Daniel Steven Ogden

D and K BOTS

Daniel Steven Ogden
0 recensioni
202 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 -50%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 157
Profit Trade:
804 (37.27%)
Loss Trade:
1 353 (62.73%)
Best Trade:
35 303.15 USD
Worst Trade:
-11 797.80 USD
Profitto lordo:
512 431.84 USD (9 069 324 pips)
Perdita lorda:
-524 510.53 USD (15 364 048 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (115 358.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115 358.11 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
111.26%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
37 giorni
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
1 456 (67.50%)
Short Trade:
701 (32.50%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-5.60 USD
Profitto medio:
637.35 USD
Perdita media:
-387.66 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-13 137.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 276.40 USD (24)
Crescita mensile:
6.66%
Previsione annuale:
80.72%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48 465.48 USD
Massimale:
157 027.71 USD (89.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.81% (157 138.93 USD)
Per equità:
27.61% (25 341.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 361
TSLA.US-24 144
XAUUSD 123
AMD.US-24 104
NVDA.US-24 93
CAT.US-24 68
SpotBrent 57
AAPL.US-24 57
NFLX.US-24 50
AMZN.US-24 40
ETHUSD 40
RKLB.US 35
PLTR.US 30
TSLA.US 29
BABA.US-24 28
MSFT.US-24 23
NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) 21
XAGUSD 21
GOOG.US-24 21
META.US-24 20
NVDA.US 18
MU.US 17
NFLX.US 16
SGE.GB 15
DIS.US-24 15
PME.AU 15
MRK.US 15
1211.HK 14
SAPd.DE 14
0005.HK 14
Tesla_Inc_(TSLA.O) 13
ILMN.US 13
LULU.US 13
Cattle 12
Caterpillar_Inc_(CAT.N) 11
ADBE.US 11
WES.AU 11
AMZN.US 11
NKE.US-24 11
BBY.US 11
HAL.US 11
BMWd.DE 10
9988.HK 10
PFE.US 10
SNOW.US 10
PLD.US 10
AAPL.US 10
J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L) 9
META.US 9
DIS.US 9
BOSSd.DE 9
AIR.FR 9
BA.GB 9
SHOP.US 9
ADSd.DE 9
Apple_Inc_(AAPL.O) 8
Meta_Platforms_(META.O) 7
FMG.AU 7
0700.HK 7
V.US-24 7
WMT.US-24 7
JPM.US 7
VNAd.DE 7
NESN.CH 7
CSCO.US 7
ICLN.US 7
ETHAUD 7
Baidu_Inc_(BIDU.O) 6
LMT.US 6
EQIX.US 6
YUM.US 6
AZO.US 6
ADM.US 6
SIEd.DE 6
ABT.US 6
Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O) 5
1810.HK 5
HON.US 5
ECL.US 5
MMM.US 5
BN.FR 5
AV.GB 5
Barclays_(BARC.L) 4
Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE) 4
MercadoLibre_Inc_(MELI.O) 4
Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O) 4
BXB.AU 4
GOOGL.US 4
JDW.GB 4
ALL.AU 4
TWE.AU 4
AVB.US 4
CMCSA.US 4
CAT.US 4
IAG.AU 4
RMD.AU 4
GMG.AU 4
ULVR.GB 4
TLT.US 4
APD.US 4
ALL.US 4
The_Walt_Disney_Co_(DIS.N) 3
XPDUSD 3
Fortescue_Metals_(FMG.AX) 3
Pfizer_Inc_(PFE.N) 3
Lockheed_Martin___(LMT.N) 3
ArcherDanielsMidland_(ADM.N) 3
Shopify_(SHOP.N) 3
OKTA.US 3
PLS.AU 3
AKAM.US 3
AMT.US 3
DPZ.US 3
EFA.US 3
SPY.US 3
ASML.US 3
US500 3
VOD.GB 3
MKC.US 3
GOOG.US 3
SUL.AU 3
BTCAUD 3
Amazon.com_Inc_(AMZN.O) 2
Twitter_Inc_(TWTR.N) 2
XPTUSD 2
Block_Inc_(SQ.N) 2
BMW_(BMW.DE) 2
Air_Products_&_Chemi_(APD.N) 2
Baxter_International_(BAX.N) 2
HP_Inc._(HPQ.N) 2
Netflix_Inc_(NFLX.O) 2
Coinbase_Global_Inc_(COIN.O) 2
The_Mosaic_Company_(MOS.N) 2
COIN.US 2
3690.HK 2
9999.HK 2
BARC.GB 2
BAX.US 2
BIDU.US 2
CI.US 2
BLK.US 2
COH.AU 2
SJM.US 2
HRL.US 2
DBA.US 2
MOS.US 2
XOM.US 2
HOOD.US-24 2
Siemens_AG_(SIE.DE) 1
Incyte_(INCY.O) 1
Wesfarmers_Ltd_(WES.AX) 1
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 1
Vertex_Pharma_(VRTX.O) 1
MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P) 1
