İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
73 (26.83%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (73.16%)
En iyi işlem:
196.50 USD
En kötü işlem:
-24.50 USD
Brüt kâr:
926.22 USD (60 366 pips)
Brüt zarar:
-1 355.47 USD (85 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (219.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
32.49%
Maks. mevduat yükü:
31.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
135 (49.63%)
Satış işlemleri:
137 (50.37%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-1.58 USD
Ortalama kâr:
12.69 USD
Ortalama zarar:
-6.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-106.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.40 USD (18)
Aylık büyüme:
-14.98%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
451.20 USD
Maksimum:
640.94 USD (111.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.08% (640.94 USD)
Varlığa göre:
2.46% (9.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|BTCUSD
|56
|SOLUSD
|45
|S&P500.spot
|22
|EURUSD
|14
|S&P500
|13
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|12
|USDCAD
|12
|NKI225.spot
|9
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|DXY
|2
|DowJones30
|2
|ETHUSD
|2
|GBPNZD
|2
|BRENT
|1
|TRXUSD
|1
|Nikkei225
|1
|Nasdaq100
|1
|XAGUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-80
|BTCUSD
|-138
|SOLUSD
|-101
|S&P500.spot
|-136
|EURUSD
|5
|S&P500
|197
|GBPUSD
|-32
|USDJPY
|-68
|USDCAD
|-37
|NKI225.spot
|-1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|-12
|DXY
|3
|DowJones30
|-11
|ETHUSD
|-19
|GBPNZD
|-6
|BRENT
|0
|TRXUSD
|-1
|Nikkei225
|-1
|Nasdaq100
|-2
|XAGUSD
|12
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|BTCUSD
|-1.9K
|SOLUSD
|-700
|S&P500.spot
|-2.4K
|EURUSD
|-716
|S&P500
|2.9K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCAD
|-1.3K
|NKI225.spot
|-1.1K
|USDCHF
|312
|AUDUSD
|-806
|DXY
|655
|DowJones30
|-246
|ETHUSD
|-9.1K
|GBPNZD
|-987
|BRENT
|0
|TRXUSD
|-115
|Nikkei225
|-145
|Nasdaq100
|-2.1K
|XAGUSD
|267
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +196.50 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +219.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
