Anton Korotnitsky

Buenos Dias

Anton Korotnitsky
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 44%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
139 (75.54%)
Loss Trade:
45 (24.46%)
Best Trade:
2 562.84 USD
Worst Trade:
-892.08 USD
Profitto lordo:
20 312.20 USD (33 687 pips)
Perdita lorda:
-9 415.69 USD (23 981 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (993.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 991.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
44.67%
Massimo carico di deposito:
14.15%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.84
Long Trade:
88 (47.83%)
Short Trade:
96 (52.17%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
59.22 USD
Profitto medio:
146.13 USD
Perdita media:
-209.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 839.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 839.86 USD (4)
Crescita mensile:
2.71%
Previsione annuale:
32.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
930.17 USD
Massimale:
2 839.86 USD (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.55% (2 839.86 USD)
Per equità:
33.95% (9 110.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 562.84 USD
Worst Trade: -892 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +993.32 USD
Massima perdita consecutiva: -2 839.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
VantageInternational-Live 7
0.60 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.61 × 809
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.67 × 29108
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
315 più
Non ci sono recensioni
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.06.30 18:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.30 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.07 14:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.18 14:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.21 17:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.14 23:41
Share of trading days is too low
