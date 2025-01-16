- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|361
|TSLA.US-24
|144
|XAUUSD
|123
|AMD.US-24
|104
|NVDA.US-24
|93
|CAT.US-24
|68
|SpotBrent
|57
|AAPL.US-24
|57
|NFLX.US-24
|50
|AMZN.US-24
|40
|ETHUSD
|40
|RKLB.US
|35
|PLTR.US
|30
|TSLA.US
|29
|BABA.US-24
|28
|MSFT.US-24
|23
|NVIDIA_Corporation_(NVDA.O)
|21
|XAGUSD
|21
|GOOG.US-24
|21
|META.US-24
|20
|NVDA.US
|18
|MU.US
|17
|NFLX.US
|16
|SGE.GB
|15
|DIS.US-24
|15
|PME.AU
|15
|MRK.US
|15
|1211.HK
|14
|SAPd.DE
|14
|0005.HK
|14
|Tesla_Inc_(TSLA.O)
|13
|ILMN.US
|13
|LULU.US
|13
|Cattle
|12
|Caterpillar_Inc_(CAT.N)
|11
|ADBE.US
|11
|WES.AU
|11
|AMZN.US
|11
|NKE.US-24
|11
|BBY.US
|11
|HAL.US
|11
|BMWd.DE
|10
|9988.HK
|10
|PFE.US
|10
|SNOW.US
|10
|PLD.US
|10
|AAPL.US
|10
|J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L)
|9
|META.US
|9
|DIS.US
|9
|BOSSd.DE
|9
|AIR.FR
|9
|BA.GB
|9
|SHOP.US
|9
|ADSd.DE
|9
|Apple_Inc_(AAPL.O)
|8
|Meta_Platforms_(META.O)
|7
|FMG.AU
|7
|0700.HK
|7
|V.US-24
|7
|WMT.US-24
|7
|JPM.US
|7
|VNAd.DE
|7
|NESN.CH
|7
|CSCO.US
|7
|ICLN.US
|7
|ETHAUD
|7
|Baidu_Inc_(BIDU.O)
|6
|LMT.US
|6
|EQIX.US
|6
|YUM.US
|6
|AZO.US
|6
|ADM.US
|6
|SIEd.DE
|6
|ABT.US
|6
|Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O)
|5
|1810.HK
|5
|HON.US
|5
|ECL.US
|5
|MMM.US
|5
|BN.FR
|5
|AV.GB
|5
|Barclays_(BARC.L)
|4
|Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE)
|4
|MercadoLibre_Inc_(MELI.O)
|4
|Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O)
|4
|BXB.AU
|4
|GOOGL.US
|4
|JDW.GB
|4
|ALL.AU
|4
|TWE.AU
|4
|AVB.US
|4
|CMCSA.US
|4
|CAT.US
|4
|IAG.AU
|4
|RMD.AU
|4
|GMG.AU
|4
|ULVR.GB
|4
|TLT.US
|4
|APD.US
|4
|ALL.US
|4
|The_Walt_Disney_Co_(DIS.N)
|3
|XPDUSD
|3
|Fortescue_Metals_(FMG.AX)
|3
|Pfizer_Inc_(PFE.N)
|3
|Lockheed_Martin___(LMT.N)
|3
|ArcherDanielsMidland_(ADM.N)
|3
|Shopify_(SHOP.N)
|3
|OKTA.US
|3
|PLS.AU
|3
|AKAM.US
|3
|AMT.US
|3
|DPZ.US
|3
|EFA.US
|3
|SPY.US
|3
|ASML.US
|3
|US500
|3
|VOD.GB
|3
|MKC.US
|3
|GOOG.US
|3
|SUL.AU
|3
|BTCAUD
|3
|Amazon.com_Inc_(AMZN.O)
|2
|Twitter_Inc_(TWTR.N)
|2
|XPTUSD
|2
|Block_Inc_(SQ.N)
|2
|BMW_(BMW.DE)
|2
|Air_Products_&_Chemi_(APD.N)
|2
|Baxter_International_(BAX.N)
|2
|HP_Inc._(HPQ.N)
|2
|Netflix_Inc_(NFLX.O)
|2
|Coinbase_Global_Inc_(COIN.O)
|2
|The_Mosaic_Company_(MOS.N)
|2
|COIN.US
|2
|3690.HK
|2
|9999.HK
|2
|BARC.GB
|2
|BAX.US
|2
|BIDU.US
|2
|CI.US
|2
|BLK.US
|2
|COH.AU
|2
|SJM.US
|2
|HRL.US
|2
|DBA.US
|2
|MOS.US
|2
|XOM.US
|2
|HOOD.US-24
|2
|Siemens_AG_(SIE.DE)
|1
|Incyte_(INCY.O)
|1
|Wesfarmers_Ltd_(WES.AX)
|1
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|1
|Vertex_Pharma_(VRTX.O)
|1
|MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P)
|1
|JM_Smucker_(SJM.N)
|1
|Mattel_Inc._(MAT.O)
|1
|Estee_Lauder_Comp._(EL.N)
|1
|SQ.US
|1
|PFE.US-24
|1
