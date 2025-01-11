SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fxamarkets
Ivan Zakharov

Fxamarkets

Ivan Zakharov
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -41%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
73 (26.83%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (73.16%)
En iyi işlem:
196.50 USD
En kötü işlem:
-24.50 USD
Brüt kâr:
926.22 USD (60 366 pips)
Brüt zarar:
-1 355.47 USD (85 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (219.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
32.49%
Maks. mevduat yükü:
31.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
135 (49.63%)
Satış işlemleri:
137 (50.37%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-1.58 USD
Ortalama kâr:
12.69 USD
Ortalama zarar:
-6.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-106.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.40 USD (18)
Aylık büyüme:
-14.98%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
451.20 USD
Maksimum:
640.94 USD (111.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.08% (640.94 USD)
Varlığa göre:
2.46% (9.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 57
BTCUSD 56
SOLUSD 45
S&P500.spot 22
EURUSD 14
S&P500 13
GBPUSD 12
USDJPY 12
USDCAD 12
NKI225.spot 9
USDCHF 4
AUDUSD 3
DXY 2
DowJones30 2
ETHUSD 2
GBPNZD 2
BRENT 1
TRXUSD 1
Nikkei225 1
Nasdaq100 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -80
BTCUSD -138
SOLUSD -101
S&P500.spot -136
EURUSD 5
S&P500 197
GBPUSD -32
USDJPY -68
USDCAD -37
NKI225.spot -1
USDCHF 1
AUDUSD -12
DXY 3
DowJones30 -11
ETHUSD -19
GBPNZD -6
BRENT 0
TRXUSD -1
Nikkei225 -1
Nasdaq100 -2
XAGUSD 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.3K
BTCUSD -1.9K
SOLUSD -700
S&P500.spot -2.4K
EURUSD -716
S&P500 2.9K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD -1.3K
NKI225.spot -1.1K
USDCHF 312
AUDUSD -806
DXY 655
DowJones30 -246
ETHUSD -9.1K
GBPNZD -987
BRENT 0
TRXUSD -115
Nikkei225 -145
Nasdaq100 -2.1K
XAGUSD 267
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +196.50 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +219.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlfaForexRU-Real
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
VantageFX-Live
0.18 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.98 × 49
PhillipFutures-Server
2.26 × 31
Alpari-MT5
2.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
2.64 × 212
AMarkets-Real
2.95 × 3458
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
FreshForex-MT5
4.10 × 21
AKFXFinancial-MT5Live-2
6.00 × 4
RoboForex-Pro
7.72 × 29
ICMarkets-MT5
7.75 × 4
FxPro-MT5
15.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 18:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.23 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.09 22:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.03 05:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 05:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.17 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.17 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.11 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
