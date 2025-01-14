SinyallerBölümler
Anton Korotnitsky

Buenos Dias

Anton Korotnitsky
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 44%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
139 (75.54%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (24.46%)
En iyi işlem:
2 562.84 USD
En kötü işlem:
-892.08 USD
Brüt kâr:
20 312.20 USD (33 687 pips)
Brüt zarar:
-9 415.69 USD (23 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (993.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 991.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
44.67%
Maks. mevduat yükü:
14.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.84
Alış işlemleri:
88 (47.83%)
Satış işlemleri:
96 (52.17%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
59.22 USD
Ortalama kâr:
146.13 USD
Ortalama zarar:
-209.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 839.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 839.86 USD (4)
Aylık büyüme:
2.71%
Yıllık tahmin:
32.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
930.17 USD
Maksimum:
2 839.86 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.55% (2 839.86 USD)
Varlığa göre:
33.95% (9 110.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 562.84 USD
En kötü işlem: -892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +993.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 839.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
VantageInternational-Live 7
0.60 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.61 × 809
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.67 × 29108
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
315 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.06.30 18:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.30 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.07 14:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.18 14:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.21 17:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.14 23:41
Share of trading days is too low
