Trades:
418
Bénéfice trades:
337 (80.62%)
Perte trades:
81 (19.38%)
Meilleure transaction:
48.99 PLN
Pire transaction:
-287.55 PLN
Bénéfice brut:
1 429.74 PLN (42 134 pips)
Perte brute:
-1 204.63 PLN (45 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (144.78 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
144.78 PLN (30)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
99.72%
Charge de dépôt maximale:
199.57%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
157 (37.56%)
Courts trades:
261 (62.44%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.54 PLN
Bénéfice moyen:
4.24 PLN
Perte moyenne:
-14.87 PLN
Pertes consécutives maximales:
5 (-9.81 PLN)
Perte consécutive maximale:
-287.68 PLN (2)
Croissance mensuelle:
10.33%
Prévision annuelle:
125.28%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.91 PLN
Maximal:
785.66 PLN (90.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.82% (785.66 PLN)
Par fonds propres:
75.95% (370.61 PLN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CADJPY.pro
|272
|EURCAD.pro
|49
|EURUSD.pro
|46
|GBPUSD.pro
|26
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDUSD.pro
|5
|LTCUSD
|2
|CADCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|1
|EURAUD.pro
|1
|DOTUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CADJPY.pro
|72
|EURCAD.pro
|-33
|EURUSD.pro
|10
|GBPUSD.pro
|12
|USDJPY.pro
|3
|GBPJPY.pro
|5
|AUDUSD.pro
|2
|LTCUSD
|-1
|CADCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|-4
|EURAUD.pro
|-1
|DOTUSD
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CADJPY.pro
|13K
|EURCAD.pro
|-4.5K
|EURUSD.pro
|656
|GBPUSD.pro
|980
|USDJPY.pro
|373
|GBPJPY.pro
|642
|AUDUSD.pro
|181
|LTCUSD
|-14K
|CADCHF.pro
|141
|AUDCAD.pro
|-455
|EURAUD.pro
|-89
|DOTUSD
|23
Meilleure transaction: +48.99 PLN
Pire transaction: -288 PLN
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +144.78 PLN
Perte consécutive maximale: -9.81 PLN
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
