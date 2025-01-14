- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
139 (75.54%)
Loss Trade:
45 (24.46%)
Best Trade:
2 562.84 USD
Worst Trade:
-892.08 USD
Profitto lordo:
20 312.20 USD (33 687 pips)
Perdita lorda:
-9 415.69 USD (23 981 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (993.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 991.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
44.67%
Massimo carico di deposito:
14.15%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.84
Long Trade:
88 (47.83%)
Short Trade:
96 (52.17%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
59.22 USD
Profitto medio:
146.13 USD
Perdita media:
-209.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 839.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 839.86 USD (4)
Crescita mensile:
2.71%
Previsione annuale:
32.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
930.17 USD
Massimale:
2 839.86 USD (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.55% (2 839.86 USD)
Per equità:
33.95% (9 110.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 562.84 USD
Worst Trade: -892 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +993.32 USD
Massima perdita consecutiva: -2 839.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
VantageInternational-Live 7
|0.60 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.61 × 809
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.67 × 29108
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
