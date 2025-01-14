- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
139 (75.54%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (24.46%)
En iyi işlem:
2 562.84 USD
En kötü işlem:
-892.08 USD
Brüt kâr:
20 312.20 USD (33 687 pips)
Brüt zarar:
-9 415.69 USD (23 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (993.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 991.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
44.67%
Maks. mevduat yükü:
14.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.84
Alış işlemleri:
88 (47.83%)
Satış işlemleri:
96 (52.17%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
59.22 USD
Ortalama kâr:
146.13 USD
Ortalama zarar:
-209.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 839.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 839.86 USD (4)
Aylık büyüme:
2.71%
Yıllık tahmin:
32.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
930.17 USD
Maksimum:
2 839.86 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.55% (2 839.86 USD)
Varlığa göre:
33.95% (9 110.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 562.84 USD
En kötü işlem: -892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +993.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 839.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.60 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29108
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
40
99%
184
75%
45%
2.15
59.22
USD
USD
34%
1:500