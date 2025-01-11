Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlfaForexRU-Real 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 9 0.09 × 164 VantageFX-Live 0.18 × 11 ICMarketsSC-MT5 0.98 × 49 PhillipFutures-Server 2.26 × 31 Alpari-MT5 2.50 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 2.64 × 212 AMarkets-Real 2.95 × 3458 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.60 × 5 FreshForex-MT5 4.10 × 21 AKFXFinancial-MT5Live-2 6.00 × 4 RoboForex-Pro 7.72 × 29 ICMarkets-MT5 7.75 × 4 FxPro-MT5 15.67 × 3