|AES.US
|1
|BMY.US
|1
|HPQ.US
|1
|JNJ.US
|1
|MELI.US
|1
|PATH.US
|1
|XLI.US
|1
|AMAT.US
|1
|DUK.US
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-481
|TSLA.US-24
|36K
|XAUUSD
|15K
|AMD.US-24
|-1.3K
|NVDA.US-24
|2K
|CAT.US-24
|-7.5K
|SpotBrent
|-1.3K
|AAPL.US-24
|-15K
|NFLX.US-24
|-9.4K
|AMZN.US-24
|13K
|ETHUSD
|12K
|RKLB.US
|31K
|PLTR.US
|-13K
|TSLA.US
|14K
|BABA.US-24
|-54
|MSFT.US-24
|-3.6K
|NVIDIA_Corporation_(NVDA.O)
|111K
|XAGUSD
|-3.8K
|GOOG.US-24
|-16K
|META.US-24
|-11K
|NVDA.US
|-9.3K
|MU.US
|4.7K
|NFLX.US
|3.3K
|SGE.GB
|9.8K
|DIS.US-24
|412
|PME.AU
|160
|MRK.US
|-3.1K
|1211.HK
|-15K
|SAPd.DE
|1.7K
|0005.HK
|5.2K
|Tesla_Inc_(TSLA.O)
|-11K
|ILMN.US
|27
|LULU.US
|-2.9K
|Cattle
|-3.1K
|Caterpillar_Inc_(CAT.N)
|2.2K
|ADBE.US
|1.6K
|WES.AU
|753
|AMZN.US
|-6.7K
|NKE.US-24
|-220
|BBY.US
|-700
|HAL.US
|-1.6K
|BMWd.DE
|-3.8K
|9988.HK
|-7.8K
|PFE.US
|-1.6K
|SNOW.US
|349
|PLD.US
|-2.7K
|AAPL.US
|429
|J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L)
|-1.5K
|META.US
|-2.7K
|DIS.US
|-6.1K
|BOSSd.DE
|-7.7K
|AIR.FR
|-5.4K
|BA.GB
|-3.7K
|SHOP.US
|1.1K
|ADSd.DE
|-3.7K
|Apple_Inc_(AAPL.O)
|-6.3K
|Meta_Platforms_(META.O)
|22K
|FMG.AU
|-660
|0700.HK
|-3.4K
|V.US-24
|-139
|WMT.US-24
|-47
|JPM.US
|116
|VNAd.DE
|-9.2K
|NESN.CH
|-4.2K
|CSCO.US
|-3.7K
|ICLN.US
|4
|ETHAUD
|6.8K
|Baidu_Inc_(BIDU.O)
|-9K
|LMT.US
|-115
|EQIX.US
|-480
|YUM.US
|-1.5K
|AZO.US
|-91
|ADM.US
|307
|SIEd.DE
|2.5K
|ABT.US
|-814
|Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O)
|-7.4K
|1810.HK
|404
|HON.US
|-4.6K
|ECL.US
|-857
|MMM.US
|-8K
|BN.FR
|635
|AV.GB
|-2.9K
|Barclays_(BARC.L)
|-1.4K
|Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE)
|-2.2K
|MercadoLibre_Inc_(MELI.O)
|-125
|Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O)
|-1K
|BXB.AU
|-826
|GOOGL.US
|-3.2K
|JDW.GB
|-6.5K
|ALL.AU
|445
|TWE.AU
|176
|AVB.US
|-2.4K
|CMCSA.US
|-3.4K
|CAT.US
|-2K
|IAG.AU
|-27
|RMD.AU
|-3.6K
|GMG.AU
|-2.6K
|ULVR.GB
|-761
|TLT.US
|-30
|APD.US
|-2.2K
|ALL.US
|-1.7K
|The_Walt_Disney_Co_(DIS.N)
|3.3K
|XPDUSD
|-8.1K
|Fortescue_Metals_(FMG.AX)
|-2K
|Pfizer_Inc_(PFE.N)
|-1.3K
|Lockheed_Martin___(LMT.N)
|986
|ArcherDanielsMidland_(ADM.N)
|-982
|Shopify_(SHOP.N)
|-748
|OKTA.US
|-1.1K
|PLS.AU
|1K
|AKAM.US
|-625
|AMT.US
|76
|DPZ.US
|-2.8K
|EFA.US
|-697
|SPY.US
|2.6K
|ASML.US
|468
|US500
|-1.6K
|VOD.GB
|-3.8K
|MKC.US
|-2.8K
|GOOG.US
|-3K
|SUL.AU
|6.1K
|BTCAUD
|-1K
|Amazon.com_Inc_(AMZN.O)
|-408
|Twitter_Inc_(TWTR.N)
|-3.2K
|XPTUSD
|-405
|Block_Inc_(SQ.N)
|-3.1K
|BMW_(BMW.DE)
|-180
|Air_Products_&_Chemi_(APD.N)
|-1.5K
|Baxter_International_(BAX.N)
|-2.9K
|HP_Inc._(HPQ.N)
|-2.4K
|Netflix_Inc_(NFLX.O)
|5.6K
|Coinbase_Global_Inc_(COIN.O)
|2.9K
|The_Mosaic_Company_(MOS.N)
|-142
|COIN.US
|-470
|3690.HK
|113
|9999.HK
|26
|BARC.GB
|86
|BAX.US
|-189
|BIDU.US
|-376
|CI.US
|-215
|BLK.US
|-30
|COH.AU
|-2.1K
|SJM.US
|-33
