 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 02:00
80% of trades performed within 43 days. This comprises 3.7% of days out of the 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 02:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 02:00
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
D and K BOTS
30 USD par mois
-50%
0
0
USD
136K
USD
202
68%
2 157
37%
100%
0.97
-5.60
USD
70%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.