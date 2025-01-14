SegnaliSezioni
Mateusz Adam Cyron

Buska scalp

Mateusz Adam Cyron
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 41%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
418
Profit Trade:
337 (80.62%)
Loss Trade:
81 (19.38%)
Best Trade:
48.99 PLN
Worst Trade:
-287.55 PLN
Profitto lordo:
1 429.74 PLN (42 134 pips)
Perdita lorda:
-1 204.63 PLN (45 143 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (144.78 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
144.78 PLN (30)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
99.72%
Massimo carico di deposito:
199.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
157 (37.56%)
Short Trade:
261 (62.44%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.54 PLN
Profitto medio:
4.24 PLN
Perdita media:
-14.87 PLN
Massime perdite consecutive:
5 (-9.81 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-287.68 PLN (2)
Crescita mensile:
10.33%
Previsione annuale:
125.28%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.91 PLN
Massimale:
785.66 PLN (90.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.82% (785.66 PLN)
Per equità:
75.95% (370.61 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY.pro 272
EURCAD.pro 49
EURUSD.pro 46
GBPUSD.pro 26
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDUSD.pro 5
LTCUSD 2
CADCHF.pro 2
AUDCAD.pro 1
EURAUD.pro 1
DOTUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY.pro 72
EURCAD.pro -33
EURUSD.pro 10
GBPUSD.pro 12
USDJPY.pro 3
GBPJPY.pro 5
AUDUSD.pro 2
LTCUSD -1
CADCHF.pro 2
AUDCAD.pro -4
EURAUD.pro -1
DOTUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY.pro 13K
EURCAD.pro -4.5K
EURUSD.pro 656
GBPUSD.pro 980
USDJPY.pro 373
GBPJPY.pro 642
AUDUSD.pro 181
LTCUSD -14K
CADCHF.pro 141
AUDCAD.pro -455
EURAUD.pro -89
DOTUSD 23
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

90% win  


Non ci sono recensioni