|HRL.US
|-16
|DBA.US
|-1.6K
|MOS.US
|-55
|XOM.US
|3
|HOOD.US-24
|-3.8K
|Siemens_AG_(SIE.DE)
|-472
|Incyte_(INCY.O)
|-202
|Wesfarmers_Ltd_(WES.AX)
|-311
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|93
|Vertex_Pharma_(VRTX.O)
|4.1K
|MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P)
|-161
|JM_Smucker_(SJM.N)
|-1.3K
|Mattel_Inc._(MAT.O)
|-91
|Estee_Lauder_Comp._(EL.N)
|-1.3K
|SQ.US
|-311
|PFE.US-24
|1
|AES.US
|-477
|BMY.US
|416
|HPQ.US
|-376
|JNJ.US
|-168
|MELI.US
|809
|PATH.US
|-2K
|XLI.US
|-49
|AMAT.US
|-2
|DUK.US
|-211
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-2.2M
|TSLA.US-24
|57K
|XAUUSD
|96K
|AMD.US-24
|-5.2K
|NVDA.US-24
|406
|CAT.US-24
|-33K
|SpotBrent
|1.7K
|AAPL.US-24
|-31K
|NFLX.US-24
|-65K
|AMZN.US-24
|3.9K
|ETHUSD
|66K
|RKLB.US
|3.8K
|PLTR.US
|-19K
|TSLA.US
|121K
|BABA.US-24
|-3.1K
|MSFT.US-24
|-9.4K
|NVIDIA_Corporation_(NVDA.O)
|505K
|XAGUSD
|-8.6K
|GOOG.US-24
|-15K
|META.US-24
|-22K
|NVDA.US
|-14K
|MU.US
|-5.7K
|NFLX.US
|203K
|SGE.GB
|58K
|DIS.US-24
|-1.7K
|PME.AU
|470K
|MRK.US
|-1.4K
|1211.HK
|-698K
|SAPd.DE
|6.7K
|0005.HK
|45K
|Tesla_Inc_(TSLA.O)
|-5.8K
|ILMN.US
|-11K
|LULU.US
|-140K
|Cattle
|-16K
|Caterpillar_Inc_(CAT.N)
|21K
|ADBE.US
|33K
|WES.AU
|40K
|AMZN.US
|-21K
|NKE.US-24
|-34
|BBY.US
|395
|HAL.US
|-1.5K
|BMWd.DE
|-9.5K
|9988.HK
|-179K
|PFE.US
|-758
|SNOW.US
|-10K
|PLD.US
|-6.8K
|AAPL.US
|-10K
|J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L)
|-92K
|META.US
|-33K
|DIS.US
|-5.8K
|BOSSd.DE
|-5.5K
|AIR.FR
|-852K
|BA.GB
|-89K
|SHOP.US
|482
|ADSd.DE
|-3.5K
|Apple_Inc_(AAPL.O)
|-11K
|Meta_Platforms_(META.O)
|76K
|FMG.AU
|-7.7K
|0700.HK
|39K
|V.US-24
|-1.4K
|WMT.US-24
|-63
|JPM.US
|-3.3K
|VNAd.DE
|-2.6K
|NESN.CH
|-510K
|CSCO.US
|-3.1K
|ICLN.US
|8
|ETHAUD
|-126K
|Baidu_Inc_(BIDU.O)
|-19K
|LMT.US
|4.8K
|EQIX.US
|13K
|YUM.US
|-1.7K
|AZO.US
|-64K
|ADM.US
|-1.6K
|SIEd.DE
|3K
|ABT.US
|-5.9K
|Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O)
|-33K
|1810.HK
|28K
|HON.US
|-2.3K
|ECL.US
|-3K
|MMM.US
|-9.5K
|BN.FR
|71K
|AV.GB
|-5.5K
|Barclays_(BARC.L)
|-4.6K
|Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE)
|-2.2K
|MercadoLibre_Inc_(MELI.O)
|62K
|Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O)
|-1.2K
|BXB.AU
|-3.3K
|GOOGL.US
|-5.8K
|JDW.GB
|-39K
|ALL.AU
|15K
|TWE.AU
|249
|AVB.US
|-3.2K
|CMCSA.US
|-1.3K
|CAT.US
|-17K
|IAG.AU
|-850
|RMD.AU
|-2.9K
|GMG.AU
|-11K
|ULVR.GB
|-84K
|TLT.US
|-1.5K
|APD.US
|-14K
|ALL.US
|-11K
|The_Walt_Disney_Co_(DIS.N)
|13K
|XPDUSD
|-134K
|Fortescue_Metals_(FMG.AX)
|-6.3K
|Pfizer_Inc_(PFE.N)
|-713
|Lockheed_Martin___(LMT.N)
|5K
|ArcherDanielsMidland_(ADM.N)
|-3K
|Shopify_(SHOP.N)
|-2.1K
|OKTA.US
|-4K
|PLS.AU
|1.2K
|AKAM.US
|-219
|AMT.US
|3.7K
|DPZ.US
|-6.7K
|EFA.US
|324
|SPY.US
|40K
|ASML.US
|-31K
|US500
|-15K
|VOD.GB
|-2.5K
|MKC.US
|-3.5K
|GOOG.US
|-13K
|SUL.AU
|4.7K
|BTCAUD
|-2.6M
