SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Buska scalp
Mateusz Adam Cyron

Buska scalp

Mateusz Adam Cyron
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 41%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
418
Kârla kapanan işlemler:
337 (80.62%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (19.38%)
En iyi işlem:
48.99 PLN
En kötü işlem:
-287.55 PLN
Brüt kâr:
1 429.74 PLN (42 134 pips)
Brüt zarar:
-1 204.63 PLN (45 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (144.78 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
144.78 PLN (30)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
99.72%
Maks. mevduat yükü:
199.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
157 (37.56%)
Satış işlemleri:
261 (62.44%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.54 PLN
Ortalama kâr:
4.24 PLN
Ortalama zarar:
-14.87 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.81 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-287.68 PLN (2)
Aylık büyüme:
10.33%
Yıllık tahmin:
125.28%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
212.91 PLN
Maksimum:
785.66 PLN (90.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.82% (785.66 PLN)
Varlığa göre:
75.95% (370.61 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY.pro 272
EURCAD.pro 49
EURUSD.pro 46
GBPUSD.pro 26
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDUSD.pro 5
LTCUSD 2
CADCHF.pro 2
AUDCAD.pro 1
EURAUD.pro 1
DOTUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY.pro 72
EURCAD.pro -33
EURUSD.pro 10
GBPUSD.pro 12
USDJPY.pro 3
GBPJPY.pro 5
AUDUSD.pro 2
LTCUSD -1
CADCHF.pro 2
AUDCAD.pro -4
EURAUD.pro -1
DOTUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY.pro 13K
EURCAD.pro -4.5K
EURUSD.pro 656
GBPUSD.pro 980
USDJPY.pro 373
GBPJPY.pro 642
AUDUSD.pro 181
LTCUSD -14K
CADCHF.pro 141
AUDCAD.pro -455
EURAUD.pro -89
DOTUSD 23
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.99 PLN
En kötü işlem: -288 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +144.78 PLN
Maksimum ardışık zarar: -9.81 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

90% win  


İnceleme yok
