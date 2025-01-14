- Crescita
Trade:
418
Profit Trade:
337 (80.62%)
Loss Trade:
81 (19.38%)
Best Trade:
48.99 PLN
Worst Trade:
-287.55 PLN
Profitto lordo:
1 429.74 PLN (42 134 pips)
Perdita lorda:
-1 204.63 PLN (45 143 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (144.78 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
144.78 PLN (30)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
99.72%
Massimo carico di deposito:
199.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
157 (37.56%)
Short Trade:
261 (62.44%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.54 PLN
Profitto medio:
4.24 PLN
Perdita media:
-14.87 PLN
Massime perdite consecutive:
5 (-9.81 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-287.68 PLN (2)
Crescita mensile:
10.33%
Previsione annuale:
125.28%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.91 PLN
Massimale:
785.66 PLN (90.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.82% (785.66 PLN)
Per equità:
75.95% (370.61 PLN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY.pro
|272
|EURCAD.pro
|49
|EURUSD.pro
|46
|GBPUSD.pro
|26
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDUSD.pro
|5
|LTCUSD
|2
|CADCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|1
|EURAUD.pro
|1
|DOTUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY.pro
|72
|EURCAD.pro
|-33
|EURUSD.pro
|10
|GBPUSD.pro
|12
|USDJPY.pro
|3
|GBPJPY.pro
|5
|AUDUSD.pro
|2
|LTCUSD
|-1
|CADCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|-4
|EURAUD.pro
|-1
|DOTUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY.pro
|13K
|EURCAD.pro
|-4.5K
|EURUSD.pro
|656
|GBPUSD.pro
|980
|USDJPY.pro
|373
|GBPJPY.pro
|642
|AUDUSD.pro
|181
|LTCUSD
|-14K
|CADCHF.pro
|141
|AUDCAD.pro
|-455
|EURAUD.pro
|-89
|DOTUSD
|23
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +48.99 PLN
Worst Trade: -288 PLN
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +144.78 PLN
Massima perdita consecutiva: -9.81 PLN
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