|Amazon.com_Inc_(AMZN.O)
|-18K
|Twitter_Inc_(TWTR.N)
|-1.2K
|XPTUSD
|-18K
|Block_Inc_(SQ.N)
|-3.5K
|BMW_(BMW.DE)
|-1.2K
|Air_Products_&_Chemi_(APD.N)
|-9.2K
|Baxter_International_(BAX.N)
|-1.5K
|HP_Inc._(HPQ.N)
|-994
|Netflix_Inc_(NFLX.O)
|13K
|Coinbase_Global_Inc_(COIN.O)
|4K
|The_Mosaic_Company_(MOS.N)
|296
|COIN.US
|1.9K
|3690.HK
|46K
|9999.HK
|2.1K
|BARC.GB
|15K
|BAX.US
|61
|BIDU.US
|-950
|CI.US
|11
|BLK.US
|-13K
|COH.AU
|-42K
|SJM.US
|-2.3K
|HRL.US
|-431
|DBA.US
|-109
|MOS.US
|-1.9K
|XOM.US
|63
|HOOD.US-24
|-3.2K
|Siemens_AG_(SIE.DE)
|-1.6K
|Incyte_(INCY.O)
|-526
|Wesfarmers_Ltd_(WES.AX)
|-6K
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|28
|Vertex_Pharma_(VRTX.O)
|14K
|MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P)
|-612
|JM_Smucker_(SJM.N)
|-2.1K
|Mattel_Inc._(MAT.O)
|-359
|Estee_Lauder_Comp._(EL.N)
|-3.1K
|SQ.US
|-611
|PFE.US-24
|8
|AES.US
|14
|BMY.US
|371
|HPQ.US
|-89
|JNJ.US
|-844
|MELI.US
|34K
|PATH.US
|-527
|XLI.US
|-2.5K
|AMAT.US
|-585
|DUK.US
|-1.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Tickmill-Live
|0.74 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 539
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 27563
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 8279
|
Coinexx-Live
|3.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|3.28 × 3679
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1936
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.15 × 3550
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
This script is an advanced algorithm created in Pine Script (TradingView’s scripting language) to automatically detect and trade specific market phases. It spots bullish, bearish, and neutral conditions using a proprietary “D&K” (dynamic SMMA) approach. Once it identifies these conditions, it enters or exits trades using clearly defined, rules-based strategies—so there’s no guesswork or emotional trading.
Key Features
-
Proprietary D&K Detection
- Calculations detect bullish, neutral, or bearish phases.
- Color-coded signals—“Green Bull,” “Red Bear,” “White Bull,” and “Blue Bear”—indicate when to open or close positions.
-
Built-In Risk Management
- Portfolio balance inputs let you size positions relative to your own account size.
- Take-profit triggers automatically secure gains.
- Deviation percentages control how much the market must move before adding or closing positions, protecting you from over-exposure.
-
Pyramiding for Strong Trends
- As the market moves further in your favor, the script can add additional trades to maximize potential profits.
-
Automatic Entries & Exits
- When the script detects a signal (e.g., a new bullish or bearish phase), it triggers a trade.
- If it’s time to exit—whether by take-profit or a change in market conditions—it closes all of the position.
USD
USD
USD