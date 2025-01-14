SignauxSections
Mateusz Adam Cyron

Buska scalp

Mateusz Adam Cyron
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 41%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
418
Bénéfice trades:
337 (80.62%)
Perte trades:
81 (19.38%)
Meilleure transaction:
48.99 PLN
Pire transaction:
-287.55 PLN
Bénéfice brut:
1 429.74 PLN (42 134 pips)
Perte brute:
-1 204.63 PLN (45 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (144.78 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
144.78 PLN (30)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
99.72%
Charge de dépôt maximale:
199.57%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
157 (37.56%)
Courts trades:
261 (62.44%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.54 PLN
Bénéfice moyen:
4.24 PLN
Perte moyenne:
-14.87 PLN
Pertes consécutives maximales:
5 (-9.81 PLN)
Perte consécutive maximale:
-287.68 PLN (2)
Croissance mensuelle:
10.33%
Prévision annuelle:
125.28%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.91 PLN
Maximal:
785.66 PLN (90.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.82% (785.66 PLN)
Par fonds propres:
75.95% (370.61 PLN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY.pro 272
EURCAD.pro 49
EURUSD.pro 46
GBPUSD.pro 26
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDUSD.pro 5
LTCUSD 2
CADCHF.pro 2
AUDCAD.pro 1
EURAUD.pro 1
DOTUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY.pro 72
EURCAD.pro -33
EURUSD.pro 10
GBPUSD.pro 12
USDJPY.pro 3
GBPJPY.pro 5
AUDUSD.pro 2
LTCUSD -1
CADCHF.pro 2
AUDCAD.pro -4
EURAUD.pro -1
DOTUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY.pro 13K
EURCAD.pro -4.5K
EURUSD.pro 656
GBPUSD.pro 980
USDJPY.pro 373
GBPJPY.pro 642
AUDUSD.pro 181
LTCUSD -14K
CADCHF.pro 141
AUDCAD.pro -455
EURAUD.pro -89
DOTUSD 23
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 23:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
