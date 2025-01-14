- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
418
Kârla kapanan işlemler:
337 (80.62%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (19.38%)
En iyi işlem:
48.99 PLN
En kötü işlem:
-287.55 PLN
Brüt kâr:
1 429.74 PLN (42 134 pips)
Brüt zarar:
-1 204.63 PLN (45 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (144.78 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
144.78 PLN (30)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
99.72%
Maks. mevduat yükü:
199.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
157 (37.56%)
Satış işlemleri:
261 (62.44%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.54 PLN
Ortalama kâr:
4.24 PLN
Ortalama zarar:
-14.87 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.81 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-287.68 PLN (2)
Aylık büyüme:
10.33%
Yıllık tahmin:
125.28%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
212.91 PLN
Maksimum:
785.66 PLN (90.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.82% (785.66 PLN)
Varlığa göre:
75.95% (370.61 PLN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY.pro
|272
|EURCAD.pro
|49
|EURUSD.pro
|46
|GBPUSD.pro
|26
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDUSD.pro
|5
|LTCUSD
|2
|CADCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|1
|EURAUD.pro
|1
|DOTUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY.pro
|72
|EURCAD.pro
|-33
|EURUSD.pro
|10
|GBPUSD.pro
|12
|USDJPY.pro
|3
|GBPJPY.pro
|5
|AUDUSD.pro
|2
|LTCUSD
|-1
|CADCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|-4
|EURAUD.pro
|-1
|DOTUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY.pro
|13K
|EURCAD.pro
|-4.5K
|EURUSD.pro
|656
|GBPUSD.pro
|980
|USDJPY.pro
|373
|GBPJPY.pro
|642
|AUDUSD.pro
|181
|LTCUSD
|-14K
|CADCHF.pro
|141
|AUDCAD.pro
|-455
|EURAUD.pro
|-89
|DOTUSD
|23
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.99 PLN
En kötü işlem: -288 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +144.78 PLN
Maksimum ardışık zarar: -9.81 PLN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
