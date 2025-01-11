SignauxSections
Ivan Zakharov

Fxamarkets

Ivan Zakharov
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -40%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
271
Bénéfice trades:
73 (26.93%)
Perte trades:
198 (73.06%)
Meilleure transaction:
196.50 USD
Pire transaction:
-24.50 USD
Bénéfice brut:
926.22 USD (60 366 pips)
Perte brute:
-1 350.23 USD (85 823 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (219.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
219.93 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
32.49%
Charge de dépôt maximale:
31.19%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
135 (49.82%)
Courts trades:
136 (50.18%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-1.56 USD
Bénéfice moyen:
12.69 USD
Perte moyenne:
-6.82 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-106.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.40 USD (18)
Croissance mensuelle:
-14.15%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
451.20 USD
Maximal:
640.94 USD (111.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.08% (640.94 USD)
Par fonds propres:
2.46% (9.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 57
BTCUSD 56
SOLUSD 45
S&P500.spot 21
EURUSD 14
S&P500 13
GBPUSD 12
USDJPY 12
USDCAD 12
NKI225.spot 9
USDCHF 4
AUDUSD 3
DXY 2
DowJones30 2
ETHUSD 2
GBPNZD 2
BRENT 1
TRXUSD 1
Nikkei225 1
Nasdaq100 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -80
BTCUSD -138
SOLUSD -101
S&P500.spot -131
EURUSD 5
S&P500 197
GBPUSD -32
USDJPY -68
USDCAD -37
NKI225.spot -1
USDCHF 1
AUDUSD -12
DXY 3
DowJones30 -11
ETHUSD -19
GBPNZD -6
BRENT 0
TRXUSD -1
Nikkei225 -1
Nasdaq100 -2
XAGUSD 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.3K
BTCUSD -1.9K
SOLUSD -700
S&P500.spot -2.3K
EURUSD -716
S&P500 2.9K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD -1.3K
NKI225.spot -1.1K
USDCHF 312
AUDUSD -806
DXY 655
DowJones30 -246
ETHUSD -9.1K
GBPNZD -987
BRENT 0
TRXUSD -115
Nikkei225 -145
Nasdaq100 -2.1K
XAGUSD 267
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +196.50 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +219.93 USD
Perte consécutive maximale: -106.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlfaForexRU-Real
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
VantageFX-Live
0.18 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.98 × 49
PhillipFutures-Server
2.26 × 31
Alpari-MT5
2.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
2.64 × 212
AMarkets-Real
2.95 × 3458
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
FreshForex-MT5
4.10 × 21
AKFXFinancial-MT5Live-2
6.00 × 4
RoboForex-Pro
7.72 × 29
ICMarkets-MT5
7.75 × 4
FxPro-MT5
15.67 × 3
Aucun avis
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 18:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.23 23:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.09 22:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.03 05:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 05:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.17 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.17 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.11 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