JM_Smucker_(SJM.N) 1
Mattel_Inc._(MAT.O) 1
Estee_Lauder_Comp._(EL.N) 1
SQ.US 1
PFE.US-24 1
AES.US 1
BMY.US 1
HPQ.US 1
JNJ.US 1
MELI.US 1
PATH.US 1
XLI.US 1
AMAT.US 1
DUK.US 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -481
TSLA.US-24 36K
XAUUSD 15K
AMD.US-24 -1.3K
NVDA.US-24 2K
CAT.US-24 -7.5K
SpotBrent -1.3K
AAPL.US-24 -15K
NFLX.US-24 -9.4K
AMZN.US-24 13K
ETHUSD 12K
RKLB.US 31K
PLTR.US -13K
TSLA.US 14K
BABA.US-24 -54
MSFT.US-24 -3.6K
NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) 111K
XAGUSD -3.8K
GOOG.US-24 -16K
META.US-24 -11K
NVDA.US -9.3K
MU.US 4.7K
NFLX.US 3.3K
SGE.GB 9.8K
DIS.US-24 412
PME.AU 160
MRK.US -3.1K
1211.HK -15K
SAPd.DE 1.7K
0005.HK 5.2K
Tesla_Inc_(TSLA.O) -11K
ILMN.US 27
LULU.US -2.9K
Cattle -3.1K
Caterpillar_Inc_(CAT.N) 2.2K
ADBE.US 1.6K
WES.AU 753
AMZN.US -6.7K
NKE.US-24 -220
BBY.US -700
HAL.US -1.6K
BMWd.DE -3.8K
9988.HK -7.8K
PFE.US -1.6K
SNOW.US 349
PLD.US -2.7K
AAPL.US 429
J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L) -1.5K
META.US -2.7K
DIS.US -6.1K
BOSSd.DE -7.7K
AIR.FR -5.4K
BA.GB -3.7K
SHOP.US 1.1K
ADSd.DE -3.7K
Apple_Inc_(AAPL.O) -6.3K
Meta_Platforms_(META.O) 22K
FMG.AU -660
0700.HK -3.4K
V.US-24 -139
WMT.US-24 -47
JPM.US 116
VNAd.DE -9.2K
NESN.CH -4.2K
CSCO.US -3.7K
ICLN.US 4
ETHAUD 6.8K
Baidu_Inc_(BIDU.O) -9K
LMT.US -115
EQIX.US -480
YUM.US -1.5K
AZO.US -91
ADM.US 307
SIEd.DE 2.5K
ABT.US -814
Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O) -7.4K
1810.HK 404
HON.US -4.6K
ECL.US -857
MMM.US -8K
BN.FR 635
AV.GB -2.9K
Barclays_(BARC.L) -1.4K
Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE) -2.2K
MercadoLibre_Inc_(MELI.O) -125
Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O) -1K
BXB.AU -826
GOOGL.US -3.2K
JDW.GB -6.5K
ALL.AU 445
TWE.AU 176
AVB.US -2.4K
CMCSA.US -3.4K
CAT.US -2K
IAG.AU -27
RMD.AU -3.6K
GMG.AU -2.6K
ULVR.GB -761
TLT.US -30
APD.US -2.2K
ALL.US -1.7K
The_Walt_Disney_Co_(DIS.N) 3.3K
XPDUSD -8.1K
Fortescue_Metals_(FMG.AX) -2K
Pfizer_Inc_(PFE.N) -1.3K
Lockheed_Martin___(LMT.N) 986
ArcherDanielsMidland_(ADM.N) -982
Shopify_(SHOP.N) -748
OKTA.US -1.1K
PLS.AU 1K
AKAM.US -625
AMT.US 76
DPZ.US -2.8K
EFA.US -697
SPY.US 2.6K
ASML.US 468
US500 -1.6K
VOD.GB -3.8K
MKC.US -2.8K
GOOG.US -3K
SUL.AU 6.1K
BTCAUD -1K
Amazon.com_Inc_(AMZN.O) -408
Twitter_Inc_(TWTR.N) -3.2K
XPTUSD -405
Block_Inc_(SQ.N) -3.1K
BMW_(BMW.DE) -180
Air_Products_&_Chemi_(APD.N) -1.5K
Baxter_International_(BAX.N) -2.9K
HP_Inc._(HPQ.N) -2.4K
Netflix_Inc_(NFLX.O) 5.6K
Coinbase_Global_Inc_(COIN.O) 2.9K
The_Mosaic_Company_(MOS.N) -142
COIN.US -470
3690.HK 113
9999.HK 26
BARC.GB 86
BAX.US -189
BIDU.US -376
CI.US -215
BLK.US -30
COH.AU -2.1K
SJM.US -33
HRL.US -16
DBA.US -1.6K
MOS.US -55
XOM.US 3
HOOD.US-24 -3.8K
Siemens_AG_(SIE.DE) -472
Incyte_(INCY.O) -202
Wesfarmers_Ltd_(WES.AX) -311
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 93
Vertex_Pharma_(VRTX.O) 4.1K
MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P) -161
JM_Smucker_(SJM.N) -1.3K
Mattel_Inc._(MAT.O) -91
Estee_Lauder_Comp._(EL.N) -1.3K
SQ.US -311
PFE.US-24 1
AES.US -477
BMY.US 416
HPQ.US -376
JNJ.US -168
MELI.US 809
PATH.US -2K
XLI.US -49
AMAT.US -2
DUK.US -211
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.2M
TSLA.US-24 57K
XAUUSD 96K
AMD.US-24 -5.2K
NVDA.US-24 406
CAT.US-24 -33K
SpotBrent 1.7K
AAPL.US-24 -31K
NFLX.US-24 -65K
AMZN.US-24 3.9K
ETHUSD 66K
RKLB.US 3.8K
PLTR.US -19K
TSLA.US 121K
BABA.US-24 -3.1K
MSFT.US-24 -9.4K
NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) 505K
XAGUSD -8.6K
GOOG.US-24 -15K
META.US-24 -22K
NVDA.US -14K
MU.US -5.7K
NFLX.US 203K
SGE.GB 58K
DIS.US-24 -1.7K
PME.AU 470K
MRK.US -1.4K
1211.HK -698K
SAPd.DE 6.7K
0005.HK 45K
Tesla_Inc_(TSLA.O) -5.8K
ILMN.US -11K
LULU.US -140K
Cattle -16K
Caterpillar_Inc_(CAT.N) 21K
ADBE.US 33K
WES.AU 40K
AMZN.US -21K
NKE.US-24 -34
BBY.US 395
HAL.US -1.5K
BMWd.DE -9.5K
9988.HK -179K
PFE.US -758
SNOW.US -10K
PLD.US -6.8K
AAPL.US -10K
J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L) -92K
META.US -33K
DIS.US -5.8K
BOSSd.DE -5.5K
AIR.FR -852K
BA.GB -89K
SHOP.US 482
ADSd.DE -3.5K
Apple_Inc_(AAPL.O) -11K
Meta_Platforms_(META.O) 76K
FMG.AU -7.7K
0700.HK 39K
V.US-24 -1.4K
WMT.US-24 -63
JPM.US -3.3K
VNAd.DE -2.6K
NESN.CH -510K
CSCO.US -3.1K
ICLN.US 8
ETHAUD -126K
Baidu_Inc_(BIDU.O) -19K
LMT.US 4.8K
EQIX.US 13K
YUM.US -1.7K
AZO.US -64K
ADM.US -1.6K
SIEd.DE 3K
ABT.US -5.9K
Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O) -33K
1810.HK 28K
HON.US -2.3K
ECL.US -3K
MMM.US -9.5K
BN.FR 71K
AV.GB -5.5K
Barclays_(BARC.L) -4.6K
Hugo_Boss_AG_(BOSS.DE) -2.2K
MercadoLibre_Inc_(MELI.O) 62K
Alphabet_Inc_A_(GOOGL.O) -1.2K
BXB.AU -3.3K
GOOGL.US -5.8K
JDW.GB -39K
ALL.AU 15K
TWE.AU 249
AVB.US -3.2K
CMCSA.US -1.3K
CAT.US -17K
IAG.AU -850
RMD.AU -2.9K
GMG.AU -11K
ULVR.GB -84K
TLT.US -1.5K
APD.US -14K
ALL.US -11K
The_Walt_Disney_Co_(DIS.N) 13K
XPDUSD -134K
Fortescue_Metals_(FMG.AX) -6.3K
Pfizer_Inc_(PFE.N) -713
Lockheed_Martin___(LMT.N) 5K
ArcherDanielsMidland_(ADM.N) -3K
Shopify_(SHOP.N) -2.1K
OKTA.US -4K
PLS.AU 1.2K
AKAM.US -219
AMT.US 3.7K
DPZ.US -6.7K
EFA.US 324
SPY.US 40K
ASML.US -31K
US500 -15K
VOD.GB -2.5K
MKC.US -3.5K
GOOG.US -13K
SUL.AU 4.7K
BTCAUD -2.6M
Amazon.com_Inc_(AMZN.O) -18K
Twitter_Inc_(TWTR.N) -1.2K
XPTUSD -18K
Block_Inc_(SQ.N) -3.5K
BMW_(BMW.DE) -1.2K
Air_Products_&_Chemi_(APD.N) -9.2K
Baxter_International_(BAX.N) -1.5K
HP_Inc._(HPQ.N) -994
Netflix_Inc_(NFLX.O) 13K
Coinbase_Global_Inc_(COIN.O) 4K
The_Mosaic_Company_(MOS.N) 296
COIN.US 1.9K
3690.HK 46K
9999.HK 2.1K
BARC.GB 15K
BAX.US 61
BIDU.US -950
CI.US 11
BLK.US -13K
COH.AU -42K
SJM.US -2.3K
HRL.US -431
DBA.US -109
MOS.US -1.9K
XOM.US 63
HOOD.US-24 -3.2K
Siemens_AG_(SIE.DE) -1.6K
Incyte_(INCY.O) -526
Wesfarmers_Ltd_(WES.AX) -6K
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 28
Vertex_Pharma_(VRTX.O) 14K
MSCI_South_Korea_ETF_(EWY.P) -612
JM_Smucker_(SJM.N) -2.1K
Mattel_Inc._(MAT.O) -359
Estee_Lauder_Comp._(EL.N) -3.1K
SQ.US -611
PFE.US-24 8
AES.US 14
BMY.US 371
HPQ.US -89
JNJ.US -844
MELI.US 34K
PATH.US -527
XLI.US -2.5K
AMAT.US -585
DUK.US -1.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35 303.15 USD
Worst Trade: -11 798 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +115 358.11 USD
Massima perdita consecutiva: -13 137.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Tickmill-Live
0.74 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 539
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 27563
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 8279
Coinexx-Live
3.00 × 6
Exness-MT5Real5
3.28 × 3679
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1936
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
FusionMarkets-Live
4.15 × 3550
VantageInternational-Live
4.73 × 60
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
9 più
This script is an advanced algorithm created in Pine Script (TradingView’s scripting language) to automatically detect and trade specific market phases. It spots bullish, bearish, and neutral conditions using a proprietary “D&K” (dynamic SMMA) approach. Once it identifies these conditions, it enters or exits trades using clearly defined, rules-based strategies—so there’s no guesswork or emotional trading.

Key Features

  1. Proprietary D&K Detection

    • Calculations detect bullish, neutral, or bearish phases.
    • Color-coded signals—“Green Bull,” “Red Bear,” “White Bull,” and “Blue Bear”—indicate when to open or close positions.

  2. Built-In Risk Management

    • Portfolio balance inputs let you size positions relative to your own account size.
    • Take-profit triggers automatically secure gains.
    • Deviation percentages control how much the market must move before adding or closing positions, protecting you from over-exposure.

  3. Pyramiding for Strong Trends

    • As the market moves further in your favor, the script can add additional trades to maximize potential profits.

  4. Automatic Entries & Exits

    • When the script detects a signal (e.g., a new bullish or bearish phase), it triggers a trade.
    • If it’s time to exit—whether by take-profit or a change in market conditions—it closes all of the position.





















Non ci sono recensioni
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 09:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1233 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 11:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.18 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 05:09
Share of trading days is too low
2025.02.20 02:39
No swaps are charged on the signal account
2025.02.14 11:33
No swaps are charged
2025.02.14 11:33
No swaps are charged
2025.01.16 02:00
No swaps are charged on the signal account
2025.01.16 02:00
Trading operations on the account were performed for only 167 days. This comprises 14.38% of days out of the 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 02:00
80% of trades performed within 43 days. This comprises 3.7% of days out of the 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 02:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 02:00
A large drawdown may occur on the account again
